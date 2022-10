La raison pour laquelle – Hollywood Life

Voir la galerie





Après avoir été enfermée dans sa chambre alors qu’Alicent et Otto complotaient pour usurper le trône, Rhaenys Velaryon a montré à tout le monde exactement de quel côté elle était dans les derniers instants de Maison du Dragon épisode 9. Au milieu du couronnement d’Aegon, Rhaenys a éclaté sous le Dragonpit au-dessus de son dragon, Meleys.

Elle se tourna vers Aegon et le reste de la famille, et il semblait que cela pourrait être la fin pour ces Targaryen et Hightowers. Au lieu de les réduire tous en cendres, Rhaenys a fait rugir Meleys au visage, un avertissement terrifiant sur ce qui allait arriver. Mais pourquoi n’a-t-elle pas simplement tué Aegon, Alicent et les autres qui sont techniquement des traîtres à l’héritier choisi par Viserys, Rhaenyra ?

« En fin de compte, elle fait un plus grand choix. On le voit en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine ; choisir de ne pas détruire est le meilleur choix. C’est une chose importante dont nous devons tous nous souvenir en ce moment », Ève Meilleur Raconté Vautour.

Elle a poursuivi: «C’est pourquoi elle aurait fait un si grand leader. Elle avait, à ce moment-là, tout le pouvoir. Pourtant, elle a du respect pour Alicent en tant que femme et mère. Ils comprennent qu’ils sont sous l’emprise d’autres personnes qui pourraient les incendier. Ils savent que le seul bon choix est de ne pas y aller. De plus, c’est le choix intelligent, de sa part, de ne pas incendier tout un tas d’innocents dans la salle. Qu’y a-t-il à gagner ? Au final, ce n’est pas son combat.

Après avoir fait une entrée remarquée, Rhaenys et Meleys s’envolèrent de la Fosse du Dragon et se dirigèrent directement vers Peyredragon pour informer Rhaenyra de ce coup contre elle. Alicent et Otto n’ont même pas eu la décence de faire savoir à Rhaenyra que son père était mort. Ils sont passés directement en mode usurpateur pour faire monter Aegon sur le trône de fer.

Maison du Dragon showrunner Ryan Condal dit dans un À l’intérieur de l’épisode vidéo, “Elle sait que si elle met le feu à cette estrade, elle met fin à toute possibilité de guerre et établit probablement la paix dans tout le Royaume, mais je pense qu’elle ne veut probablement pas être responsable de faire cela à une autre mère. C’est un choix complexe et que les gens pourraient contester ou avoir un problème, mais c’est le choix que fait Rhaenys à ce moment-là.

Producteur exécutif Miguel Sapochnik a noté que c’était un “moment incroyablement précieux” pour que Rhaenys prenne position. “Mais son point de vue moral devient la raison de l’inaction plutôt que de l’action”, a-t-il déclaré. La Maison du Dragon La finale sera diffusée le 23 octobre sur HBO.