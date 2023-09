La rancune personnelle du chauffeur-livreur de nourriture citée comme motif de la fusillade devant l’ambassade américaine à Beyrouth

La police libanaise a déclaré jeudi qu’un chauffeur-livreur de nourriture qui avait ouvert le feu devant l’ambassade américaine à Beyrouth la semaine dernière l’aurait fait en raison d’une rancune personnelle contre les gardes du complexe.

La police a déclaré avoir arrêté lundi le tireur présumé, l’identifiant uniquement par ses initiales MK et qu’il avait ensuite avoué avoir tiré.

Ils ont cité des aveux présumés de sa part, disant qu’il était bouleversé car les gardes l’avaient insulté deux mois plus tôt, alors qu’il était venu livrer une commande.

Associated Press n’a pas pu vérifier cette affirmation de manière indépendante.

Personne n’a été blessé dans la fusillade survenue à Aukar, une banlieue chrétienne du nord-est de Beyrouth, qui a laissé au moins cinq impacts de balle dans le mur à côté de l’entrée de l’ambassade.

La police a déclaré que lors de l’arrestation, les forces de sécurité avaient confisqué un AK-47, un couteau et la moto de livraison de nourriture du tireur. Le fusil aurait été caché dans un sac de livraison de nourriture et le tireur a changé son itinéraire pour atteindre l’enceinte de l’ambassade américaine afin d’éviter les points de contrôle de l’armée libanaise sur la route principale.

Le Liban a une longue histoire d’attaques contre les Américains. L’attentat le plus meurtrier a eu lieu en octobre 1983, lorsqu’un camion kamikaze a percuté un immeuble de quatre étages, tuant 241 militaires américains dans la caserne des Marines américains à l’aéroport de Beyrouth.

Le 18 avril 1983, un attentat à la bombe contre l’ambassade américaine tue 63 personnes, dont au moins 17 Américains. De hauts responsables de la CIA figuraient parmi les victimes. Les responsables américains ont blâmé le groupe militant libanais Hezbollah, soutenu par l’Iran. Après cette attaque, l’ambassade a été déplacée du centre de Beyrouth à Aukar.

Un an plus tard, le 20 septembre 1984, un kamikaze a frappé l’enceinte de l’ambassade à Aukar, se tuant ainsi que 14 autres personnes, provoquant la fermeture de l’ambassade.

Les États-Unis ont retiré tous leurs diplomates de Beyrouth en septembre 1989 et n’ont rouvert leur ambassade qu’en 1991.

En 2008, une explosion a visé un véhicule de l’ambassade américaine dans le nord de Beyrouth, tuant au moins trois Libanais qui se trouvaient à proximité de la voiture et blessant son chauffeur libanais. Un passant américain a également été blessé.

En 1976, l’ambassadeur américain Francis E. Meloy Jr. et son assistant, Robert O. Waring, ont été enlevés et tués à Beyrouth. En 1984, William Buckley, chef de la station de la CIA à Beyrouth, a été enlevé et tué par le groupe du Jihad islamique soutenu par l’Iran.