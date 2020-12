Je l’admets: j’ai un problème d’alcool. Mais principalement uniquement avec du vin blanc, pas du rouge. Et toujours avec des bulles.

Non, ce n’est pas une dépendance – loin de là.

Je vais illustrer cela avec une décision instantanément regrettable que j’ai prise le matin de Noël: j’avais une demi-coupe de champagne, et à l’heure du déjeuner, la brûlure familière dans mes tempes avait envoyé.

J’étais grincheux, en colère et je n’avais plus de nourriture. Les analgésiques n’ont pas aidé, et la terrible sensation vient de disparaître ce matin. Et je ne suis pas seul.

Des amis rapportent des démangeaisons, des yeux rouges après un verre de vin ou un cocktail, tandis que d’autres souffrent de taches cutanées ou même de douleurs musculaires.

Le Dr Rubaiyat Haque explique que certaines personnes manquent d’une enzyme appelée aldéhyde déshydrogénase dans le foie, qui est impliquée dans le métabolisme de l’alcool. Sur la photo: Image de stock

Pendant ce temps, mon fiancé, Mark, a apprécié une demi-bouteille de champagne de Noël et deux gin tonics et est resté sans maux de tête.

En fait, l’alcool le rend rarement éméché. Alors que se passe-t-il – suis-je allergique à l’alcool? J’ai demandé au Dr Rubaiyat Haque, qui dirige un service spécialisé dans les allergies au Guy’s and St Thomas ‘Hospital de Londres.

«Une allergie à l’alcool n’existe pas vraiment», déclare le Dr Haque. «Les allergies sont le système immunitaire qui réagit de façon excessive à une substance inoffensive – entraînant de l’urticaire, un gonflement, des difficultés respiratoires, une baisse de la pression artérielle et même un collapsus.

«Mais les molécules d’alcool sont trop petites pour que le système immunitaire les reconnaisse et déclenche une réaction allergique.

Les intolérances, en revanche, pourraient être en jeu. Ils ne sont pas déclenchés par une réponse immunitaire mais sont généralement liés à des problèmes du système digestif ou du foie.

Le Dr Haque explique que certaines personnes manquent d’une enzyme appelée aldéhyde déshydrogénase dans le foie, qui est impliquée dans le métabolisme de l’alcool.

Cela conduit à une accumulation d’une substance toxique appelée acétaldéhyde, qui provoque une foule de symptômes désagréables, notamment un visage et un cou rouges et rouges, et parfois une fréquence cardiaque rapide, des maux de tête ou des nausées. Sur la photo: Image de stock

Cela conduit à une accumulation d’une substance toxique appelée acétaldéhyde, qui provoque une foule de symptômes désagréables, notamment un visage et un cou rouges et rouges, et parfois une fréquence cardiaque rapide, des maux de tête ou des nausées.

Cependant, il est peu probable que cela m’affecte, car c’est le plus fréquent chez les personnes d’origine asiatique du sud-est.

Environ un Chinois, un Japonais et un Coréen sur trois souffrira de cette soi-disant réaction «asiatique», mais très peu de personnes d’origine caucasienne le font.

Pour de nombreuses personnes, l’alcool lui-même n’est pas le problème – le vin l’est.

BOOZE PEUT AGRAVER LES ALLERGIES ALIMENTAIRES Les personnes allergiques aux arachides ou aux œufs devraient limiter leur consommation d’alcool pendant la saison des fêtes, selon les experts en allergies, car les réactions peuvent devenir beaucoup plus graves après avoir bu. Des études montrent que ceux qui ne souffrent généralement pas de réactions allergiques sévères peuvent éprouver des symptômes plus graves – comme des éruptions cutanées, une respiration sifflante et la gorge se refermant en buvant de l’alcool. Bien que l’alcool supprime la capacité du corps à combattre les infections, il déclenche également une augmentation de la libération d’histamine – le produit chimique produit par le système immunitaire qui inonde le corps lors d’une réaction allergique. Une légère augmentation chez les personnes sans allergies provoque la dilatation ou l’ouverture des vaisseaux sanguins, provoquant une rougeur du visage ou un nez rouge. Mais chez ceux qui souffrent d’allergies, les symptômes sont considérablement exacerbés. Il n’y a pas que les allergies alimentaires qui sont aggravées par l’alcool – des études montrent que plus d’un tiers des personnes souffrant d’asthme lié à une allergie ont une respiration sifflante, une toux plus essoufflée après quelques verres de vin.

Une intolérance aux conservateurs présents dans le vin, appelés sulfites, n’est pas rare, provoquant une multitude de symptômes tels que respiration sifflante, démangeaisons oculaires et rougeur de la peau, chez environ une personne sur 100.

Les sulfites sont des produits chimiques utilisés pour prolonger la durée de conservation de divers aliments, le plus souvent dans la viande transformée, les plats cuisinés et les fruits secs.

Soit dit en passant, je n’ai jamais remarqué la réaction que j’ai au vin si je mange des abricots secs.

«La clé ici est la quantité», déclare le Dr Haque. «Les niveaux de sulfite sont généralement très élevés dans les vins.

Un blanc sec typique contient jusqu’à deux fois les sulfites (100 mg par litre) d’un rouge moyen.

Et les vins de dessert contiennent encore plus de sulfites. Si vous optez pour du vin biologique, avec par exemple 50 mg par litre, les réactions sont moins probables.

Des études montrent qu’environ sept pour cent des adultes souffrent d’une certaine intolérance au vin – fait intéressant, la majorité d’entre eux sont des femmes.

Et ils peuvent se développer à tout moment de la vie, selon le Dr Haque.

«Mais il pourrait bien y avoir beaucoup d’autres choses dans le vin qui provoquent des symptômes – des protéines de raisin ou des composés présents dans les peaux de plantes appelées tanins, des enzymes ajoutées pour aider à la fermentation ou des additifs. Certaines personnes sont allergiques à la petite quantité de levure dans le vin.

Dans sa clinique de Londres, le Dr Haque demande souvent aux patients de subir un test cutané pour déterminer s’ils ont une allergie. Cela consiste à placer une goutte de boisson sur l’avant-bras, à y placer une piqûre d’épingle et à attendre 15 minutes pour voir s’il y a une réaction.

«Si une peau rouge – ou de l’urticaire – apparaît, cela suggère une allergie», explique le Dr Haque. «Ensuite, il s’agit de déterminer quel ingrédient de la boisson provoque la réaction.

Si aucune allergie n’est détectée et qu’une intolérance aux sulfites est suspectée, le patient peut passer un test de provocation au sulfite.

Cela signifie prendre des capsules avec différentes quantités de sulfites et surveiller les patients pour les symptômes.

Mais le test n’est pas infaillible – il ne fonctionne que sur environ 5% des personnes présentant des symptômes liés aux sulfites.

«Le meilleur test pour savoir si vous êtes intolérant aux sulfites est de boire du vin biologique, ou du vin à très faible teneur en sulfites, et voir ce qui se passe», explique le Dr Haque.

Sinon, la capacité d’un individu à gérer sa boisson peut également être en jeu.

Environ un Chinois, un Japonais et un Coréen sur trois souffrira de cette soi-disant réaction «asiatique», mais très peu de personnes d’origine caucasienne le font. Sur la photo: Image de stock

La taille du corps a un rôle à jouer, car plus vous êtes gros, plus il y a d’enzymes hépatiques pour décomposer l’alcool, le faisant sortir rapidement du corps, explique le Dr Haque. Mais il est également possible d’augmenter la quantité d’enzymes dans le foie.

Au fur et à mesure que nous buvons plus au fil des ans, le foie produit plus d’enzymes pour faire face à la quantité d’alcool – il devient donc plus difficile de se sentir intoxiqué.

Quant à ceux qui peuvent continuer à boire jusqu’au bout de la nuit, une protéine produite par le foie, impliquée dans la régulation de notre appétit, pourrait en être en partie responsable. Des études ont montré que ceux qui ont des niveaux élevés de cette protéine – appelée FGF21 – ont un appétit accru pour l’alcool.

La recherche montre également qu’en réduisant la quantité de cette protéine dans le corps, les individus sont moins susceptibles de vouloir boire.

Les scientifiques ne savent pas pourquoi des différences dans la protéine se produisent, mais on pense que cela est lié à des différences dans les voies de recherche de récompenses dans le cerveau.

Donc, avec le réveillon du Nouvel An au coin de la rue – même de manière modeste en raison de la pandémie – tout n’est pas perdu, et je pourrais prendre un verre de quelque chose. Mais le vin bio compte-t-il comme un shopping incontournable?

Pour ma santé mentale, disons simplement que oui.