La rameuse américaine Megan Kalmoe blâme la Russie pour avoir remporté une médaille aux Jeux de Tokyo

TOKYO – Alors qu’officiellement la Russie est interdite aux Jeux olympiques de cette année pour avoir mené un programme de dopage parrainé par l’État, ses athlètes concourent toujours sous le ROC, ou Comité olympique russe. Leur participation aux Jeux de Tokyo a suscité les critiques de certains.

La quadruple rameuse olympique Megan Kalmoe, membre du duo féminin américain qui a atteint la finale B, a tweeté sa frustration après la finale A au sujet des concurrentes russes Vasilisa Stepanova et Elena Oriabinskaia. La paire russe a remporté l’argent.

« Voir un équipage qui ne devrait même pas être ici repartir avec une médaille d’argent est un sentiment désagréable », a écrit Kalmoe. « Vraiment décevant dans l’ensemble et je me sens pour les autres athlètes de la finale A. Un grand amour à tous mes amis et ennemis qui ont tout donné là-bas.

La paire américaine a couru contre la Russie en demi-finale mercredi au cours de laquelle la Russie a terminé deuxième et les États-Unis cinquième. Les trois meilleurs équipages se sont qualifiés pour la finale A, de sorte que les États-Unis n’ont pas perdu une place en raison de l’arrivée de la Russie.

Après la finale, Kalmoe a détaillé son tweet sur row2k.com.

« Eh bien, je viens de publier sur Twitter quelques choses qui, j’en suis sûr, vont être contrariées, ou peut-être qu’elles ne le seront pas », a déclaré Kalmoe. « Mais je pense que beaucoup de gens dans ce domaine sont des femmes très, très classe qui sont probablement un peu trop polies pour dire certaines des choses que je suis prête à dire, surtout parce que je n’étais pas en finale A , et aussi parce que la Russie nous a battus d’assez de places dans notre qualification pour qu’ils ne nous prennent pas de place, mais les avoir ici et les voir repartir avec l’une des médailles était vraiment difficile à regarder pour moi.

« Je ne pense pas qu’elles auraient dû être ici, et il y a beaucoup de femmes ici qui, je pense, étaient très qualifiées pour remporter l’une de ces médailles, et le fait de ne pas avoir cette opportunité parce que ce bateau était ici était très problématique pour moi en tant que concurrent.

Les commentaires de Kalmoe surviennent à la suite de deux membres du quadruple de couple masculin russe testés positifs pour une substance interdite. Parce que les cas provenaient d’essais hors compétition en juin, le bateau est resté qualifié pour Tokyo et a été autorisé à échanger avec d’autres rameurs.

Cependant, la Fédération russe d’aviron a décidé que les deux remplaçants potentiels n’étaient pas aptes à participer aux Jeux olympiques. La Russie a retiré le bateau et le Comité international olympique a attribué la place à la Lituanie le 18 juillet.

Arrivé à Tokyo sans une préparation adéquate à l’entraînement, l’équipage lituanien s’est classé huitième, dernier de sa compétition.

La Russie compte 335 athlètes en compétition à Tokyo et a remporté 25 médailles au total jusqu’à présent – ​​sept d’or, 11 d’argent et sept de bronze.