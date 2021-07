La rameuse américaine Megan Kalmoe a un « sentiment désagréable » de voir les Russes concourir aux Jeux olympiques de Tokyo

Les athlètes russes concourent sous la bannière « Team ROC » à Tokyo, reflétant qu’ils représentent le Comité olympique russe plutôt que la Russie elle-même en raison des sanctions imposées après une enquête de l’AMA sur des allégations de dopage de longue date.

L’équipe ROC a jusqu’à présent remporté 28 médailles (dont 8 d’or) en moins d’une semaine de compétition olympique officielle – bien que certains rivaux semblent amers de voir des athlètes russes performer à un niveau aussi élevé.

L’une de ces athlètes est l’Américaine Megan Kalmoe, qui a affiché sa frustration face aux rameurs du ROC Stepanova et Oriabinskaia après avoir remporté l’argent dans la finale A du duo sans barreur jeudi.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Megan Kalmoe (@megankalmoe)

« Voir un équipage qui ne devrait même pas être ici repartir avec une médaille d’argent est un sentiment désagréable« , a écrit Kalmoe sur Twitter.

« Vraiment décevant dans l’ensemble et je me sens pour les autres athlètes de la finale A. Grand amour à tous mes amis et ennemis qui ont tout donné là-bas. »

Lorsqu’une personne sur Twitter lui a demandé si elle pensait qu’il était juste de placer « tous les athlètes russes dans la même catégorie, » elle répondit: « Vous devez sûrement plaisanter puisque leur M4X (quadruple de couple pour hommes) vient de se faire arrêter pour dopage. »

Voir un équipage qui ne devrait même pas être ici repartir avec une médaille d’argent est un sentiment désagréable. Vraiment décevant dans l’ensemble et je le ressens pour les autres athlètes de la finale A. Un grand amour à tous mes amis et amis qui ont tout donné là-bas. – Megan Kalmoe (@megankalmoe) 29 juillet 2021

Vous devez sûrement plaisanter puisque leur M4X vient d’être arrêté pour dopage. – Megan Kalmoe (@megankalmoe) 29 juillet 2021

Kalmoe et sa partenaire d’aviron Tracy Eisser ont participé à la même demi-finale que l’équipe ROC, les Américaines revenant cinquièmes et la Russie deuxième.

Seulement trois équipes se sont qualifiées pour les finales, où Stepanova et Oriabinskaia ont remporté l’argent derrière la Nouvelle-Zélande et devant le Canada en troisième.

Cependant, cela semble être une maigre consolation pour Kalmoe, qui a adopté une position intransigeante sur le contingent russe de 335 hommes à Tokyo.

« Je viens de publier sur Twitter quelques choses qui, j’en suis sûr, vont contrarier certaines personnes, ou peut-être qu’elles ne le seront pas« , a-t-elle expliqué plus tard à row2k.com.

« Mais je pense que beaucoup de gens dans ce domaine sont des femmes très, très classe qui sont probablement un peu trop polies pour dire certaines des choses que je suis prête à dire, surtout parce que je n’étais pas en finale A, et aussi parce que la Russie nous a battus d’assez de places dans notre qualification pour qu’ils ne nous prennent pas de place, mais les avoir ici et les voir repartir avec l’une des médailles était vraiment difficile à regarder pour moi.

« Je ne pense pas qu’elles auraient dû être ici, et il y a beaucoup de femmes ici qui, je pense, étaient très qualifiées pour remporter l’une de ces médailles, et le fait de ne pas avoir cette opportunité parce que ce bateau était là était très problématique pour moi car un compétiteur. »

L’AMA, cependant, a gardé les membres de l’équipe ROC sous le microscope avant les Jeux olympiques de Tokyo et a annoncé la semaine dernière qu’elle bloquait la participation de tous les athlètes qu’elle considérait comme des candidats au dopage – faisant des membres de l’équipe ROC concurrents légitimes.

« [The Court of Arbitration for Sport] décidé que [banning all Russian athletes] allait trop loin, c’était injuste pour une génération d’athlètes qui n’avaient rien à voir avec ce qui s’est passé dans le passé« , a déclaré le directeur général de l’AMA Olivier Niggli à l’Associated Press la semaine dernière.

« La grande, très grande majorité de la délégation venue de Russie est composée d’athlètes qui n’étaient pas en compétition en 2012, 2013, 2014.«

Plus tôt dans la semaine, la star du tennis russe Daniil Medvedev avait réagi avec fureur lorsqu’un journaliste lui avait demandé si des athlètes de son pays d’origine portaient le « stigmatisation des tricheurs » avec eux aux Jeux.

Medvedev a répondu en disant que le journaliste devrait être « honte de lui-même.