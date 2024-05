La raison secrète des amis du Hamas : Irlande, Norvège, Espagne (et Allemagne)

Ces derniers jours, le Hamas et d’autres groupes terroristes se sont réjouis de la décision de l’Irlande, de la Norvège et de l’Espagne de reconnaître un État palestinien. L’Allemagne, qui n’est pas en reste, a déclaré qu’elle « arrêterait Benjamin Netanyahu s’il mettait le pied sur le sol allemand et si la Cour pénale internationale (CPI) émettait un mandat d’arrêt… » Sur la photo : le chancelier allemand Olaf Scholz (à droite) et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere le 22 avril 2024 à Hanovre, en Allemagne. (Photo de Ronny Hartmann/AFP via Getty Images)

Ces derniers jours, le Hamas et d’autres groupes terroristes se sont réjouis de la décision de l’Irlande, de la Norvège et de l’Espagne de reconnaître un État palestinien. Les terroristes sont tellement ravis qu’ils ont libéré plusieurs déclarations faisant l’éloge des trois pays et déclarant que les Palestiniens considèrent cette reconnaissance comme une conséquence directe de leurs attaques terroristes contre Israël. L’Allemagne, à ne pas laisser de côté, dit il « arrêterait Benjamin Netanyahu s’il venait à mettre le pied sur le sol allemand et si la Cour pénale internationale (CPI) émettait un mandat d’arrêt… »

La reconnaissance d’un État palestinien, même s’il ne s’agit que d’un acte symbolique sans rapport avec la réalité du terrain, envoie deux messages aux Palestiniens. Premièrement, le terrorisme contre les Juifs est justifié et utile parce que le monde, au lieu de vous punir, vous récompensera pour vos crimes.

Deuxièmement, les Palestiniens n’auront pas besoin de négocier des questions épineuses avec Israël, telles que les frontières et le statut de Jérusalem, car la communauté internationale leur accordera tout sur un plateau.

L’Irlande, la Norvège et l’Espagne auraient dû dire aux Palestiniens que s’ils voulaient quelque chose d’Israël, ils devaient s’asseoir et négocier avec les Israéliens, et ne pas tenter de leur imposer une quelconque solution avec l’aide de la communauté internationale.

Ils auraient également dû leur dire qu’il n’y aurait pas de négociations de paix avec Israël à moins que les Palestiniens ne répudient et ne renoncent au terrorisme et ne reconnaissent le droit d’Israël à exister.

Les trois pays ont cependant choisi de ne formuler aucune exigence auprès des Palestiniens avant d’annoncer leur décision de reconnaître un État palestinien inexistant. Ces pays semblent avoir été davantage motivés par le désir de mettre un doigt dans l’œil d’Israël que par une véritable préoccupation pour les Palestiniens.

Apparemment, l’Irlande, la Norvège et l’Espagne ne réalisent même pas qu’elles ont simplement renforcé les terroristes dans leur propre pays. Quand les musulmans démontré à Hambourg le mois dernier et a exigé que la charia et un califat remplacent la démocratie en Allemagne, les hommes politiques dit ils devraient être emprisonnés et déchus de leur citoyenneté.

Peut-être que quelques pays pourraient également reconnaître un État de Catalogne ?

Les terroristes palestiniens ont toutes les raisons d’être heureux. Ils savent qu’un État palestinien sera contrôlé par le régime iranien et ses mandataires terroristes palestiniens, en particulier le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP). Opinion publique les sondages menées avant et après le massacre d’Israéliens par le Hamas le 7 octobre 2023 montrent que la plupart des Palestiniens préfèrent le groupe terroriste à l’Autorité palestinienne et à sa faction au pouvoir, le Fatah. De plus, un sondage publié en mars dernier montrait que 71% des Palestiniens estiment que le massacre du Hamas était justifié.

« Cette reconnaissance [of a Palestinian state] est le résultat des énormes sacrifices consentis par le peuple palestinien et après plusieurs décennies de lutte et de résistance », a déclaré le Hamas. dit. « La décision historique et audacieuse annoncée par l’Espagne, la Norvège et l’Irlande est une décision dans la bonne direction. »

La « lutte » et la « résistance » font référence aux décennies de terrorisme anti-israélien des Palestiniens, qui ont atteint leur apogée le 7 octobre avec le meurtre, le viol, la décapitation et l’incendie vif de 1 200 Israéliens, dont des nourrissons, et la capture de plus de 240 en otages – dont beaucoup seraient aujourd’hui assassinés.

Les groupes terroristes palestiniens de la bande de Gaza ont déclaré qu’ils considéraient la décision de l’Irlande, de la Norvège et de l’Espagne comme une récompense pour le carnage du 7 octobre et les nombreuses années de terrorisme contre Israël.

« Le [Palestinian] Les factions de la résistance à Gaza ont salué l’annonce par la Norvège, l’Espagne et l’Irlande de leur reconnaissance de l’État de Palestine, la considérant comme un changement majeur dans la position mondiale en faveur de la cause palestinienne et le résultat de la fermeté et du courage des Palestiniens dans la défense de leur droits et s’accrochent à leur terre », a déclaré l’agence de presse palestinienne Safa signalé.

Ces factions également appelé sur tous les dirigeants et gouvernements du monde à emboîter le pas et à aider les Palestiniens dans leur lutte pour « libérer » toutes leurs terres. Les factions, parmi lesquelles le Hamas, le JIP et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), ne reconnaissent pas le droit d’Israël à exister. Ainsi, lorsqu’ils parlent de « libérer » la terre, ce qu’ils veulent réellement dire, c’est qu’ils veulent assassiner tous les Juifs ou les expulser d’Israël, et le remplacer par un État terroriste palestinien soutenu par l’Iran.

Les affiliés au Hamas Centre d’information palestinien (PIC) a déclaré qu’il considérait la reconnaissance par les trois pays européens d’un Etat palestinien comme l’une des réussites du massacre du 7 octobre, que les Palestiniens appellent « l’inondation d’Al-Aqsa ».

« C’est le déluge d’Al-Aqsa seul et rien d’autre qui a changé les équations et remis la question palestinienne au premier rang des priorités mondiales », a déclaré le PIC, ajoutant que le massacre avait ouvert la voie à la création d’un Etat palestinien. .

Commentant la décision de l’Irlande, de la Norvège et de l’Espagne, le FPLP dit dans une déclaration distincte, la reconnaissance d’un Etat palestinien « est le résultat de la résistance du peuple palestinien » – une référence au massacre du 7 octobre et à d’autres crimes commis par les Palestiniens contre les Israéliens au cours des dernières décennies. Le FPLP a exprimé espoir que la reconnaissance de l’État palestinien marquerait le début de la « défaite » d’Israël et de l’« expulsion » des Juifs de « notre terre ».

Le moment choisi pour la reconnaissance d’un État palestinien, quelques mois seulement après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, a envoyé un message aux terroristes — qui devrait être transposé aux Européens dans leurs propres pays — que plus ils massacrent de personnes, y compris les Les Gazaouis que le Hamas tue servent de boucliers humains, plus ils bénéficieront du soutien des Européens et du reste de la communauté internationale.

L’Irlande, la Norvège et l’Espagne font savoir que la communauté internationale est prête à ignorer, à se soumettre, voire à cautionner le terrorisme. Cette attitude ne favorisera aucun processus de paix entre Israël et les Palestiniens – ni entre quiconque tente de transformer d’autres pays. Au lieu de cela, cela encourage ceux qui veulent refaire fondamentalement les pays occidentaux.

Enfin, qui, sensé, imagine que le Moyen-Orient serait sûr et pacifique avec un État palestinien adjacent à Israël ? Un tel État servirait simplement de tremplin pour de nouvelles attaques contre Israël. Les Palestiniens l’ont déclaré ouvertement dans leur accord de 1974 « Programme en 10 points« , connu sous le nom de « plan par étapes », dans lequel toutes les terres acquises seront utilisées pour obtenir le reste.

C’est précisément ce plan qui a été mis en œuvre le 7 octobre.

Sous le règne du Hamas et du JIP, la bande de Gaza était en réalité un État souverain et autonome. et soi-disant honorer un cessez-le-feu officiel déjà en place. Le Hamas et les Palestiniens de Gaza possédaient leur propre gouvernement, leur parlement, leur système judiciaire, leurs forces de sécurité, leur armée et leurs propres postes frontières (avec l’Égypte et Israël) – sans aucun Juif ou Israélien sur leur territoire. Gaza avait l’opportunité de devenir un « Singapour sur la Méditerranée » et disposait de toute l’aide étrangère du monde pour le créer.

Au lieu de cela, le Hamas et d’autres groupes terroristes palestiniens ont choisi d’utiliser les fonds pour construire « une ville sous une ville » — 600 kilomètres de tunnels terroristes à partir desquels attaquer Israël — parce que leur véritable objectif a toujours été, et reste, de ne pas vivre. suivant en Israël, mais à remplacer Israël. Fondamentalement, comme le Hamas le déclare ouvertement dans son charte, son objectif est d’éliminer la seule patrie du peuple juif et d’exterminer autant de Juifs que possible. Il semble que les Européens souhaitent achever la tâche commencée par Hitler – raison secrète pour laquelle ils aident les Palestiniens à atteindre cet objectif.