La rappeuse Eve revient avec franchise sur les premières années de sa carrière : « J’étais la strip-teaseuse la plus paresseuse de New York » – jusqu’à ce qu’elle soit repérée par la nouvelle recrue de Diddy

La rappeuse Eve a révélé qu’avant d’être une artiste hip-hop certifiée platine, une actrice et une animatrice de talk-show célèbre, elle travaillait comme strip-teaseuse adolescente.

Heureusement, en deux mois, elle est repérée par le rappeur Ma$e, qui vient de signer sur le label de Sean ‘Diddy’ Combs – à l’époque il était connu sous le nom de Puff Daddy – et sa carrière musicale décolle.

Diddy a été arrêté à New York cette semaine pour une série d’accusations d’agressions sexuelles. Cependant, Eve a refusé de commenter l’affaire, qui se concentre sur les accusations selon lesquelles la star tombée en disgrâce aurait forcé des femmes à participer à des orgies « bizarres ».

« Je savais qui était Puff Daddy », écrit-elle dans ses nouveaux mémoires, Qui est cette fille ?« mais son nouvel artiste qu’il venait de signer ? Non.

« Une des filles les plus âgées est venue vers moi et m’a dit : « Tu dois aller danser pour Ma$e. Tu as à peu près son âge. » Pouah, très bien. »

Eve s’est fait connaître grâce à des tubes tels que Let Me Blow Ya Mind avec Gwen Stefani (ci-dessus) et Gangsta Lovin’ avec Alicia Keys

Eve – également connue sous le nom d’Eve Jihan Jeffers – s’est fait connaître avec des tubes tels que Let Me Blow Ya Mind avec Gwen Stefani et Gangsta Lovin’ avec Alicia Keys.

Mais elle Elle admet qu’elle était une stripteaseuse tellement paresseuse qu’elle essayait toujours de convaincre les autres filles de la remplacer. Elle a même réussi à persuader certains clients de la laisser rapper pour eux plutôt que de leur offrir une lap dance.

« Je me tiens torse nu devant un homme d’âge moyen, souriant avec les jambes écartées, comme s’il était prêt à ce que je monte dessus et que je commence à le frotter », écrit l’homme de 45 ans.

« J’en ai déjà fini, mais je m’assois et je balance mes jambes autour de lui… à contrecœur. »

Elle décrit ensuite comment l’homme lui a marmonné à l’oreille ce qu’il aimerait lui faire, avant qu’elle ne lui murmure en retour sa propre proposition – une proposition à laquelle il ne s’attendait probablement pas.

« Laisse-moi rapper pour toi », lui a-t-elle proposé, ajoutant que s’il n’aimait pas ça, elle lui offrirait une lap dance gratuite.

Le stratagème a fonctionné et, à l’âge de 17 ans, fuyant une maison surpeuplée et un beau-père avec lequel elle ne s’entendait pas, elle a rapidement gagné plus d’argent qu’elle n’en avait jamais vu.

« Je descends triomphalement de cette virée infernale potentielle, sachant que je viens de rapper pour cet homme avec mes seins à l’air. Et il continue de me donner un pourboire alors que je ne lui ai même pas offert une lap dance », écrit-elle

Alors, plutôt que de danser pour Ma$e ce soir-là, il lui a demandé de l’entendre rapper. Impressionné, il lui a demandé de l’accompagner au studio.

« Je savais qu’il était célèbre, mais je n’allais certainement pas faire la une des journaux pour un meurtre », écrit-elle, « alors je lui ai dit… « Je dois emmener mes amis avec moi ».

« On était quatre filles, on a dansé toutes ensemble au club. Comme la nuit était calme, elles sont toutes parties pour venir avec moi. »

« Nous avons passé la nuit à jouer des beats et à rouler à travers la ville, à rapper dans sa voiture. C’était l’exercice lyrique dont j’avais besoin dans ma vie, et c’était le plus grand plaisir que j’ai eu à New York depuis que j’ai commencé à danser là-bas.

« À un moment donné, il s’est même arrêté chez Puffy pour récupérer de l’argent, et j’ai tout de suite su que je ne pouvais pas retourner à mon ancienne vie.

« Honnêtement, ça ne me dérangeait pas de me promener nue et de danser toute seule », dit-elle, « mais tout le reste me semblait tellement ennuyeux. J’étais la strip-teaseuse la plus paresseuse »

En 2020, Eve (à l’extrême droite) a été nominée pour un Daytime Emmy pour avoir co-animé l’émission The Talk de CBS, aux côtés de Sharon Osbourne, Sheryl Underwood et Carrie Ann Inaba.

Son premier album Let There Be Eve… sorti en 1999, est devenu double disque de platine, atteignant la première place du Billboard 200

« Tout ce que j’ai vécu m’a fait me sentir coupable », écrit-elle. « Et déprimée. Je savais que je n’avais pas à être là… certaines filles étaient là pour nourrir leur famille. Elles avaient des enfants à élever et un toit à payer. »

« J’avais une mère et un beau-père qui ne me poussaient pas à faire autre chose que de poursuivre mes études après avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires.

« Mais essayer de déménager et de financer une carrière de rap signifiait que j’avais besoin d’argent rapidement – apparemment à moitié nu en talons aiguilles. »

Aucun membre de sa famille à Philadelphie n’avait la moindre idée de ce qui se passait, principalement parce qu’elle rejoignait quelques autres danseurs deux fois par semaine et conduisait à 95 miles de là, jusqu’à New York, pour se produire au Golden Lady dans le Bronx.

« Honnêtement, ça ne me dérangeait pas de me promener nue et de danser toute seule », ajoute-t-elle, « mais tout le reste me semblait tellement ennuyeux.

« J’étais la strip-teaseuse la plus paresseuse. Je ne voulais rien faire. Je ne voulais toucher personne, et je ne voulais surtout pas qu’on me touche. »

Elle a même commencé à se cacher du propriétaire du club pour éviter de faire son tour sur le poteau.

« Chaque danseur avait un horaire précis auquel il devait monter sur la barre et danser », écrit-elle. « Je ne voulais pas faire ça, alors j’échangeais mes horaires avec d’autres danseurs. »

Finalement, l’effet de nouveauté s’est estompé – et non sans raison.

« Même les clients savaient que je n’avais rien à faire là. Personne ne veut voir la strip-teaseuse triste danser. »

« Ma mère ne savait pas du tout ce qui se passait… J’ai réussi d’une manière ou d’une autre à garder cette nouvelle double vie de nudité partielle bien fermée », écrit la chanteuse.

Ses mémoires, Who’s That Girl, du nom d’un de ses plus grands succès, sortent ce mois-ci

La prochaine fois qu’Eve a vu Ma$e – dans l’ancien restaurant de Diddy, Justin’s à New York – elle était signée chez Ruff Ryders et avait commencé à enregistrer son premier album, Let There Be Eve… Sorti en 1999, il est devenu double platine, atteignant la première place du Billboard 200.

Elle était seulement la troisième rappeuse à obtenir cet honneur – après Lauren Hill et Foxy Brown.

Elle a ensuite enregistré trois autres albums avant de se lancer dans le métier d’actrice, en apparaissant dans des émissions de télévision comme Jane The Virgin et Empire. En 2020, elle a été nominée pour un Daytime Emmy pour avoir co-animé l’émission The Talk sur CBS, aux côtés de Sharon Osbourne, Sheryl Underwood et Carrie Ann Inaba.

Elle a même lancé sa propre ligne de vêtements, Fetish, et s’est tournée vers Diddy pour obtenir des conseils commerciaux.

« Je lui ai dit : « Hé, est-ce que je peux t’inviter à déjeuner ? » Je l’ai rencontré chez Cipriani, et quand nous sommes arrivés, j’ai sorti mon carnet et mon stylo et je lui ai dit : « Je lance ma propre ligne de vêtements, et j’ai quelques questions sur la façon dont tu as lancé Sean John. »

« Il était sous le choc. Il m’a dit : « Vous êtes vraiment là, à m’inviter à déjeuner, pour me poser des questions sur la façon dont j’ai lancé ma ligne de vêtements ? »

« Je suppose que personne ne s’est jamais arrêté chez Puffy pour le nourrir et lui poser des questions commerciales.

« Je pense que c’est Puff qui m’a donné le conseil suivant : si je voulais lancer ma ligne, je devais être aussi impliqué que possible dans le processus. »

Mais elle n’avait jamais voulu que son passé de strip-teaseuse soit un petit secret coupable qui « reviendrait me mordre le cul plus tard ».

Elle en a donc parlé dans son premier article de couverture pour un magazine, avant de préparer sa mère à enfin connaître la vérité.

« Je l’ai appelée et je lui ai dit : « Maman, j’ai besoin que tu lises cet article et que tu m’appelles ensuite pour que nous puissions en parler. »

« Après l’avoir lu, elle m’a rappelé. J’ai été surpris qu’elle ne soit pas en colère contre moi ; elle comprenait pourquoi j’avais fait ça. Elle savait que je voulais gagner de l’argent et elle était déjà méfiante quand je faisais des allers-retours aléatoires entre Philadelphie et New York. »

Qui est cette fille ? : Mémoires par Eve est publié par Hanover Square Press