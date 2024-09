La raison pour laquelle les amis célèbres de P. Diddy sont probablement restés silencieux après son arrestation, selon un expert en relations publiques

Depuis près d’un an, Sean « P. Diddy Combs a été confronté à une série de problèmes juridiques, qui ont abouti à son arrestation à Manhattan au début du mois. L’homme de 54 ans est actuellement incarcéré au centre de détention métropolitain de Brooklyn et fait face à de nombreuses accusations décrites dans un acte d’accusation de 14 pages. Depuis Combs a été placé en garde à vue très peu de célébrités avec lesquelles il s’est lié d’amitié au fil des années ont commenté sa situation. Aujourd’hui, un expert en relations publiques explique pourquoi cela a été le cas.

L’interprète de « Come to Me » a fait de nombreuses connaissances notables au fil des ans, allant des acteurs aux chanteurs en passant par d’autres magnats des affaires. C’est pour cette raison que certains membres du grand public ont réprimandé les légions d’amis célèbres de Diddy pour ne pas avoir abordé ses problèmes juridiques ces derniers temps. Cependant, Evan Nierman, PDG de la société de relations publiques de crise Red Banyan, a suggéré que cela ne devrait pas être si surprenant. Comme l’a expliqué Nierman, il s’agit d’une décision stratégique de la part des stars, et tout se résume à un élément clé : la « distance » :

Le nom du jeu en ce moment est la distance, et plus ils peuvent fournir de distance entre eux ou plus ils peuvent créer de distance entre eux et Diddy, mieux c’est pour eux. Il n’y a rien à gagner à se lancer dans la conversation autour de son arrestation ou des allégations. Pour toutes ces personnes qui l’ont connu au fil des années et qui ont été associées à lui ou qui ont été photographiées avec lui, elles devraient éviter ce sujet autant que possible et essayer de rester à l’écart du public sur tout ce qui concerne Sean Combs. .

Sur la base de l’explication donnée par Evan Nierman à Business Insider il est préférable que toutes les stars liées à Puff Daddy gardent la tête baissée pendant toute cette période. Le vétéran de l’industrie des relations publiques a également déclaré que si une star devait s’exprimer, cela pourrait avoir des effets secondaires involontaires sur elle :

Ils ont intérêt à ne pas intervenir et à ne pas se faire remarquer s’ils veulent éviter d’être injustement ternis par cette situation.

Parmi les accusations auxquelles Sean Combs fait actuellement face figurent le trafic sexuel et le transport pour se livrer à la prostitution et au racket. Les documents juridiques contenaient également des détails sur les prétendus «Freak Offs» Combs, au cours desquels des actes sexuels auraient été commis et enregistrés. Depuis que les informations sur ces événements ont été divulguées, d’anciens clips et citations de certains associés de Combs ont fait surface, au cours desquels ils commentaient les soirées.

Avant que Diddy ne soit incarcéré mais fasse l’objet de poursuites et d’allégations, plusieurs artistes notables se sont effectivement prononcés sur la question. Une de ces personnes était Slim Thug, qui a commenté après que les images de 2016 de Diddy agressant son ex-petite amie Cassie Ventura dans un hôtel soient devenues virales. Thug a déclaré qu’il « prendrait ce L » après avoir initialement soutenu son collègue rappeur au milieu des accusations. Un autre la réaction est venue de Suge Knight qui a tristement rivalisé avec le fondateur de Sean John. Réagissant à la situation de son ancien rival, il a qualifié cette situation de « mauvaise journée pour la culture. »

Plus récemment, le collègue interprète et ami de longue date de Sean Combs Ray J s’est exprimé au lendemain de son arrestation. L’artiste – dont le vrai nom est William Ray Norwood Jr. – a déclaré lors d’une récente apparition dans un talk-show que peu de gens se sont prononcés parce que l’industrie est toujours « sous le choc » et essaie de traiter la question. Il a également déclaré qu’à l’heure actuelle, il est « important de tirer une leçon dès maintenant et de s’assurer que la prochaine génération comprend comment évoluer différemment avec transparence et intégrité ».

P. Diddy est actuellement en attente de procès et, pendant ce temps, son avocat a continué de partager des déclarations sur ses différents démêlés juridiques. (Il a récemment a commenté ces différentes bouteilles de lubrifiant saisi dans la maison de Diddy lors d’un raid.) Il est probablement acquis que l’avocat continuera à s’exprimer. Mais si les commentaires d’Evan Nierman sonnent vrai, nous ne devrions probablement pas nous attendre à ce que des célébrités s’impliquent.