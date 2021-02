La raison hilarante de Neil Patrick Harris dit qu’il est désormais «libre»

En ce qui concerne la pandémie de coronavirus, les célébrités apprécient également leur congé parental.

Neil Patrick Harris est l’un d’eux. Lors d’une apparition virtuelle sur Ellen Degenerestalk-show de jour le 18 décembre, le C’est un peché star a partagé comment lui et sa famille se sont comportés pendant cette période sans précédent. «Nous faisons l’école à distance depuis mars», le père de jumeaux de 10 ans Harper et Gédéon dit DeGeneres. Mais, cela a récemment pris fin pour Harris et son mari David Burtka quand les enfants sont partis à l’école en personne.

« L’école s’est ouverte, donc depuis la semaine dernière, ils ont pu être – avec tous les protocoles, les masques et six pieds de distance et se faire tester tout le temps – mais ils sont dans la vraie école », a-t-il expliqué. «Alors Ellen, je suis libre!

Bien que la pandémie n’ait été facile pour personne, Harris et sa famille ont fait l’expérience d’un coronavirus de première main lorsqu’ils l’ont tous contracté au début de la pandémie aux États-Unis. Comme Harris l’a rappelé lors de l’interview, il s’était rendu à San Francisco pour tourner La matrice 4 début 2020 et a commencé à se sentir «pas très bien» à la fin du mois de mars.