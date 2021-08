La randonneuse Angela Tramonte avait un premier rendez-vous avec le flic en congé Dario Dizdar lorsqu’elle a été retrouvée morte alors que des amis demandent des réponses

Les AMIS d’une femme du Massachusetts exigent maintenant des réponses après avoir été retrouvée morte à la suite d’une randonnée avec un flic en congé.

Angela Tramonte, 31 ans, a fait une randonnée sur l’Echo Canyon Trail en Arizona vendredi avec Dario Dizdar du service de police de Phoenix, moins de 24 heures après son arrivée dans la région pour une première visite avec lui après avoir parlé en ligne pendant deux mois.

Angela Tramonte faisait une randonnée en Arizona vendredi avec Dario Dizdar du service de police de Phoenix moins de 24 heures après son arrivée dans la région pour une première visite Crédit : Flash info

Il a dit qu’il avait continué la randonnée après que Tramonte se soit retournée après qu’elle eut surchauffé. Tramonte a ensuite été retrouvé mort dans une maison près du sentier. Crédit: LipstickAlley

Il a affirmé que Tramonte avait surchauffé à mi-chemin du sentier et voulait faire demi-tour, mais il a continué la randonnée seul, selon les autorités.

Les équipes de secours sont parties à la recherche de la jeune femme, mais quatre heures plus tard, son corps a été retrouvé vers 16h40 cet après-midi près d’une maison.

Les pompiers pensent qu’elle essayait d’alerter quelqu’un dans la région qu’elle se débattait avant de s’effondrer, selon ABC15.

Les amis de Tramonte dans la région de Boston, Massachusetts, disent qu’ils « veulent maintenant des réponses ».

« En tant que flic, en tant que premier intervenant, vous êtes censé aider les gens. Si quelqu’un monte une montagne et que vous la voyez en détresse et qu’elle ne se sent pas bien et qu’elle est épuisée, pourquoi ne la redescendriez-vous pas », a déclaré Stacey Gerardi à WBZ.

«Pourquoi continuerais-tu à remonter? Cela n’a pas de sens.

Une porte-parole du service de police de Phoenix, Mercedes Fortune, a déclaré au Daily Mail qu’aucune « blessure traumatique » n’avait été observée sur Tramonte lorsqu’elle a été retrouvée ou lors de l’autopsie, et qu’il n’y a « aucune preuve indiquant qu’un acte criminel est suspecté en rapport avec La mort tragique de Mme Tramonte.

« Nous voulons la justice. Nous voulons des réponses », a déclaré Gerardi.

« Nous devons continuer à pousser. C’était ma sœur. Nous avons eu 25 ans d’amitié.

« Il est difficile d’imaginer qu’elle est sortie là-bas, portant le [improper] chaussures et sans eau », a déclaré une autre amie, Evelyn Doherty Trefry, à NBC Boston.

« C’est complètement hors de son caractère pour elle. »

« Nous voulons juste que justice soit rendue à notre ami », lit-on sur une page GoFundMe qui collecte des fonds pour transporter le corps de Tramonte à Saugus et pour ses frais funéraires.

Tramonte était dans la région en visite à Dizdar depuis Saugus après que les deux se soient parlés sur Instagram pendant deux mois.

Le couple a commencé la randonnée ensemble, mais Dizdar a continué après que Tramonte se soit retourné.

Quand il est revenu au parking après la randonnée, Tramonte n’était pas là, alors Dizdar a appelé pour signaler sa disparition.

Lorsqu’elle a été retrouvée quelques heures plus tard, elle était « insensible, au-delà des efforts de réanimation et a été déclarée décédée », a cité le Daily Mail auprès des autorités.

Ni l’un ni l’autre n’avaient d’eau avec eux et le capitaine des pompiers de Phoenix, Rob McDade, a déclaré au Boston Globe où Tramonte avait été trouvé : « [she] aurait pu être aux premiers stades de l’épuisement par la chaleur et du coup de chaleur, où vous devenez délirant, et malheureusement, vos facultés ne vous concernent pas.

Aucune accusation n’a été portée en lien avec sa mort.

« Cette montagne ne se soucie pas de qui vous êtes, ou de votre qualité de randonneur ou de randonneur expérimenté », a déclaré McDade à propos de la montagne sur laquelle se trouvait le sentier.

« La montagne, dans une situation comme celle-là, gagne généralement. »

Il n’y a aucune indication de jeu déloyal en lien avec la mort de Tramonte Crédit : Flash info