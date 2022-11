La raison pour laquelle Mahesh Babu ne s’est pas rasé la tête après la mort de son père superstar a été révélée [Check report]

Mahesh Babou a été endeuillé une fois de plus cette année car il a perdu non seulement son frère et sa mère, mais aussi son père. La superstar Krishna est décédé le 15 novembre 2022. Il a été dit qu’il avait subi une crise cardiaque après quoi il avait été transporté d’urgence à l’hôpital. Il a rendu son dernier soupir à l’âge de 79 ans. Diverses célébrités ont pleuré la disparition de la superstar Krishna. De Chiranjeevi, Pawan Kalyan, Naga Chaitanya, Allu Arjun, Jr NTR et bien d’autres sont passés pour rencontrer Mahesh Babu qui était inconsolable après la mort de son père. Mahesh Babu a accompli tous les derniers rites.

Mahesh Babu ne s’est pas rasé la tête

Selon un rapport de Tollywood.net, après la mort de son père, Mahesh Babu a fait la une des journaux. L’un des sujets abordés était la raison pour laquelle l’acteur de Sarkaru Vaari Paata ne s’était pas rasé la tête alors qu’il effectuait tous les rituels. Le reportage du portail d’informations sur le divertissement a déclaré que l’acteur ne s’était pas rasé la tête à cause des films qu’il avait signés. Si Mahesh Babu avait coupé ses cheveux, il aurait fallu environ 6 mois pour qu’ils retrouvent la longueur qu’ils ont actuellement.

Mahesh Babu assiste à la cérémonie Pedda Karma de la superstar Krishna

Mahesh Babu, Namrata Shirodkar et d’autres ont assisté à la cérémonie du Pedda Karma du défunt acteur légendaire Superstar Krishna. Il a également interagi avec la foule rassemblée. Il est devenu émotif et a dit que parmi beaucoup de choses qu’il a reçues de son père, les fans et leur amour sont les plus précieux pour lui. S’adressant à la foule, Mahesh Babu a déclaré que son père et ses souvenirs vivraient avec eux pour toujours.

Superstar @urstrulyMahesh rend un vibrant hommage à #SuperstarKrishna Garu à la cérémonie du 13e jour et remercie tous les fans et sympathisants pour leur soutien indéfectible ??#SSKLivesOn pic.twitter.com/n8tMl3yc6d Espace SSMB ? (@SSMBSpace) 27 novembre 2022

Plus tôt cette année en janvier, Mahesh Babu a perdu son frère, Ramesh Babu. En septembre, Mahesh Babu a perdu sa mère, Indira Devi. Et en novembre, l’acteur a été endeuillé car il a perdu son père, la superstar Krishna. L’année a été très difficile pour l’acteur.