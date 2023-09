La raison unique de Postecoglou pour quitter le Celtic pour les Spurs

Ange Postecoglou a fait des vagues à Tottenham depuis qu’il a quitté le Celtic, champion de la Premiership écossaise.

De nombreuses personnes avaient annulé les chances du club de se rapprocher du top six lorsque Harry Kane est parti. Au lieu de cela, ils démarrent cette saison à un rythme fulgurant.

Un beau jeu vraiment surprenant les a propulsés actuellement à la deuxième place du classement de la Premier League. Le succès du club du nord de Londres est dû à son nouvel entraîneur. Il n’a gagné que les éloges des fidèles des Spurs.

Le Celtic a subi un revers après le départ de Postecoglou pour Tottenham

Le Celtic venait de remporter un triplé national. Pourtant, Postecoglou a décidé de passer au sud de la Premier League avec Tottenham. En Écosse, Postecoglou s’était déjà imposé comme un manager hors pair.

Après la triste saison 2020-21, il est arrivé et a immédiatement et radicalement amélioré le club. Au cours des deux années suivantes, il a aidé les Bhoys à remporter cinq titres, attirant l’attention des Lilywhites.

Naturellement, la décision de l’Australien a attristé les fans du Celtic. Pourtant, ils savaient que c’était probablement sa dernière opportunité de diriger une puissance de Premier League. Il a détaillé ses motivations pour accepter le poste d’entraîneur-chef des Spurs cet été dans une interview cette semaine.

Qu’a dit Ange Postecoglou ?

« J’aime les défis. Je l’ai fait tout au long de ma carrière. À chaque étape du chemin, j’ai décidé quand déménager et j’ai généralement progressé grâce au succès où que je sois et c’est parce qu’il y a un défi qui m’excite vraiment », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Il faut qu’on vous le demande, c’est la première chose et deuxièmement, vous regardez dans quoi vous vous lancez et je pense que le fait que ce soit l’un des plus grands clubs du monde mais qu’il n’ait pas eu de succès depuis très longtemps longtemps est probablement le facteur clé pour moi.

« Quand vous vous lancez dans un défi comme celui-là, vous savez que si vous êtes capable de mettre en œuvre les choses que vous voulez et que les choses se passent bien, vous pouvez laisser une marque sur le club pour lequel vous travaillez et c’est ce que j’ai essayé de faire. dans tous mes clubs.

« C’était la plus grande attraction pour moi, le fait que le club n’ait pas eu beaucoup de succès et sortait d’une saison particulièrement mauvaise selon ses standards et l’opportunité de créer quelque chose. »

PHOTO : IMAGO / Action Plus