La rappeuse Eve raconte sa lutte « difficile » vers le succès à la fin des années 90 et au début des années 2000

La rappeuse Eve parle des obstacles à sa carrière

Eve, la superstar du rap de la fin des années 90 et du début des années 2000, s’est confiée sur les « combats » qu’elle a dû mener au cours de sa carrière.

L’artiste musicale de 45 ans, qui a ensuite élargi sa carrière en devenant actrice et personnalité médiatique, s’est confiée à Page Six sur les obstacles qu’elle a dû affronter sur son chemin vers la célébrité.

« C’était un combat très difficile », a déclaré Eve au média alors qu’elle faisait la promotion de ses mémoires à venir, Qui est cette fille ?intitulé d’après son single à succès de 2001.

Elle a ajouté : « À l’époque, il fallait sortir physiquement et construire son public. [by] « Je suis juste entrée dans ces pièces, qui étaient très dominées par les hommes, complètement dominées par les hommes. »

Le lauréat du Grammy a déclaré : « Je pense que c’est parce qu’il n’y avait pas autant de voix féminines et que pour nous, c’était la manière traditionnelle de sortir et de devoir construire son public un par un, spectacle par spectacle. »

Elle a réfléchi à la « frustration » qu’elle a éprouvée en recevant « beaucoup de résistance de la part des conseils d’administration et des dirigeants », malgré le soutien de ses pairs.

Elle se souvient notamment d’un moment de désagrément survenu lors de sa collaboration avec Gwen Stefani en 2001. Laisse-moi t’épatergrâce à laquelle elle a obtenu son Grammy.

« J’ai rencontré un obstacle parce que je voulais que Gwen figure sur ce disque, et certaines personnes m’ont dit : « Ça ne marchera jamais. Les gens ne vont pas y croire ». Et je me suis dit : « Croire quoi ? Nous sommes deux artistes », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté : « J’étais fan de Sans aucun douteet nous étions aussi partenaires sur le même label. Je me suis donc dit : « Pourquoi ça ne marche pas ? » J’ai donc eu des réactions négatives à ce sujet, et heureusement, j’ai gagné cette bataille.