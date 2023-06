La raison derrière les curieuses statues de Londres révélée

La Grande-Bretagne est une nation autoproclamée de penseurs curieux – avec 84% des adultes affirmant qu’ils sont désireux d’apprendre.

Cependant, plus de la moitié (54 %) estiment que leur curiosité s’est « stabilisée » au cours des deux dernières années.

Trois sculptures sont apparues sur la rive sud de Londres 1 crédit

Les statues ont été commandées par Hendrick’s Gin 1 crédit

Et un autre tiers (31 %) souhaite être plus curieux de la vie et de ses plaisirs, ce chiffre atteignant près de la moitié (46 %) de la génération Z.

Pour ceux dont la curiosité est au point mort, les raisons les plus courantes sont de vieillir (38 %) ou de ressentir une surcharge d’informations provenant d’Internet et des médias (24 %).

La recherche de 2 000 adultes a révélé que les principaux signes que quelqu’un est un penseur curieux sont de poser beaucoup de questions (71 %), d’avoir envie d’apprendre (50 %) et d’acquérir des compétences volontairement (48 %).

Et en ce qui concerne la perception par les autres, la curiosité est surtout perçue comme étant curieuse (41 %), imaginative (35 %) et créative (34 %).

Pour aider à inspirer la nation et l’encourager à « sauvager » sa curiosité, Hendrick’s Gin, qui a commandé la recherche, a dévoilé ses « Curious Idols » sur la rive sud de Londres.

Un collectif de trois sculptures, chaque œuvre d’art théâtrale immortalise l’un des esprits curieux qui façonnent ce siècle et s’inspire de ses passions et de ses merveilles.

L’actrice Patricia Allison, l’écrivaine Alice Vincent et la jardinière drag queen Daisy Desire ont été choisies pour leur amour collectif de repousser les limites et leur volonté d’explorer la vie.

Commentant son installation Curious Idol, Patricia Allison a déclaré : « Mon amour pour le théâtre, le cinéma et la performance a toujours été pour moi un moyen d’approfondir mon talent artistique et d’approfondir ma curiosité pour la nature humaine et notre environnement.

« J’ai toujours aimé avoir la liberté d’explorer différents domaines d’expression de soi, donc je suis ravi que la nouvelle campagne de Hendrick se concentre sur cette même curiosité en chacun de nous, et m’a donné une merveilleuse opportunité d’apporter ce sentiment à plus les gens dans un format quelque peu significatif et accessible, pour aider à inspirer plus d’autoréflexion dans notre société.

La recherche a également révélé que David Attenborough a été élu penseur le plus curieux de tous les temps, suivi du physicien, le professeur Brian Cox.

D’autres noms familiers tels que le cinéaste de la génération Z Christopher Nolan, l’artiste David Hockney et l’auteur Dolly Alderton ont également fait la plupart de la liste.

En ce qui concerne ces esprits curieux, l’étude OnePoll a révélé qu’un tiers (33 %) pensent qu’ils devraient être célébrés.

Alors que la moitié des jeunes âgés de 18 à 34 ans estiment qu’ils pourraient apprendre à être plus confiants (52 %) et seraient plus curieux s’ils avaient des modèles inspirants (49 %).

Exactement la moitié du public est le plus curieux de la nature et des gens, aux côtés de l’histoire (47 %) et des voyages (46 %).

Alors que plus de trois sur 10 (31 %) aimeraient être plus curieux des choses en général, et 40 % pensent que les gens devraient être encouragés à le faire plus souvent.

Le sondage a également révélé que 23% pensent qu’Internet a diminué la curiosité de la nation, car nous avons « les réponses à portée de main », une croyance plus communément partagée par les personnes âgées de 18 à 34 ans.

James Kenn pour Hendrick’s, qui expose The Curious Idols du 13 au 18 juin 2023 dans les Bernie Spain Gardens, a déclaré : « La curiosité peut prendre toutes les formes et toutes les tailles, mais c’est cet amour fondamental de la recherche de nouvelles idées et expériences qui unit notre passion. .

« C’est intéressant car la recherche a révélé que la nature a un impact si profond sur la nation à explorer, et de même, les merveilles de la flore et des pollinisateurs sont quelque chose qui nous inspire énormément chez Hendrick’s Gin et a même été l’inspiration derrière notre nouveau gin à libération limitée, Flore Adore.

« Avec nos Curious Idols, nous voulons aider le public à raviver sa curiosité et à commencer à comprendre l’importance de la curiosité dans tout ce qu’il fait. »

Top 20 des signes d’un penseur curieux Voici les 20 principaux signes d’un penseur curieux, selon OnePoll : 1. Poser beaucoup de questions 2. Étudier pendant votre temps libre 3. Apprendre de nouvelles compétences volontairement 4. Demander « pourquoi » jusqu’à ce que vous soyez satisfait de la réponse 5. S’inspirer de la nature et/ou du plein air 6. Pensée non conventionnelle 7. Vivre de manière non conventionnelle ou « inhabituellement » 8. S’exprimer facilement 9. Lire de la fiction 10. Lecture de non-fiction 11. Regarder des documentaires 12. Être intéressé à voyager 13. Un amour de la résolution de problèmes 14. Regarder tous les côtés d’une histoire 15. Travailler dans un travail créatif 16. Être généralement créatif 17. Être intéressé à entendre ce que les autres pensent et rester ouvert à différents points de vue 18. Écouter des podcasts 19. Avoir envie d’apprendre 20. S’intéresser au passé

Top 30 des penseurs les plus curieux Voici les 30 penseurs les plus curieux de tous les temps, selon OnePoll : 1. David Attenborough – diffuseur, écrivain et naturaliste 2. Brian Cox – physicien et musicien 3. Louis Theroux – réalisateur de documentaires 4. Charles Darwin – naturaliste anglais, théorie de l’évolution 5. Ben Fogle – diffuseur, écrivain et aventurier 6. Richard Branson – magnat des affaires, investisseur et entrepreneur 7. Jon Snow – journaliste et présentateur de télévision 8. Banksy – graffeur anonyme 9. Brian May – musicien et astrophysicien 10. Terry Pratchett – auteur de romans satiriques et fantastiques 11. Grayson Perry – artiste 12. John Lennon – l’un des Beatles 13. Danny Boyle – réalisateur et producteur 14. Salman Rushdie – romancier 15. Damien Hirst – artiste 16. Stella McCartney – créatrice de mode et militante des droits des animaux 17. David Hockney – artiste 18. Christopher Nolan – cinéaste 19. Steven Bartlett – entrepreneur 20. Tracey Emin – artiste 21. Neil Gaiman – écrivain 22. Richard Ayoade – acteur et comédien 23. Joe Lycett – comédien et présentateur de télévision 24. Ian McEwan – romancier et scénariste 25. Noel Fielding – acteur, comédien et présentateur de télévision 26. Sacha Baron Cohen – acteur, comédien et producteur 27. Zadie Smith – romancière et essayiste 28. Yoko Ono – artiste et épouse de John Lennon 29. Elton John – chanteur, compositeur et pianiste 30. Dolly Alderton – journaliste, auteur et podcasteur