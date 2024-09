La raison pour laquelle la PlayStation Pro 5 est si chère

La nouvelle PlayStation 5 Pro de Sony semble être très puissante. Mais à 700 $ – plus 80 $ supplémentaires si vous souhaitez acheter l’accessoire lecteur de disque puisque la console elle-même n’en possède pas – de nombreux joueurs se demandent exactement comment il doit être puissant pour justifier le coût.

Sur cet épisode de Le Vergecast, Nous essayons de comprendre pourquoi la PS5 Pro a les spécifications et le prix qu’elle a et ce que cette nouvelle console pourrait nous dire sur l’état général du secteur des jeux. À peu près au même moment que l’annonce de Sony, Microsoft a déclaré qu’il licenciait 650 autres employés de Xbox – ce sont deux entreprises avec des idées très différentes sur le même secteur, et il n’est pas toujours évident de savoir qui a raison.