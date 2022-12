La raison très britannique pour laquelle le prince Louis porte toujours des shorts – NBC New York

Cette histoire a été initialement publiée le 7 octobre 2016.

Lorsque vous voyez des photos du prince Louis, vous vous concentrez probablement sur le doux sourire et les jolies joues de l’enfant de 4 ans.

Mais il y a autre chose que les gens ont remarqué à propos du jeune royal : il est presque toujours porter un short!

Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, lorsque le petit prince sort en public, il arbore une paire d’adorables shorts, souvent associés à des chaussettes hautes, une ceinture preppy et un polo rentré.

C’est une tendance également observée avec le frère aîné de Louis, Prince George. Alors, quelle est l’histoire derrière le short?

En 2016, quand George était un jeune, Harper’s Bazaar Royaume-Uni ont enquêté et ils ont découvert que habiller les jeunes garçons en short est une tradition de longue date au sein de la royauté et de l’aristocratie britanniques.

“C’est une chose très anglaise d’habiller un jeune garçon en short”, a déclaré l’expert britannique en étiquette William Hanson à Bazaar. “Les pantalons sont pour les garçons plus âgés et les hommes, alors que les shorts pour les jeunes garçons sont l’un de ces marqueurs de classe silencieux que nous avons en Angleterre. Bien que les temps changent (lentement), une paire de pantalons sur un jeune garçon est considérée comme appartenant à la classe moyenne, plutôt à la banlieue. Et aucun aristo ou royal qui se respecte ne voudrait être considéré comme un banlieusard.

La plupart des garçons passent leur diplôme aux pantalons longs vers l’âge de 8 ans, a expliqué Hanson. Il a déclaré que la tradition des shorts uniquement pouvait provenir de la coutume désuète de la «culasse», qui remonte à des siècles au Royaume-Uni.

Traditionnellement, a-t-il dit, les jeunes garçons britanniques étaient vêtus de robes pendant les premières années de leur vie, jusqu’à ce qu’ils soient « culottés » et qu’ils passent à des pantalons courts.

Louis et George suivent les traces de leur père, le prince William, au rayon des shorts. Le prince de Galles arborait un look très similaire dans sa jeunesse :



Collection John Shelley/Avalon/Getty Images Charles, prince de Galles, et Diana, princesse de Galles, en vacances à Majorque, en Espagne, avec leurs fils le prince William et le prince Harry, ils sont les invités du roi Juan Carlos d’Espagne et de sa femme la reine Sofia, ils séjournent à leurs vacances domicile, le Palais Marivent, qui est situé juste à l’extérieur de la capitale Palma, le 13 août 1988.

“L’ensemble supérieur britannique est toujours désireux de s’accrocher à la tradition, et celui-ci les distingue aussi silencieusement du” reste “. Hanson a dit au Bazar

Cette histoire est apparue pour la première fois sur AUJOURD’HUI.com. Plus d’aujourd’hui :