La rangée strictement raciste explose alors que Fleur East atterrit dans la danse pour la TROISIÈME fois

STRICTLY Come Dancing s’est de nouveau retrouvé au centre de la ligne de course après que Fleur East ait atterri dans la danse pour la troisième fois.

La chanteuse avait dix points de plus qu’Ellie Taylor dans le classement à la fin de l’émission d’hier soir, mais n’a pas réussi à gagner suffisamment de votes du public pour assurer sa place au tour suivant.

Fleur East s’est de nouveau retrouvée à se battre pour sa place[/caption] Pennsylvanie

Ellie Taylor était la neuvième personne à quitter la compétition ce soir[/caption] Pennsylvanie

Les fans n’étaient pas contents de revoir Fleur dans les deux derniers[/caption]

Les deux femmes ont été forcées de danser à nouveau – et finalement les juges ont choisi d’envoyer l’actrice de Ted Lasso, 38 ans, faire ses valises.

Mais ceux qui regardaient à la maison n’étaient pas impressionnés de voir Fleur se battre pour sa place et se sont plaints sur Twitter.

Une personne a écrit: “Raciste #vote strictement en force ce soir.”

Un deuxième a tweeté: “Comment va Fleur dans la danse ENCORE ???? Ça devient ridicule. Elle est bien meilleure qu’Ellie. Cela me rappelle la haine que #AlexandraBurke avait sur une série précédente #SCD #StrictlyComeDancing #SCD2022.”

Et un troisième a dit: “Fleur cette belle femme dans la danse encore une fois… cette femme danse vraiment bien mais attendez laissez-moi deviner cz elle est noire et la plupart des gens qui votent sont conservateurs et blancs #Strictement #racisme.

Fleur, 35 ans, a interprété la rumba de Too Lost In You des Sugababes avec son partenaire Vito Coppola, tandis que Taylor a pris la parole pour interpréter le jive de Brown Eyed Girl de Van Morrison avec son partenaire professionnel Johannes Radebe.

Craig Revel Horwood a choisi de sauver Fleur en disant: “En me basant uniquement sur la technique, j’aimerais sauver Fleur et Vito.”

Motsi Mabuse a accepté et a ajouté : “Tout d’abord, je voudrais dire que les deux couples se sont très bien comportés, aussi pour moi l’aspect technique était très important, donc je vais sauver Fleur et Vito.”

Anton Du Beke a également choisi de sauver East mais a félicité Taylor pour ses efforts : « Je voudrais simplement féliciter les deux couples pour être allés aussi loin dans la compétition.

« Les deux ont merveilleusement dansé. Je pensais qu’Ellie avait dansé une super performance dans ton jive. Et Fleur, je pensais que ta technique était solide et que ta performance était puissante, et j’aimerais sauver Fleur et Vito.

Avec trois votes pour Fleur, il a été confirmé qu’Ellie rentrerait chez elle, mais la juge en chef Shirley Ballas a également confirmé qu’elle aurait choisi de sauver Fleur.

Elle a déclaré: “Les deux couples ont exceptionnellement bien dansé mais cette fois-ci, grâce aux qualités techniques, j’aurais sauvé Fleur et Vito.”

