Dans son interprétation de la mesure, Mme Dick a déclaré que les gens pouvaient faire de l’exercice «de votre porte d’entrée et revenir à votre porte d’entrée».

Mais une enquête YouGov, commandée par Crest Advisory, un cabinet de conseil en matière de criminalité et de justice, a révélé que 63% des personnes pensaient que les actions du Premier ministre avaient rendu le travail de la police plus difficile. Les trois quarts des partisans travaillistes et libéraux-démocrates ont adopté cette position, tout comme 48% de ceux qui sont en faveur des conservateurs.