La randonnée caritative annuelle en motoneige de Revelstoke revient

Avec quelques tours et rugissements, une foule s’est rassemblée au Revelstoke Snowmobile Club ce matin (17 décembre) pour la randonnée caritative annuelle, animée par Nadine Overwater.

La randonnée caritative – maintenant dans sa septième année – est partie du stationnement du Snowmobile Club ce matin, peu avant 9 h 30. À partir de 8 h jusqu’au départ du groupe, des camionnettes avec des traîneaux sur leurs lits ont rempli le stationnement vide au pied. de Boulder Mountain. En peu de temps, le lot était animé par le râle des moteurs des traîneaux, les rires et une mer croissante de véhicules. Alors que le groupe se préparait à partir, Overwater a réfléchi à ce qu’elle attendait avec impatience cette année.

“J’ai juste hâte de me lever dans la neige”, a déclaré Overwater, ajoutant qu’elle était ravie de “voir tous les visages souriants”.

Overwater a lancé le manège caritatif il y a neuf ans, organisant un manège chaque année, sauf pendant la pandémie. Alors qu’elle dirigeait ses camps de traîneau La Niña, Overwater s’est retrouvée inondée de messages de ses amis traîneaux qui voulaient faire du vélo. Alors, elle a formé un petit groupe.

“J’étais comme, ‘vous savez quoi, je vais vous emmener toutes les filles ensemble et faire un don”, a déclaré Overwater.

Dans les premiers manèges, Overwater a estimé qu’il y avait 10 filles. Neuf ans et sept manèges plus tard, plus de la moitié du parking était là pour le manège caritatif. Certains coureurs sont présents depuis quelques années, comme Lisa Tedesco.

Tedesco ne sait pas quand elle a commencé à sortir pour les manèges caritatifs, mais elle pense que c’est “probablement depuis le premier”.

Bien qu’il y ait plusieurs tirages pour que les gens assistent à la course caritative comme des prix, des réductions locales et la conduite d’une motoneige toute la journée, Tedesco a ses propres raisons d’attendre l’événement avec impatience.

« J’ai quelques amis et nous vivons dans des villes différentes. Et donc, c’est juste une sorte de chose annuelle où nous venons tous nous rencontrer au milieu et rouler ensemble pour la journée. Et c’est toujours un bon moment », a déclaré Tedesco.

Tyson Derenoski a assisté au manège pour la première fois cette année après avoir raté l’occasion en raison de conflits d’horaire. Alors qu’il préparait son traîneau pour le voyage, Derenoski expliqua ce qui l’attirait dans la balade.

“Je viens juste de sortir pour rouler avec des amis et soutenir une cause locale pour” Deener “(Overwater) et simplement profiter de la journée avec un groupe de bonnes personnes”, a déclaré Derenoski.

Il avait entendu parler de la course caritative à travers Overwater, qu’il avait rencontrée dans la communauté des traîneaux. Derenoski roule dans la région depuis 15 ans. Il a parlé de ce qu’il attendait avec impatience pendant le trajet.

«Montez simplement sur la montagne – sur les machines. Peu importe si la neige est bonne ou non. Vous êtes là-haut avec des amis. Donc, une mauvaise journée sur la motoneige vaut n’importe quelle journée au travail », a déclaré Derenoski en riant.

Les fonds recueillis lors de la randonnée de cette année seront versés au Fonds d’accès pour les jeunes. Le fonds est utilisé localement pour aider les enfants à accéder à la possibilité de participer à des sports, des loisirs, des arts et plus encore.

Alors que le groupe se préparait à partir, Overwater réfléchit à ses espoirs pour le trajet.

“J’espère vraiment que tout le monde passera une bonne journée et apprendra quelque chose, ou appréciera les guides avec lesquels ils sont”, a déclaré Overwater.

Overwater a également remercié ceux qui ont donné de leur temps pour l’événement.

« Tout le monde est tellement généreux. Tous ces guides, ils pourraient gagner de l’argent aujourd’hui. Tout le monde donne de son temps chaque année parce que c’est un événement tellement amusant », a déclaré Overwater.

À 9 h 30, les groupes sont partis avec une poussée sur l’accélérateur et une gerbe de neige.

charitéCarité et donsRevelstokeNeige