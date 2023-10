La raison du décès de Dianne Feinstein n’a pas été révélée, mais il ne s’agissait probablement pas d’une démence.

Aucune raison de décès n’a été révélée pour Dianne Feinstein, la sénatrice de longue date de Californie qui a souffert de problèmes de santé évidents au cours de ses dernières années avant sa mort vendredi.

Elle a été absente du Sénat américain pendant près de trois mois plus tôt cette année alors qu’elle se remettait d’un cas de zona qui a conduit à encéphalite, une complication rare qui provoque une irritation et un gonflement du cerveau. Elle a été brièvement hospitalisée en août après une chute à son domicile et était généralement vue en fauteuil roulant en public.

Les indications selon lesquelles Feinstein, 90 ans, luttait contre des problèmes de mémoire se poursuivent depuis des années, avant même les crises de santé reconnues au cours des 12 derniers mois de sa vie.

Un certain nombre de collègues et d’anciens membres du personnel de Feinstein ont confié aux journalistes qu’elle était généralement incapable de reconnaître ses collègues de longue date et qu’elle se répétait sans cesse.

En juillet, elle a semblé confuse lors d’un vote du comité sénatorial des crédits et a commencé à lire une déclaration facile avant que le président du comité ne lui demande de le faire. « Dites simplement oui. »

Feinstein a soutenu qu’elle était cognitivement apte à poursuivre son cinquième mandat à temps plein, et ni son lieu de travail ni sa famille n’ont jamais confirmé si elle souffrait d’un problème neurologique.

Même si les défauts de mémoire évidents du sénateur étaient le résultat d’une démence, la maladie n’aurait probablement pas été la cause de sa mort, ont déclaré vendredi des médecins.

« En règle générale, les personnes âgées ont tendance à avoir une confluence d’un certain nombre de problèmes médicaux complètement différents, et il sera très difficile de dire lequel a ‘déclenché la mort' », a déclaré Dr Laura Mosqueda, professeur de gériatrie et de médicaments ménagers à l’USC Keck College of Drugs. « Nous n’avons pas besoin de chercher une réponse simple à une requête vraiment sophistiquée. »

La raison la plus courante pour démence est La maladie d’Alzheimerune situation progressive et incurable.

La maladie d’Alzheimer est souvent une cause directe de décès dans ses phases les plus récentes, lorsque la maladie commence à détruire des parties du cerveau qui contrôlent d’importantes capacités organiques telles que la respiration et la déglutition.

Une raison courante de décès pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé est pneumonie par aspiration, une infection des poumons provoquée par de la nourriture ou une autre substance étrangère qui descend dans la trachée au lieu de l’œsophage. Cela devient un risque encore plus grand car les groupes musculaires qui contrôlent la déglutition et la mastication s’affaiblissent dans les derniers stades de la maladie.

D’ici là, il n’est plus possible pour les patients de maintenir ne serait-ce qu’un semblant de leurs actions antérieures.

« Parfois, on ne voyait pas quelqu’un fonctionner, se promener, parler. Normalement, les gens sont alités à ce moment-là », a déclaré Dr Mark Mapstoneneuropsychologue à l’UC Irvine.

Les médecins ont rapidement remarqué que sans connaître l’histoire de la santé de Feinstein, il n’était pas possible de savoir avec certitude si elle souffrait ou non d’une maladie neurologique.

Mais même si son apparition au Sénat au cours de ses dernières années a été une surprise pour ceux qui l’ont connue tout au long de sa longue carrière, elle n’était pas en aussi mauvaise santé qu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.

« Dianne Feinstein avait l’air assez fragile et semblait parfois quelque peu confuse lors de ses apparitions publiques », a déclaré Dr Michael Weiner de l’UC San Francisco, chercheur principal du Initiative de neuroimagerie de la maladie d’Alzheimer.

Mais si elle souffrait effectivement de démence, a-t-il déclaré, « elle n’était certainement pas à un stade avancé. Ce n’était même pas clair pour ceux qui peuvent dire qu’elle était dans un stade moyen. Vous ne pouvez choisir que parmi ces apparences extérieures.