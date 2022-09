La raison secrète effrayante derrière l’attaque du “gangster” Poutine contre un gazoduc qui pourrait voir l’effondrement d’Internet de West

VLADIMIR Poutine pourrait comploter pour frapper les infrastructures clés de l’Europe et rançonner l’Occident après l’attaque du pipeline Nord Stream, ont averti des experts.

Les pipelines, les plates-formes et les câbles sous-marins pourraient être les prochains sur la liste noire de la Russie alors que le “gangster” Poutine tente de convaincre l’Europe de mettre fin à son soutien à l’Ukraine.

Une prise de vue aérienne par les garde-côtes suédois montre le rejet de gaz des fuites de gaz du Nord Stream Crédit : Reuters

Mad Vlad a menacé d’utiliser “tous les moyens disponibles” pour protéger le territoire russe Crédit : Alamy

On craint que l’attaque du Nord Stream ne soit un signal effrayant envoyé à l’Occident dans le cadre de la tentative du tyran de « s’intensifier pour se désamorcer » – les forçant à reculer.

Dans le cadre de son plan, une attaque brutale contre l’Occident signifie qu’une réponse deviendrait sans valeur ou provoquerait une réaction encore plus extrême.

La réponse de style mafieux de Poutine ciblerait les principaux oléoducs et gazoducs et les câbles sous-marins vitaux qui transportent 97% du trafic Internet avec 10 billions de dollars de transactions financières quotidiennes qui en dépendent.

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a averti les dirigeants d’Europe occidentale qu’ils devaient se préparer à des menaces “inimaginables auparavant” tandis que l’OTAN élabore des plans pour “assurer la protection des infrastructures critiques”.

En haut de la liste des cibles de Poutine pourraient figurer deux pipelines approvisionnant la Grande-Bretagne en pétrole et gaz vitaux en provenance de Norvège – le Norpipe et le Britpipe.

Les plus grands gisements de pétrole et de gaz de Grande-Bretagne, qui sont fixés avec des dizaines de plates-formes et de pipelines et se trouvent à proximité des eaux norvégiennes.

Le Norpipe, long de 220 milles, appartenant à la société Gassled, transporte du pétrole jusqu’à une station à Teeside.

L’oléoduc a la capacité de livrer 830 000 barils de pétrole par jour.

La ligne Britpipe, qui fournit du gaz naturel au Royaume-Uni et à l’Europe le long d’un tuyau de 725 milles de long jusqu’à Country Durham, transporte 25,5 milliards de mètres cubes chaque année.

Une attaque sous-marine de Poutine contre ces pipelines clés pourrait paralyser la Grande-Bretagne, c’est ce qu’on craint.

Les hommes-grenouilles de Poutine pourraient également couper les câbles Internet sous-marins transportant des informations financières sensibles à travers l’Atlantique depuis l’Europe, provoquant un effondrement du marché annihilant, selon un expert en sous-guerre de la marine américaine.

Les câbles, au large des côtes irlandaises, pourraient être attaqués par les sous-marins furtifs “hunter killer” de Poutine – spécialement construits pour cette tâche.

Les sous-marins espions Losharik sont transportés sous un énorme vaisseau sous-marin Belgorod “vaisseau-mère” et sont construits pour se cacher au fond de l’océan.

Ils entrent dans l’Atlantique en descendant de l’Arctique.

Et les navires utilisent ensuite des bras robotiques pour altérer ou même couper des câbles clés qui aident à maintenir l’économie mondiale en mouvement avec des conséquences potentiellement dévastatrices.

Couper une partie suffisante du réseau dans l’Atlantique pourrait provoquer le chaos pour la Grande-Bretagne, le maréchal de l’Air Sir Stuart Peach ayant précédemment averti qu’une telle violation pourrait être “catastrophique”.

Cela pourrait couper Internet, couper la Grande-Bretagne du reste du monde, paralyser les transactions financières et endommager les communications avec l’armée à l’étranger.

Cela pourrait également causer des problèmes importants aux États-Unis, qui utilisent les câbles comme ligne de communication avec leurs alliés de l’OTAN.

On craint également que la Russie ou d’autres acteurs étatiques ne puisent dans les câbles pour voler des informations.

Pendant ce temps, le professeur Damien Erns de l’Université de Liège en Belgique a déclaré que l’Europe serait confrontée à une “récession terrible” si l’une de ses infrastructures critiques était frappée, ajoutant que les systèmes de protection étaient terriblement inadaptés.

“Nos infrastructures ne sont pas très bien protégées et il est extrêmement difficile de les sécuriser sur des milliers de kilomètres”, a-t-il déclaré.

“Si l’approvisionnement en gaz de la Norvège vers l’Europe était coupé, nous assisterions à une terrible récession. Nous ne pourrions même pas nous chauffer et produire de l’électricité.

“Les craintes sont très sérieuses et fondées. L’Europe n’a plus de marge de manœuvre et nous ne pouvons pas exclure que les choses se dégradent très sensiblement dans les mois à venir.”

Bryan Clark, un ancien planificateur stratégique de la marine américaine devenu expert en sécurité, a déclaré que les efforts pour surveiller la Batlic et la mer du Nord pourraient être échappés par les sous-marins de sabotage ultramodernes de la Russie.

Il a déclaré: “Tout cela fait partie du style russe de guerre politique.

“Il s’agit de semer le doute, de créer juste assez de brouillard d’incertitude.”

La Baltique est également très peu profonde avec des courants sous-marins profonds tandis que le fond marin est jonché d’épaves de la Seconde Guerre mondiale.

Cela survient au milieu des craintes que la conduite de gaz Nord Stream ait été endommagée de manière irréparable et laissée paralysée indéfiniment après avoir été déchirée par une série d’explosions.

Les responsables allemands pensent que le projet – estimé à environ 35 milliards de livres sterling – pourrait ne plus jamais être pleinement opérationnel.

On craint que le réseau gazier clé n’ait été saboté par la Russie alors que les tensions continuent de faire rage avec l’Europe à cause de la guerre en Ukraine.

Les pipelines jumeaux de 800 milles Nord Stream 1 et Nord Stream 2 peuvent acheminer 110 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Russie vers l’Europe occidentale.

Le gaz n’a pas coulé ces dernières semaines – et on ne sait pas à ce stade quel impact cela aura sur les marchés européens de l’énergie.

Fuite de gaz à Nord Stream 2 vue depuis l’intercepteur danois F-16 Crédit : Reuters

Les prix avaient déjà grimpé jusqu’à 12% à la suite du sabotage apparent, accentuant les craintes que le continent soit confronté à un hiver froid et maussade.

Les responsables du gouvernement allemand pensent que la complexité et l’ampleur de l’attaque n’ont pu être menées que par un “acteur étatique”.

Et la théorie actuelle est que la Russie était derrière tout cela, même si “le motif n’est pas clair”.

Les autorités européennes essaient maintenant désespérément de reconstituer ce qui s’est exactement passé avant les explosions juste au large de l’île danoise de Bornholm.

Le seul tube non endommagé de Nord Stream 2 est désormais théoriquement le seul à pouvoir livrer du gaz – mais le gazoduc n’est plus opérationnel depuis un certain temps.

Des fuites massives dans le pipeline ont laissé des parties de la Baltique bouillonnantes de bulles alors que le gaz résiduel s’échappe dans la mer.

Deux explosions sous-marines ont été détectées lundi parallèlement à un mini tremblement de terre.

L’Ukraine et la Pologne ont pointé du doigt Moscou – tandis que d’autres nations européennes ont cessé d’attribuer le blâme.

La Russie a nié les allégations, les qualifiant de “prévisibles et stupides”.

Le professeur Joan Cordiner, professeur de génie des procédés à l’Université de Sheffield, a déclaré : “Les tuyaux ne fuient pas simplement de manière catastrophique et soudaine.

“En règle générale, les fuites normales dues à la corrosion commencent peu et s’accumulent avec le temps.

“Par conséquent, une fuite aussi importante et soudaine ne peut provenir que d’un coup soudain coupant le tuyau.”

Le professeur Clarke a expliqué que les Russes voudraient “créer de l’insécurité” et a averti qu’il “pourrait y avoir plus de cela”.

“Cela ouvre un nouveau front dans la guerre. Cela signifie que la guerre ukrainienne se dirige maintenant vers la Baltique”, a-t-il averti.

L’Europe se prépare déjà à un hiver sombre alors que le gaz devient un pion clé dans l’affrontement de Poutine contre l’Occident.

Les pannes d’électricité, les semaines de quatre jours et les personnes normales incapables de se permettre de chauffer leur maison ne sont que quelques-unes des conséquences que l’on craint de balayer sur le continent alors que les températures chutent.

Les prix du gaz étaient déjà élevés avant la guerre en Ukraine, la demande ayant grimpé en flèche après la levée des restrictions de Covid.

Mais les prix ont grimpé en flèche après l’invasion car la Russie est l’un des plus grands producteurs mondiaux.

L’Europe continentale est fortement dépendante des importations de gaz russe, ce qui fait craindre des pannes d’électricité hivernales, un rationnement et des fermetures d’usines en Allemagne.

Seule une infime partie du gaz britannique provient directement de Russie.

Mais le Royaume-Uni dépend davantage du gaz pour produire de l’électricité que ses voisins européens, car il dispose de moins d’énergie nucléaire et renouvelable.

La Grande-Bretagne a également peu de capacité de stockage, obligeant les entreprises énergétiques à acheter du gaz sur le marché au comptant à court terme très volatil.

Même l’abondant gaz de la mer du Nord est vendu au Royaume-Uni sur la base des prix du marché international.