La raison pour laquelle vous tombez malade juste après avoir été malade révélée

Vous n’arrivez pas à vous débarrasser d’une toux sifflante ou d’un mauvais reniflement ?

Il y a une raison pour laquelle vous êtes malade chronique pendant la saison de la grippe : le COVID-19, le VRS, la toux de 100 jours, le rhume, oh mon Dieu ! – et, mieux encore, quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet.

Pour ceux qui ne veulent pas s’en tenir à un régime composé de pastilles et de sirops contre la toux tout l’hiver, les experts recommandent d’introduire dans leur routine des habitudes simples qui renforcent l’immunité.

“Pour certaines personnes, tomber à nouveau malade après avoir tout juste récupéré arrive régulièrement, ce qui peut avoir un impact sur leur qualité de vie et leur bien-être mental”, a déclaré le pharmacien Navin Khosla. Métro.

« Le principal facteur contributif dans ces cas est un système immunitaire affaibli. »

Pour renforcer le système immunitaire, Khosla conseille la sainte trinité : améliorer son alimentation, faire plus d’exercice et gérer le stress.

Le stress, le manque d’exercice et une mauvaise alimentation peuvent contribuer à affaiblir le système immunitaire. Antonioguillem – stock.adobe.com

La vitamine C est présentée comme une panacée pour l’immunité et devrait être consommée avec diligence pendant la haute saison de la grippe, a déclaré Khosla. À votre tour, évitez de consommer trop de friandises ultra-transformées qui contiennent une longue liste d’ingrédients imprononçables.

“C’est bien de se faire plaisir de temps en temps, mais la base de votre alimentation doit être composée d’ingrédients naturels, tels que des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales et des noix”, a-t-il déclaré.

“Optez pour ceux riches en vitamine C, comme les agrumes, et en protéines, que l’on trouve dans les viandes et les produits laitiers.”

Les aliments riches en vitamine C peuvent renforcer le système immunitaire. Marcos – stock.adobe.com

L’exercice, a-t-il ajouté, peut renforcer votre immunité. Vasyl – stock.adobe.com

L’exercice a également été associé à un système immunitaire plus sain et pourrait offrir des bienfaits même à petites doses quotidiennes de cinq minutes.

Des recherches antérieures ont montré que s’entraîner seulement 20 minutes environ par jour peut compenser les effets négatifs d’un mode de vie sédentaire, tandis qu’une étude a suggéré que de courtes séances d’exercice de quelques secondes tout au long de la journée peuvent être bénéfiques.

“La circulation sanguine et les hormones du bonheur sont importantes à la fois pour la santé physique et mentale”, a déclaré Khosla, soulignant que l’exercice ne devrait pas “être une corvée”.

“Trouvez quelque chose que vous aimez faire, que ce soit danser, promener votre chien, faire du patin à glace ou simplement vous entraîner régulièrement à la salle de sport.”

Avec la saison de la grippe à nos portes, tout le monde s’efforce de renforcer son immunité contre la grippe, le rhume et d’autres agents pathogènes qui sévissent pendant les mois les plus froids. Viacheslav Yakobchuk – stock.adobe.com

Le stress, comme l’ont montré des recherches antérieures, affecte tout le corps, y compris le système immunitaire.

“L’important ici est d’être conscient de ce qui vous cause du stress et de trouver des moyens de le gérer”, a déclaré Khosla.

“Cela peut être fait en faisant de la méditation et en apprenant davantage sur la pleine conscience, en prenant des pauses, en participant à des activités agréables, en étant avec ses proches et bien plus encore.”