La rapamycine pourrait rendre un médicament contre l’épilepsie beaucoup plus sûr pendant la grossesse

Le valproate de sodium est un médicament efficace contre l’épilepsie, mais il n’est pas recommandé de le prendre pendant la grossesse. Miljan Zivkovic/Shutterstock

Le médicament rapamycine pourrait empêcher le valproate de sodium, un médicament contre l’épilepsie, de causer des problèmes de développement pendant la grossesse.

Le valproate de sodium est utilisé pour traiter l’épilepsie, le trouble bipolaire et parfois les migraines. Bien qu’efficace, il n’est pas recommandé pendant la grossesse car il peut provoquer des maladies congénitales telles que le spina bifida, ainsi que des difficultés d’apprentissage tout au long de la vie.

Giovanni Pietrogrande à l’Université du Queensland en Australie et ses collègues voulaient comprendre pourquoi le valproate de sodium pouvait avoir de tels effets. Ils ont donc utilisé des cellules souches pour créer en laboratoire des mini-moelles épinières, appelées organoïdes. Ceux-ci imitent les épines du fœtus au cours des premières semaines de grossesse.

Lorsque les organoïdes ont été exposés au valproate de sodium, leurs cellules ont changé d’une manière qui peut être liée au risque de maladie congénitale.

En cherchant pourquoi, l’équipe a découvert que l’activité dans l’une des voies de signalisation des cellules, appelée mTOR, indiquait qu’elles étaient en train de connaître la sénescence. Il s’agit d’un processus dans lequel les cellules cessent de se multiplier mais ne meurent pas et continuent à libérer des produits chimiques qui peuvent provoquer une inflammation.

La rapamycine, qui a d’abord été développée comme immunosuppresseur mais qui semble prometteuse pour ses effets anti-âge, cible également la voie mTOR.

Dans une autre expérience, les chercheurs ont exposé un nouvel ensemble d’organoïdes rachidiens à une combinaison de valproate de sodium et de rapamycine, constatant qu’aucune sénescence ne s’est produite. Ils ont ensuite reproduit les tests sur des larves de poisson zèbre et ont également constaté que les cellules n’entraient pas en sénescence et ne présentaient aucun signe des changements survenus lorsque les cellules étaient exposées au valproate de sodium seul.

Plutôt que les médecins retirent le valproate de sodium aux personnes épileptiques si elles sont enceintes ou pourraient le devenir, nous pourrions un jour prévenir ses effets négatifs en l’associant à la rapamycine, explique Pietrogrande. Des études chez l’humain sont nécessaires avant que cela puisse être recommandé.

Frank Vajda de l’Université de Melbourne, affirme que le valproate de sodium est un « médicament extrêmement important et le traitement le plus efficace contre les crises généralisées », lorsqu’une activité électrique anormale commence dans les deux moitiés du cerveau en même temps.

« Je pense qu’il s’agit d’un article très important qui pourrait permettre à ce médicament de retrouver son niveau d’importance avant la découverte de ses effets indésirables », dit-il.