La raison pour laquelle le Moyen-Orient explose.

Le Moyen-Orient est en train d’exploser. De plus en plus de milices et d’armées lancent des attaques contre un plus grand nombre de pays, pour plus de raisons, que la région n’en a connu depuis des décennies – dans certaines mesures, en plus d’un siècle, depuis l’éclatement de l’Empire ottoman pendant et après la Première Guerre mondiale.

Bon nombre de ces récentes frappes et incursions découlent de la guerre actuelle la plus vaste, la plus violente et la plus controversée de la région : celle entre Israël et le Hamas. Mais d’autres ne sont liés que de manière périphérique, voire pas du tout. Et quelques-uns sont carrément déroutants.

En tout cas, la liste revient à ce que Charles Lister du Middle East Institute appelle «une ampleur insensée de conflit transfrontalier.» Cela implique qu’Israël attaque Gaza et le Liban, le Hamas et le Hezbollah attaquent Israël, la Jordanie et l’Iran attaquent la Syrie, l’Iran attaque l’Irak, les Houthis du Yémen attaquent des navires dans la mer Rouge, ce qui incite les États-Unis et la Grande-Bretagne à attaquer des cibles Houthis au Yémen et, plus récemment, , à certains égards, le plus surprenant : un échange de missiles et de drones entre l’Iran et le Pakistan.

Les frappes du Pakistan contre l’Iran – qui ont été lancées en représailles aux frappes iraniennes contre le Pakistan – ont marqué la première fois que quelqu’un tirait des missiles contre le territoire iranien depuis la guerre Iran-Irak de 1980-1988.

Conseiller à la sécurité nationale du président Biden, Jake Sullivan, a écrit dans un article du numéro d’octobre 2023 de Foreign Affairs que le Moyen-Orient « est plus calme qu’il ne l’a été depuis des décennies ». Sullivan a été autorisé à supprimer cette phrase et à réviser plusieurs autres passages récemment obsolètes, pour l’édition en ligne du journal, afin de rendre compte des faits de l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre et des représailles d’Israël.

Mais voici le problème. Lorsque l’édition imprimée du magazine a été mise sous presse, l’affirmation de Sullivan semblait vraie. Que s’est-il passé au cours des trois mois qui ont suivi ? Tous les conflits qui ont suivi proviennent-ils du 7 octobre ? Représentent-ils tous une vague géante de violence – différents théâtres d’un conflit régional longtemps réprimé que l’attaque terroriste du Hamas et les représailles massivement destructrices d’Israël ont dévoilé et revitalisé ?

C’est compliqué.

Les attaques les plus frappantes et les plus alarmantes ont été lancées ces derniers jours par et contre l’Iran. Les mollahs de Téhéran s’étaient abstenus de s’impliquer directement dans les combats qui les entouraient tout en continuant à alimenter les conflits par l’intermédiaire de mandataires. Peut-être ont-ils été dissuadés d’une action directe par les deux porte-avions américains mobilisés en Méditerranée précisément dans ce but. Au lieu de cela, les Iraniens ont laissé leurs mandataires – principalement le Hamas, le Hezbollah et dernièrement les Houthis – faire le sale boulot, tout en les soutenant néanmoins avec des réserves. L’Iran a applaudi le Hamas mais a nié toute implication dans l’attaque du 7 octobre ; il a permis aux milices du Hezbollah basées au Liban de lancer juste assez de roquettes sur le nord d’Israël pour signaler leur soutien au Hamas, mais pas assez pour provoquer des ripostes dévastatrices de la part des Forces de défense israéliennes.

Les motivations de l’Iran – la raison pour laquelle ses dirigeants ont décidé de laisser l’armée, en particulier le Corps des Gardiens de la révolution islamique, tirer quelques salves – sont sujettes à spéculation. Il se pourrait qu’ils aient ressenti le besoin de faire preuve de leadership, de montrer à leurs mandataires qu’ils ne se battaient pas seuls. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Mohammed Husseina plaisanté dans un journal télévisé en disant que les Iraniens voulaient attaquer quelqu’un et savaient qu’ils ne pouvaient pas risquer d’attaquer Israël ou l’Amérique, alors ils ont bombardé les dirigeants kurdes en Irak.

Il y a peut-être quelque chose à cela (Michael Knights du Washington Institute a décrit les attaques de l’Iran contre les Kurdes en Irak comme un « bombardement des suspects habituels »), mais c’est un peu désinvolte. Vali Nasr, expert du Moyen-Orient à la School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins, m’a dit : « Le ministre des Affaires étrangères irakien ne voulait pas admettre que des terroristes anti-iraniens opèrent sur le sol irakien. »

C’est peut-être le seul moyen d’éviter une guerre régionale plus vaste au Moyen-Orient En savoir plus

Pourtant, la question demeure : pourquoi tirer ces salves ? maintenant? Démontrer sa puissance à Israël y est probablement pour quelque chose. Dans un premier temps, Téhéran a affirmé avoir frappé une installation secrète du Mossad et a justifié l’attaque comme une réponse à l’attentat suicide du 4 janvier sur la tombe de Qassem Soleimani, le commandant militaire iranien, à l’occasion du quatrième anniversaire de son assassinat. (L’Iran a imputé l’attentat à la bombe – qui a tué 84 Iraniens – à l’agence de renseignement israélienne, même si l’EI s’en est publiquement attribué le mérite.)

En fait, les Iraniens ne croient certainement pas à leur propre rhétorique à ce sujet. À peu près au même moment où ils attaquaient les Kurdes en Irak, ils lançaient également des missiles sur des cibles de l’Etat islamique en Syrie. Que L’attaque représentait la véritable représailles à l’attentat à la bombe près de la tombe. Cependant, même cette attaque était dirigée, d’une certaine manière, contre Israël. Farzin Nadimi, chercheur principal au Washington Institute, a noté lors d’une conversation téléphonique que le missile tiré sur la Syrie était le missile à plus longue portée que l’Iran ait tiré lors d’une attaque militaire et que, comme ceux tirés sur l’Irak, il était extrêmement précis. . « Le missile a parcouru la même distance nécessaire pour frapper Israël », a déclaré Nadimi. En ce sens, il s’agissait probablement, en partie du moins, d’envoyer un signal à Israël – à la fois une menace et un moyen de dissuasion.

Cependant, la frappe iranienne de drones et de missiles contre le Pakistan est plus déroutante. Nasr l’a qualifié d’« irrationnel », d’« imprudent » et de « hors du champ gauche ». Nadimi a déclaré que les Iraniens « n’y ont probablement pas réfléchi ». L’attaque était visant des terroristes qui avaient récemment tué 16 soldats du CGRI à la frontière Iran-Pakistan. Mais les Iraniens auraient dû comprendre que le gouvernement pakistanais devrait riposter. Chaque camp a affirmé que l’attaque de l’autre tué des femmes et des enfants.

Ce qui est étrange dans cet échange, c’est que, à bien des égards, l’Iran et le Pakistan sont alliés. Ils étaient sur le point de mener des exercices navals conjoints, qui ont depuis été annulés. Ils considèrent tous deux le groupe terroriste comme hostile. Leurs responsables et diplomates, qui entretiennent des contacts réguliers entre eux, auraient pu planifier une opération conjointe contre ce fléau. Au lieu de cela, les deux parties se sont mutuellement condamnées et ont retiré leurs ambassadeurs.

La juge Aileen Cannon sabote discrètement l’affaire des documents classifiés de Trump La Cour suprême est sur le point de confisquer bien plus de pouvoir aux présidents démocrates La Cour suprême est désormais complice de la confrontation armée entre le Texas et le gouvernement fédéral Biden doit gouverner comme s’il allait probablement perdre

Les observateurs pensent que les tensions entre les deux vont s’atténuer. Personne ne veut d’une guerre, ni d’aucune sorte de confrontation, à cette frontière, d’autant plus que le Pakistan possède l’arme nucléaire. Des diplomates d’Oman, des Émirats arabes unis et de Chine se proposent comme intermédiaires.

Pourtant, étant donné la vague de violence qui a frappé toute la région comme une pandémie, qui sait si les deux parties reviendront à la raison. Beaucoup d’autres dirigeants et hommes politiques ne l’ont pas fait. Et puisque l’attaque iranienne et la réponse pakistanaise ont toutes deux été lancées, au moins en partie, pour plaire ou apaiser les factions politiques intérieures, de nouveaux épisodes d’irrationalité ne sont pas exclus. Il est possible, par exemple, que l’Iran ressente le besoin de riposter contre le Pakistan, de peur que d’autres – notamment les Américains et les Israéliens – n’aient l’idée qu’il est possible de lancer des missiles sur l’Iran sans conséquences.

Pendant ce temps, la guerre à Gaza fait rage. Quelles que soient les véritables raisons des conflits dans la région (et ces raisons sont nombreuses), certains des combattants de chacune d’elles, au moins dire qu’ils sont les retombées de cette guerre historique plus vaste, donc les batailles dérivées risquent de faire rage sur.