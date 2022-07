La raison d’une mystérieuse flambée des actions comme Berkshire Hathaway a été révélée

Les actions de catégorie A de Berkshire Hathaway figurent parmi les actions les plus chères du marché, dont le prix dépasse 400 000 dollars chacune et, par conséquent, il s’agissait souvent de l’une des sociétés les moins cotées en bourse. Ainsi, une augmentation du volume qui a commencé il y a plus d’un an a laissé beaucoup de gens se gratter la tête.

Maintenant, une nouvelle recherche publiée mercredi a mis en lumière cette frénésie commerciale et a conclu qu’un changement dans la façon dont Robinhood et d’autres courtiers en ligne rapportent des données commerciales fractionnaires était un coupable.

“Ce volume est dû à l’interaction d’une règle de déclaration FINRA bien intentionnée mais erronée, du commerce Robinhood et des fractions d’actions”, ont écrit les auteurs – Robert Bartlett de l’Université de Californie à Berkeley, Justin McCrary de l’Université de Columbia et Maureen O’Hara à l’Université Cornell.