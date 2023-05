La raison pour laquelle révélée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : piscine WPA/Shutterstock

Prince-Louis était absent pendant le roi Charles’ Concert du couronnement le dimanche 8 mai. Alors que Prince Georges, 9, et Princesse Charlotte, 8, ont été vus tous les deux avec leur père Prince William, 40 ans et maman Kate Middleton, 41 ans, le plus jeune membre de la famille n’a pas été aperçu avec eux depuis la loge royale lors du spectacle.

Alors que de nombreux fans ont dit qu’ils étaient contrariés que Louis ne soit pas au concert, la raison pour laquelle il n’y a pas assisté est très pratique. Étant donné que le concert a commencé tard, il semble que la raison pour laquelle Louis, 5 ans, n’était pas présent au concert était simplement qu’il était passé l’heure du coucher. Le prince et la princesse de Galles ont décidé de le garder à la maison pendant le concert, selon Divertissement ce soir. Outre William et Kate, d’autres membres de la famille royale ont également apprécié le roi Charles et Reine Camille pour la célébration spéciale.

Louis a raté le concert étoilé célébrant le couronnement historique de Charles et Camilla. Le concert comprenait des performances épiques de Katy Perry, chantant « Roar » et « Firework », Lionel Richie interprétant « All Night Long » et « Easy », ainsi que d’autres performances de stars de renommée mondiale telles que Andrea Bocelli, et plus. Le prince William a également prononcé un beau discours célébrant le couronnement de son père.

Même si Louis n’a pas pu assister au concert, il était présent lors de la cérémonie de couronnement de son grand-père à l’abbaye de Westminster le samedi 6 mai. Le prince est également brièvement sorti lors de la cérémonie de couronnement. Il a également rejoint le reste de sa famille sur le balcon du palais de Buckingham peu après le service religieux, après que des gens se soient demandé s’il pourrait y assister après son absence. de la reine Elisabeth funérailles en septembre.

Louis et sa sœur Charlotte ont vraiment volé la vedette avec à quel point ils étaient adorables en regardant la cérémonie avec leur mère et leur père. Louis arborait une robe noire, tandis que sa sœur portait une robe blanche. Leur frère aîné, le prince George, a occupé une position très importante lors du couronnement, car il a servi de page d’honneur pour son grand-père. Pour son rôle dans la cérémonie, George avait une robe rouge très spéciale.

