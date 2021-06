La raison pour laquelle ce chat rentre mouillé à la maison tous les jours fera fondre votre cœur

Les amateurs de réseaux sociaux conviendront que les vidéos d’animaux sont l’une des meilleures choses qu’Internet nous montre. Ces vidéos jouissent d’une grande popularité en ligne en raison de leur capacité à laisser un sourire sur le visage des gens, même les jours les plus difficiles. Le dernier ajout à ce décompte de contenu viral en ligne est une séquence d’un chat. Certes, l’image habituelle des chats est celle d’un animal pas trop sympathique, mais le félin vu dans cette vidéo Reddit fera voler en éclats toutes les notions prédéfinies.

Ce visuel de 21 secondes présente un chat se blottissant contre son faon. Dans la légende, partagée avec la vidéo, l’utilisateur raconte comment ses amis ne pouvaient pas comprendre pourquoi le chat rentrait toujours chez lui mouillé jusqu’à ce qu’il soit témoin de cet adorable incident.

Vérifiez le ici:

Depuis qu’elle a été partagée en ligne, la vidéo a reçu plus de 80 000 votes positifs et la section des commentaires de la publication a été inondée de réactions d’utilisateurs qui ne peuvent tout simplement pas arrêter de jaillir de la gentillesse de ces deux animaux.

En postant son commentaire, l’un des utilisateurs a rappelé l’époque où il avait un cerf de compagnie. Il ajoute qu’à chaque fois que le cerf le voyait, il s’approchait toujours de lui et commençait à le lécher par amour.

Un autre utilisateur est resté curieux de ce lien inhabituel et s’est demandé comment tout cela avait commencé ? Il écrit : « Je me demande comment ils sont devenus amis en premier lieu. Les cerfs sont généralement nerveux tout le temps »

« Mon chat me réveille chaque nuit en me léchant le visage et les bras. J’aimerais voir ce cerf la réveiller à chaque fois qu’elle s’endort », lit-on dans l’un des commentaires.

Les deux créatures ne sont-elles pas absolument adorables ?

