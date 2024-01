La raison subconsciente pour laquelle vous êtes si attiré par un certain type de gars | Linda et Charlie Bloom

Nous sommes attirés par les gens pour de nombreuses raisons différentes – certaines conscientes, d’autres inconscientes. Certaines des raisons conscientes sont liées à l’apparence de la personne, à son comportement, au son de sa voix, à la sensation de son toucher et à d’autres signaux sensoriels. Ce sont des choses que nous pouvons identifier et reconnaître ; ils vont de soi.

Pourtant, sous la surface de notre conscience se trouvent des facteurs subtils et moins apparents qui contribuent au degré d’attractivité que nous trouvons chez les autres. Ces facteurs concernent des souhaits et des désirs tacites, voire inconnus, sur ce que nous pourrions vivre avec cette personne.

Ils impliquent l’agenda du cœur et sont souvent très distincts des désirs de l’esprit. Un tel programme peut inclure les espoirs d’épanouissement, la guérison de blessures enfouies ou la réalisation de notre potentiel de vie le plus profond.

D’autres facteurs qui rendent une personne attirante pour nous sont liés à ce que nous pensons pouvoir vivre avec elle et à la manière dont nous pensons qu’elle peut améliorer la qualité de notre vie. Nous pouvons sentir qu’ils ont la capacité d’apporter plus de guérison, de passion, de paix, d’exubérance, de facilité, d’épanouissement ou de joie dans nos vies.

La grande majorité d’entre nous arrivent à l’âge adulte avec un certain degré de blessures d’enfance non cicatrisées, une estime de soi endommagée et une estime de soi, une estime de soi et une confiance en soi diminuées. Par conséquent, nous ne nous sentons pas complets ou suffisants.

Souvent, ce qui rend certaines personnes particulièrement attirantes pour nous, c’est que lorsque nous sommes avec elles, nous nous sentons plus entiers. Au cours du processus de relation, nous pouvons parvenir à identifier les endroits en nous-mêmes où nous nous sentons fragmentés et commencer à guérir les endroits qui nécessitent notre attention.

Le processus de guérison implique une volonté de notre part d’apporter une conscience d’acceptation et d’amour aux endroits en nous qui ont besoin de soins et de compassion et d’être ouvert aux besoins des autres. Lorsque le niveau de confiance dans notre relation s’est suffisamment approfondi, les blessures passées non reconnues reviendront naturellement à la conscience.

En présence d’un partenaire de confiance, ce qui était auparavant insupportable peut naître. Ce qui a été refoulé et nié peut être exposé à la lumière de la conscience. C’est cette exposition, ainsi que la compassion et l’acceptation d’une présence aimante, que les relations peuvent nous aider à guérir – elles peuvent transformer la douleur en amour.

Il existe un large éventail d’expériences qui peuvent blesser notre estime de soi. Vivre dans une famille où toutes les interactions sont superficielles et superficielles peut causer une blessure qui peut limiter la capacité d’établir des liens significatifs avec les autres. La violence physique ou émotionnelle, la négligence, le rejet, les punitions extrêmes, l’humiliation, le ridicule et l’abandon peuvent également être à l’origine de blessures non cicatrisées.

Grandir implique inévitablement de traverser des épreuves, des luttes, des défis et des difficultés. Certaines circonstances sont extrêmes en termes de degré de violence, de souffrance et de terreur, comme celles qui surviennent en temps de guerre ou lorsque les soignants sont gravement handicapés mentaux.

Lorsqu’on ne parvient pas à fournir une attention solidaire et aimante pendant une période de traumatisme, la douleur devient intériorisée comme une blessure persistante non cicatrisée. La réparation de ces blessures intérieures ne peut se faire que grâce à une attention aimante et à l’acceptation inconditionnelle de l’autre.

Cependant, le processus réactive également la douleur causée par les abus, la négligence ou les besoins non satisfaits du passé qui continuent de ne pas être satisfaits dans le présent. Par conséquent, il faut une volonté de réveiller la douleur des expériences originales, qui ont peut-être été enterrées pour les oublier. Mais tant que la douleur n’est pas exposée à nouveau à la lumière de la compassion, la guérison ne peut pas avoir lieu.

De nombreuses personnes ont subi des traumatismes et des blessures émotionnelles extrêmes au cours de leur petite enfance. Dans certains cas, ils avaient le sentiment de ne pas appartenir ou de ne pas vouloir appartenir à leur famille d’origine. Dans leur incapacité à changer ou à s’adapter avec succès à leur situation, ils ont rejeté leur monde dans le but de créer une réalité plus tolérable.

Un tel suto demande du courage et de l’ingéniosité car il implique une volonté de risquer des liens avec d’autres qui sont fondés sur des valeurs familiales malsaines. Une relation forte, compatissante et aimante peut fournir le soutien nécessaire pour briser les vieux schémas familiaux dysfonctionnels et promouvoir le processus de guérison.

Ironiquement, ce sont ceux qui ont des qualités ou des tendances qui ressemblent le plus aux soignants avec lesquels nous avons vécu le plus de difficultés que nous trouvons les plus attirants. Ce n’est pas parce que nous sommes avides de punition, mais plutôt parce que ce sont eux avec qui nous pouvons accéder le plus efficacement à nos expériences passées et à nos sentiments qui nécessitent notre attention..

Peu d’entre nous entament une relation avec l’intention consciente de se remettre de blessures émotionnelles ou même avec une conscience de la nature spécifique des blessures elles-mêmes. Pourtant, dans une relation d’amour, d’acceptation et de confiance, il existe une tendance naturelle à faire ressortir tout ce qui a été auparavant retenu et nié.

Le sentiment de sécurité et de compassion présent dans la relation oblige à l’émergence de ce qui nécessite des soins. La profondeur du désir d’expérimenter la plénitude nous permet de confronter les circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés en tant qu’enfants et jeunes adultes.

Ce désir est souvent motivé par une détermination à nous libérer des contraintes d’un monde intérieur qui limite notre capacité à vivre pleinement, avec authenticité, intégrité et passion. C’est ce soutien mutuel que peut s’apporter un partenariat entre deux personnes guéries qui nous permet de nous libérer enfin des chaînes du passé.

Le processus n’est pas unilatéral. Même s’il peut parfois sembler qu’un partenaire est le « patient » ayant besoin de soins et que l’autre est le « prestataire », ce n’est généralement pas le cas. En réalité, dans la plupart des situations, les deux partenaires ont besoin de guérison et de efforts de différentes manières pour retrouver leur intégrité. Nous avons tendance à être plus attirés par ceux avec qui nous éprouvons des « blessures correspondantes », c’est-à-dire ceux avec qui nous pouvons contacter le plus efficacement la douleur enfouie ou niée à laquelle nous devons accéder.

Ce processus peut être difficile et souvent plus long que nous ne le pensons. Ce n’est généralement pas une décision prise intentionnellement ou même consciemment. Il s’agit plutôt d’un état d’être auquel les couples sont ouverts lorsqu’ils se sentent en confiance envers leur partenaire et soutenus par celui-ci.

Il y a à ces moments-là une conscience intuitive qu’une restauration de la plénitude est possible avec cette personne. Cette reconnaissance est une incitation à surmonter la résistance qu’il est naturel d’éprouver face à des expériences douloureuses et effrayantes.

Il n’est pas surprenant que tant de gens choisissent une vie de « désespoir tranquille » plutôt que d’affronter leurs démons. Surmonter la résistance naturelle et compréhensible à ce processus nécessite du courage, de la force, de l’engagement et peut-être plus important encore, le soutien d’un partenaire prêt à tenir la distance, même si l’on peut avoir l’impression que l’enjeu est la survie même. Dans tous les cas, la route est pavée de surprises, d’échecs et de victoires.

Dans le processus d’incarnation de cet engagement, ces qualités et d’autres se renforcent au point que nous ne sommes plus les mêmes qui ont commencé le voyage. Les deux partenaires deviennent finalement plus autonomes en tant qu’individus et plus intimement liés en tant que couple.

Le chemin peut être intimidant, mais les récompenses sont profondes. C’est le travail que nécessitent les relations et c’est vraiment un travail d’amour.

Linda Bloom, LCSW et Charlie BloomMSW, sont des psychothérapeutes et des conseillers relationnels qui travaillent avec des individus, des couples, des groupes et des organisations depuis 1975.