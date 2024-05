La rappeuse Nicki Minaj filme sa propre arrestation à Amsterdam

{{#rendered}} {{/rendered}}

La rappeuse Nicki Minaj s’est rendue sur les réseaux sociaux tôt samedi matin pour filmer sa propre arrestation apparente à Amsterdam.

Les autorités de l’aéroport d’Amsterdam ont tenté d’arrêter Minaj pour possession de drogue, selon sa vidéo Instagram Live où elle a enregistré la rencontre.

Bien que les images Instagram Live ne soient disponibles que pendant leur enregistrement, des vidéos de la rencontre ont été re-partagé sur Instagram, montrant les responsables de l’aéroport disant à Minaj qu’elle est en état d’arrestation et que ses bagages personnels doivent être fouillés. Un porte-parole de la Maréchaussée royale des Pays-Bas a déclaré à NBC News qu’une femme de 41 ans avait été arrêtée à l’aéroport de Schiphol pour « possession de drogues douces ».

Dans la vidéo, on entend un responsable dire que Minaj est arrêtée pour « transport de drogue » et on lui a demandé de monter dans leur véhicule afin qu’elle puisse être transportée au poste de police.

NICKI MINAJ REVIENT À LA MAISON BLANCHE DE BIDEN APRÈS QUE ELLE AFFIRME UN APPEL TÉLÉPHONIQUE LIÉ AU VACCIN, PAS UNE VISITE, A ÉTÉ OFFERT

« Je n’entre pas là-dedans. J’ai besoin d’un avocat présent », a répondu Minaj.

Finalement, Minaj – dont le nom légal est Onika Tanya Maraj-Petty – est montée dans le véhicule officiel et s’est inquiétée de faire son prochain spectacle à Manchester, en Angleterre.

On entend le responsable dire au chanteur de « Super Bass » qu’il « essaierait d’obtenir [her] là » dès que possible. Nicki est actuellement sur sa tournée mondiale Pink Friday 2 et on ne sait pas si elle a été réservée dans un commissariat de police d’Amsterdam.

Après la fin de son Instagram Live, Minaj a partagé une vidéo sur son Instagram d’une conversation avec un homme, l’informant que ses sacs devaient être fouillés.

« Le policier m’a dit que nous devions également fouiller tous les bagages et tout fouiller. Je suis vraiment désolé de le dire », a déclaré le policier à Minaj.

« Mais n’est-ce pas ce que vous aviez prévu de faire dès le départ ? Pourquoi ne l’avez-vous pas fouillé avant qu’il ne parte dans l’avion ? » » a demandé Minaj.

Le responsable a déclaré à Minaj qu’ils avaient effectué une « vérification rapide et aléatoire » avant que ses bagages ne montent à bord de son avion privé, mais parce qu’elle avait « filmé » l’officier, ils voulaient faire une fouille plus approfondie.

« Tout d’abord parce que vous l’avez filmé… Il ne croit pas que vous n’ayez pas plus avec vous que ce que vous dites », a expliqué le responsable.

Minaj a tenté de se défendre et a répondu : « Non, il m’a demandé si j’en avais d’autres dans ces sacs à main et j’ai répondu : « Non », et j’ai demandé : « Où sont mes sacs ? » Ils ont pris mes bagages et les ont mis dans l’avion avant que je puisse savoir quels sacs il y avait dans l’avion. »

Minaj s’est adressée à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et a partagé avec ses fans : « maintenant, ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe et qu’un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rolls ».

Elle a poursuivi : « Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes bagages sans mon consentement. Ma sécurité leur a déjà informé que ces pré-rolls lui appartenaient. Oh oui, et le pilote veut que je supprime mon message. »

Les représentants de Minaj et de l’aéroport d’Amsterdam n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

En raison du retard, la Co-op Live Arena, où Minaj devrait se produire samedi soir, a informé les fans que les portes ouvriraient désormais à 19h00 ou 19h00.

« Veuillez noter que l’admission générale et les portes premium pour ce soir @Nicki Minaj le spectacle ouvrira désormais à 19h00″, a déclaré l’arène compte X officiel a écrit Samedi.