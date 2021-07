La rameuse olympique britannique Helen Glover est une super maman extraordinaire

« NE JAMAIS comparer », ma belle-mère suédoise m’a toujours dit quand j’étais jeune et en essayant de sous-entendre que quelqu’un d’autre avait obtenu une meilleure affaire que moi.

Elle avait raison, bien sûr. Deux circonstances disparates se comparent rarement.

La rameuse olympique Helen Glover est vraiment extraordinaire Crédit : PA

Et avec la rameuse olympique Helen Glover, il n’y a vraiment aucune comparaison.

Alors que le reste d’entre nous regardait le nombril à travers les blocages, prétendant être des boulangers de pain au levain et de pain aux bananes, cette femme unique a provisoirement décidé que son projet serait de s’entraîner pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Pour un multiple champion du monde très décoré, cela peut ne pas ressembler à un défi ni même à une imposition. Mais Helen n’est pas une femme ordinaire.

Après avoir pris sa retraite du sport après les Jeux olympiques de 2016, quatre ans plus tard, elle avait envie d’une autre bouchée de la cerise aux Jeux reportés de cette année – mais n’avait qu’un an pour se préparer.

Le fait qu’elle soit mère de trois enfants rend cela d’autant plus remarquable.

En fait, ses jumeaux – son fils Kit et sa fille Willow – avaient huit semaines lorsqu’elle a eu la brillante idée de revisiter le sport qu’elle aimait, juste pour voir de quoi elle était capable.

Helen s’est entraînée pour les Jeux olympiques tout en prenant soin de ses jeunes jumeaux Crédit : Instagram

Entre les séances d’allaitement, les interruptions de sommeil et l’entretien de ses enfants, elle s’est lancée dans ce qu’elle appelle une « approche très décontractée de l’entraînement ».

Alors que la plupart des mamans qui n’avaient peut-être eu qu’une heure de sommeil pleuraient dans leur soupe, s’arrachaient les cheveux et désespéraient, Helen a sauté dans son bateau et s’est entraînée durement sur la Tamise.

Je trouve son histoire extraordinaire.

Elle a un record sportif exceptionnel – deux médailles d’or olympiques et trois médailles aux championnats du monde, elle est cinq fois championne de la Coupe du monde et quatre fois championne d’Europe.

Elle reste si humble mais est sur le point de devenir la seule mère à ramer aux Jeux, après avoir couru pour l’équipe GB dans les séries éliminatoires du couple sans barreur de ce matin. Et si elle gagne. . . Wow!

Elle n’est pas sortie pour faire honte aux autres femmes. Elle ne souhaite pas être considérée comme une sorte de Superwoman.

Elle teste son corps et son esprit pour voir de quoi elle est capable.

Certaines femmes semblent traverser la grossesse en courant, puis sortir le pot comme si elles écossaient un pois.

Mais en tant que maman de quatre enfants, ayant passé trois années entières de ma vie d’adulte enceinte, je sais que la grossesse met à rude épreuve le corps d’une femme.

Je n’ai jamais été du genre à remettre mon corps en forme, à perdre le poids de bébé et à rentrer dans mes anciens vêtements de taille dix.

Quand il s’agissait de perdre du poids, mon mantra était toujours : « Il faut neuf mois pour mettre et neuf mois pour s’enlever.

Franchement, après, mon corps s’est senti brisé et chargé.

Il ne s’est jamais remis en forme et mon esprit n’a pas « rebondi » dans la salle surproductive des idées et des ambitions. Il était coincé dans le salon du choc et de la confusion. Je me sentais épuisé et épuisé.

Mon sens du devoir et mon dévouement envers chaque nouveau-né m’ont permis de ne pas prendre de temps pour moi.

Je n’avais pas une once d’égoïsme à propos du processus, préférant me fondre et me mouler dans le bébé, comme si nous ne faisions plus qu’un.

Et du coup, je me perdais un peu à chaque fois.

Et puis, dans un documentaire, je regarde Helen Glover laisser ses jumeaux et son fils de trois ans Logan avec son mari adoré, le naturaliste Steve Backshall, enfoncer ses seins – lourds de lait – dans du Lycra et soulever ce long et mince bateau à rames. dans la rivière.

Elle rame ensuite pendant quelques heures et revient avec des ampoules éclatées sur les mains.

Je suis humilié et je pense: « Quelle mère géniale! »

Elle dit à propos de ses très jeunes enfants : « Imaginez leur montrer comment il est possible d’atteindre vos objectifs.

Elle leur montre bien plus que cela.

Elle est la preuve qu’après la maternité, nous pouvons chérir nos passions, nos ambitions et notre dynamisme. Nous n’en avons pas encore fini.

Je te salue, Hélène. Merci de m’avoir montré que prendre du temps pour tes propres espoirs et aspirations ne fait pas de toi une pire mère.

La paix des parents a un prix

C’est à nouveau cette période de l’année où les parents divorcés et séparés font leurs adieux à leurs enfants alors qu’ils partent en vacances avec leur ex, laissant nos cœurs et nos esprits dans un état de flux, de vulnérabilité et d’instabilité.

Vous attendez avec impatience un moment de qualité pour vous-même – une pause dans le train-train de la hargne et de l’exaspération, des exigences et des désirs inassouvis, un foyer paisible face aux disputes des enfants, aux humeurs et aux frustrations.

Quand il s’agit de vos enfants, vous ne pouvez pas les vivre mais vous ne pouvez pas vivre sans eux non plus Crédit : ulrikajonssonofficial/Instagram

Vous avez soif d’espace de la part des Ingrats depuis longtemps. Un peu de répit des tensions de la parentalité, lorsque vous ne portez pas simultanément les chapeaux de chef cuisinier et de laveur de bouteilles, de béquille émotionnelle, de disciplinaire, de pacificateur et de pom-pom girl. Mais cela a un prix.

La tristesse en moi lorsque je dis au revoir à mes Ingrats ne manque jamais de m’accabler, et parfois de me noyer.

J’ai le cœur lourd et une ombre noire sur mon humeur parce que j’ai du mal à fonctionner sans eux.

La séparation et le divorce vous obligent à développer de nouvelles compétences pour faire face à la séparation des choses que vous aimez le plus au monde.

C’est une tâche difficile que je n’ai pas encore complètement maîtrisée.

Il ne s’agit pas de « je ne peux pas vivre avec eux, je ne peux pas vivre sans eux ». Ils sont mon cœur et mon âme. Ils ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.

Et pendant qu’ils sont partis, les conversations dans ma tête se concentrent sur la façon dont je vais être une meilleure maman à leur retour, comment je vais faire plus, être plus, divertir et soutenir davantage.

Je jure pour toujours de tourner une nouvelle page quand ils reviendront pour faire preuve de plus de patience et d’énergie.

Et quand ils sont de retour dans mes bras, mon cœur se gonfle, mes yeux se gonflent et je les serre plus fort que je ne les ai jamais tenus auparavant.

Puis, en moins de dix minutes, ils ont jeté du linge par terre, refusé de changer le papier toilette, mis le désordre dans ma cuisine et recollé leurs petites têtes de chérubin sur leurs appareils.

L’ordre normal est rétabli. Et je ne l’aurais pas fait autrement. . . J’imagine.

D’ici là, il y a le rhum.

Je parie que c’était la règle d’un homme

L’équipe norvégienne de handball féminin a été condamnée à une amende pour avoir porté des shorts au lieu d’un bas de bikini étroit aux championnats d’Europe de beach handball.

L’instance dirigeante du sport a imposé la sanction pour le port de « vêtements inappropriés ».

L’équipe norvégienne de handball a pris position en portant le short de son choix Crédit : Instagram / @elisabethhammerstad

Les règles stipulent que les joueuses doivent porter des soutiens-gorge et des bas de sport moulants « pas plus de 10 cm sur les côtés ».

Malheureusement pour eux, ils ont affaire à des femmes d’un pays scandinave égalitaire où la vie est une question de sensibilité, d’équité et de confort.

Je suis ravi que les joueurs aient tenu bon et portaient ce short.

Mais contrairement à beaucoup d’autres équipes, ils peuvent se permettre l’amende, ce qui rend tout cela plutôt exclusif.

Quelles sont les chances que cette décision ait été prise par une pompe d’hommes, déterminés à s’en tenir à des exigences dépassées conçues pour satisfaire leurs propres désirs, et non les besoins pratiques de ceux qui y participent ?

Honteux de s’en prendre à Julia

La présentatrice de TELLY, Julia Bradbury, a été « maigre honteuse » sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises pour ne pas s’être conformée à l’insistance de certaines personnes sur ce à quoi devrait ressembler un corps « normal ».

Collectivement, nous avons reconnu que le « fat shaming » n’est pas juste et n’a pas sa place dans la société ou dans le langage courant.

L’animatrice de Countryfile Julia Bradbury a été critiquée par les trolls Crédits : Instagram/therealjuliabradbury

Mais pour une raison quelconque, le terme « maigre » est considéré comme moins nocif, moins blessant – une insulte basée sur l’envie et donc en quelque sorte plus acceptable.

J’ai écrit sur la façon dont j’ai perdu beaucoup de poids par inadvertance au cours des deux dernières années – plus que je n’aurais dû, et sans le vouloir.

Et les commentaires ont afflué : sur la façon dont j’ai besoin de manger plus (je mange beaucoup) ; J’ai la peau sur les os (j’ai 53 ans et j’ai des morceaux bancals) ; J’ai l’air malade (j’essaie de ne pas le faire); Je ressemble à un squelette (J’ai des morceaux gras).

C’était blessant parce que ma perte de poids n’était pas intentionnelle. Je travaille avec et autour de la nourriture tout le temps et j’en suis passionnée.

Peut-être que mon métabolisme a changé. Qui sait?

La critique de Julia Bradbury pour être trop maigre semblait cruelle Crédit : Rex

J’ai une clavicule saillante, des bras maigres et un cou musclé.

Je suis né comme ça. Je ne l’annonce pas comme une recommandation.

Alors poussez vos commentaires, en utilisant des mots comme « émacié ». Ça fait mal, c’est inutile et pas du tout intelligent.