magine si AstraZeneca était une entreprise américaine ou chinoise et fabriquait tous ses vaccins Covid loin de l’UE et de la Grande-Bretagne. Il est fort probable que les histoires sur les problèmes de production, les violations de contrat et les interdictions d’exportation n’auraient pas acquis la qualité de Brexity chauffée et chauvine qu’elles ont ces derniers jours. Ce serait beaucoup plus une histoire d’affaires qu’un autre épisode de la saga Brexit. Cela importerait, mais l’accent serait mis sur les aspects prosaïques des obligations contractuelles, les chaînes d’approvisionnement complexes et l’impact sur la santé publique.