Sir Alex Ferguson a le don de prédire correctement les choses dans le monde du football.

Le légendaire patron de Manchester United savait prendre un coup de pied sur Cristiano Roanldo – un homme qui deviendrait sans doute le plus grand joueur du monde.

Et il savait ce dont son équipe avait besoin, au fil des ans et du football évoluant et se développant, pour que Manchester United continue de gagner de l’argenterie.

En 2017, environ quatre ans après que Ferguson ait raccroché ses crampons et se soit éloigné du match, l’Écossais a parlé de l’état du jeu depuis sa retraite.

Jurgen Klopp était à Liverpool depuis deux saisons et, même si les Reds ne frappaient pas exactement à la porte de la première place de la Premier League, ils s’amélioraient.

Ferguson en était parfaitement conscient et, dans ses propres mots, expliquait pourquoi l’Allemand – qu’il admire énormément – l’avait inquiété.

« Il a fait un très bon travail et ravivé l’enthousiasme de Liverpool », a déclaré Ferguson au magazine allemand Kicker. « Il peut arriver que les grands clubs le perdent. Pendant deux décennies, Liverpool a changé de manager sans se forger sa propre identité. »

« Vous pouvez maintenant bien sentir que vous devez les compter cette année. Vous pouvez voir le dévouement de Klopp sur la touche, je suis convaincu que son travail à l’entraînement est similaire. C’est une forte personnalité. C’est absolument vital dans un grand club. .