La rampe I-80 à Joliet rouvrira – Shaw Local

L’une des rampes de l’Interstate 80 à Richards Street à Joliet devrait rouvrir vendredi matin.

La bretelle reconstruite de Richards Street à l’I-80 en direction est ouvrira à 5 heures du matin, si le temps le permet, a annoncé le ministère des Transports de l’Illinois.

Les travaux se poursuivent sur la bretelle I-80 en direction est sur Richards Street, a déclaré IDOT. Cette rampe, également en cours de reconstruction, devrait ouvrir au début de 2023, a déclaré l’IDOT dans un communiqué de presse. Il est conseillé aux automobilistes de continuer à utiliser un détour dans lequel ils sortent à Briggs Street et rentrent sur la I-80 en direction de l’ouest pour se rendre à la bretelle de sortie de Richards Street dans les voies en direction ouest.

La reconstruction de la rampe fait partie d’un projet de remplacement de pont qui comprenait des ponts I-80 en direction est sur Richards Street, Hickory Creek et Rowell Avenue/Canadian National Railroad.

Les remplacements de pont font partie d’un projet plus vaste dans lequel la I-80 est repensée et reconstruite sur un tronçon de 16 milles allant de Ridge Road à Minooka à la route 30 à New Lenox. Le projet comprend six échangeurs réaménagés ou reconstruits et le remplacement des ponts sur la rivière Des Plaines.