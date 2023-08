La rappeuse amateur et son mari plaident coupables après avoir tenté de blanchir des Bitcoins volés valant des milliards | Actualités scientifiques et techniques

Une rappeuse amateur et son mari ont plaidé coupables d’avoir tenté de blanchir des Bitcoins volés.

Heather Morgan et Ilya Lichtenstein se sont donné beaucoup de mal pour tenter de convertir des milliards de dollars de crypto-monnaie en espèces.

Au moment de leur arrestation en 2022, la réserve de 120 000 Bitcoins valait 4,5 milliards de dollars (3,5 milliards de livres sterling).

Le ministère américain de la Justice a réussi à récupérer 3,6 milliards de dollars (2,8 milliards de livres sterling), lors de ce qui a été la plus grande saisie financière de son histoire.

Alors que le couple n’était accusé que de blanchir cette crypto-monnaie plutôt que de la voler, Lichtenstein a maintenant admis qu’il était la personne qui avait piraté l’échange Bitfinex en 2016.

L’homme de 35 ans a ensuite enrôlé sa femme dans un stratagème élaboré qui consistait à enterrer des pièces d’or et à brûler des documents dans une poubelle au Kazakhstan.

Les procureurs avaient accusé le couple de créer de fausses identités pour créer des comptes de trading en ligne afin de pouvoir blanchir le Bitcoin.

Les détectives ont trouvé des dossiers sur l’ordinateur de Lichtenstein nommés « personas » – et un sac en plastique étiqueté « téléphones à graver » a également été découvert sous leur lit.

Ils ont également utilisé leurs gains mal acquis pour acheter des jetons non fongibles et des cartes-cadeaux Walmart.

Heather Morgan s’est appelée « Razzlekhan » dans ses vidéos de rap et a affirmé qu’elle était le « Crocodile de Wall Street ».

Dans le passé, elle avait également travaillé comme conférencière et organisé un événement à New York intitulé « How to Social Engineer Your Way Into Anything ».

Ses conseils pour organiser un événement comprenaient le port de t-shirts noirs pour ressembler à la sécurité et le port d’autant de couches que possible afin que les tenues puissent changer à court terme.

Le mari et la femme avaient conclu un accord de plaidoyer à la fin du mois dernier et la date de leur condamnation n’a pas été fixée.

Au moment de leur arrestation, les responsables ont déclaré qu’ils risquaient jusqu’à 20 ans de prison s’ils étaient reconnus coupables.