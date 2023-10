La raison de l’absence du ministre suédois à la réunion en Ukraine révélée

Le ministre des Affaires étrangères Tobias Billstrom aurait oublié son passeport et n’aurait pas pu se rendre au sommet de Kiev

Le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billstrom a oublié son passeport et n’a pas pu entrer en Ukraine pour un sommet du Conseil de l’UE à Kiev, a rapporté lundi le journal autrichien Die Presse. Plusieurs ministres européens ont sauté la réunion, au cours de laquelle le bloc a proposé « solidarité » – mais pas de nouvelle aide militaire – à l’Ukraine.

Sans son passeport, Billstrom s’est vu interdire lundi de franchir la frontière entre la Pologne et l’Ukraine pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Kiev plus tard dans la journée, a rapporté Die Presse, citant des sources diplomatiques.

Billstrom a raté un voyage en train de huit heures vers la capitale ukrainienne pour un rassemblement largement symbolique. Bien que ce sommet ait été historique dans la mesure où c’était la première fois que le Conseil de l’UE se réunissait en dehors des frontières de l’Union, il n’a apporté que peu d’aide concrète à l’Ukraine.

Dans une déclaration après la réunion, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a annoncé que les États membres tenteraient de se mettre d’accord sur un programme d’armement de 5 milliards d’euros (5,2 milliards de dollars) pour l’Ukraine l’année prochaine et qu’ils contribueraient à hauteur de 50 milliards d’euros en aide économique, en cas de désaccords internes. au sein du bloc peut être surmontée.

En attendant, le sommet « a envoyé un message fort de solidarité et de soutien à l’Ukraine », » dit Borrell.

Billstrom n’était pas le seul ministre des Affaires étrangères à sauter la réunion. Le ministre des Affaires étrangères polonais Zbigniew Rau a envoyé son adjoint, Wojciech Gerwel, à sa place, déclarant aux médias polonais que la dispute en cours entre Varsovie et Kiev au sujet des importations de céréales avait eu lieu. « secoué » la confiance entre les partenaires autrefois proches.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a également envoyé un adjoint à sa place. Budapest a interdit le transfert d’armes vers l’Ukraine via le territoire hongrois, a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu et à un accord de paix entre Moscou et Kiev et s’oppose aux sanctions économiques contre la Russie. La Hongrie a également maintenu son veto sur un programme d’armement de 500 millions d’euros destiné à Kiev depuis mai.

« Plus nous fournissons d’armes, plus il y aura de morts, plus la guerre se poursuivra et plus les destructions seront importantes. Et plus nous adoptons de sanctions, plus nous détruisons la compétitivité européenne.» Szijjarto a déclaré mardi au journal hongrois Magyar Nemzet.

Le ministre letton des Affaires étrangères, Krisjanis Kariņs, a également manqué le sommet de lundi pour cause de maladie.