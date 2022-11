La raison possible pour laquelle Boris Johnson n’a pas cherché à nouveau le poste de Premier ministre a été révélée

L’ancien Premier ministre aurait peut-être manqué de gagner au moins 10 millions de livres sterling s’il perdait la course à la direction du Parti conservateur, rapporte Observer

Boris Johnson pensait à ses contrats de divertissement lucratifs à partir de discours et de mémoires lorsqu’il a décidé de se retirer du concours pour remplacer Liz Truss au poste de Premier ministre britannique le mois dernier, ont déclaré à The Observer des sources bien informées de l’industrie.

La défaite aux mains de son compatriote conservateur Rishi Sunak, qui est finalement devenu Premier ministre, aurait entraîné la disparition de l’appel de Johnson au public mondial, a rapporté dimanche l’hebdomadaire, citant des sources proches de l’entrepreneur américain Ari Emanuel, propriétaire d’Endeavour. Agence de talent.

Cela aurait vu l’homme politique, qui a été premier ministre de 2019 à 2022 et a annoncé sa démission en juillet après une série de scandales, perdre au moins la moitié de sa capacité de gain, qui est actuellement estimée à environ 20 millions de livres par an, selon les sources.

Les représentants anonymes de l’industrie du divertissement ont affirmé que des considérations financières avaient joué un rôle dans la décision de Johnson de ne pas rechercher à nouveau le poste le plus élevé au 10 Downing Street, malgré le fait que de nombreux députés conservateurs étaient favorables à son retour.

Lire la suite Boris Johnson se retire de la course à la direction des conservateurs britanniques

Le porte-parole de l’ex-premier ministre a insisté sur le fait que des raisons d’argent n’avaient rien à voir avec son retrait de la course à la chefferie.

Johnson était en vacances en République dominicaine mais est rapidement retourné au Royaume-Uni lorsque Liz Truss a annoncé qu’elle démissionnait après seulement six semaines de mandat. Cependant, à son arrivée à Londres, l’homme de 58 ans a déclaré qu’essayer de redevenir Premier ministre “ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire” à l’heure actuelle.

“Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n’avez pas un parti uni au parlement”, a souligné l’ancien Premier ministre, faisant référence à la division des conservateurs entre lui et Sunak.

Depuis sa démission à la tête du gouvernement, Johnson est connu pour avoir été impliqué dans des négociations avec des agences de divertissement et de talents, notamment Endeavour et la Harry Walker Agency (HWA), qui travaille avec des personnalités comme Bill Clinton et Barack Obama, selon The Observer. .