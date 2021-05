La raison pour laquelle Samsung reviendra à Wear OS

Hé, avez-vous entendu dire que Samsung allait revenir à Wear OS et libérer le Montre Galaxy 4, ainsi qu’une Galaxy Watch Active 4? Bien sûr, vous avez entendu cela – c’est tout ce dont le monde de la smartwatch peut parler, car ce serait une énorme nouvelle.

Aujourd’hui, un autre rapport hors de Corée suggère la même chose tout en soulignant que cette décision pourrait être due au fait que Tizen s’est avéré difficile à développer et que la plate-forme manque toujours d’un écosystème d’applications tierces décent après toutes ces années. En revenant à Wear OS, la sélection d’applications est beaucoup plus large au départ et pourrait motiver les développeurs à se replonger dans les appareils portables avec Samsung de retour.

Le rapport fait allusion au lancement par Samsung de la Galaxy Watch 4 et de la Watch Active 4 lors de l’événement présumé d’août où nous devrions voir le prochain appareil Galaxy Z Fold 3. Cela aurait beaucoup de sens, même si des rumeurs ont jeté autour de l’idée que les nouvelles montres de Samsung pourraient être ici à tout moment. Si quoi que ce soit, nous pourrions obtenir les montres juste avant cet événement, comme nous l’avons fait dans le passé, car le prochain Unpacked de Samsung pourrait l’être aussi emballé.

D’autres rumeurs récentes ont jeté les numéros de modèle de SM-R880 (42MM) et SM-R890 (46MM) pour la Galaxy Watch 4, ainsi que SM-R860 (40MM) et SM-R870 (42MM) pour la Galaxy Watch Active 4. Si vous aimez regarder les résultats de la recherche Google pour détecter les erreurs de détaillants, gardez ces chiffres à l’esprit pour les prochaines semaines.

Je sais que je viens de passer la matinée à être folle d’exactement 1 montre exécutant le Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm depuis son annonce, mais cette décision de Samsung serait vraiment énorme pour Wear OS et est assez excitante.