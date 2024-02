La rage mouffette circule dans le sud de l’Indiana – WRBI Radio

(Indianapolis, IN) – Le ministère de la Santé de l’Indiana (IDOH) exhorte les résidents à vacciner leurs animaux de compagnie contre la rage et à se tenir à distance de sécurité de la faune sauvage après la détection de la rage mouffette dans deux comtés du sud de l’Indiana.

La rage mouffette est normalement présente dans le nord du Kentucky, mais ce sont les premiers cas confirmés dans l’Indiana depuis 2004.

Aucune infection humaine n’est suspectée.

“Lorsque la rage se propage parmi les mouffettes, elle peut augmenter le risque pour les animaux et les humains”, a déclaré le Dr Jen Brown, vétérinaire de la santé publique de l’État de l’Indiana. « Il est maintenant temps de vous assurer que vos animaux de compagnie sont à jour dans leurs vaccinations contre la rage. »

Les Hoosiers peuvent réduire le risque de rage chez les personnes et les animaux en procédant comme suit :

Vaccinez les chiens, les chats et les furets contre la rage.

Gardez les chats et les furets à l’intérieur et les chiens en laisse ou sous surveillance directe.

Laissez les animaux errants et la faune sauvage tranquilles.

Faites stériliser ou stériliser vos animaux de compagnie pour contribuer à réduire le nombre d’animaux errants dans la communauté.

Contactez le contrôle des animaux ou les forces de l’ordre pour retirer les animaux errants de votre quartier.

Les mouffettes enragées venaient des comtés de Clark et de Washington. Le ministère de la Santé de l’Indiana travaille avec des partenaires pour déterminer si d’autres comtés du sud de l’Indiana sont touchés. Les Hoosiers peuvent vous aider en signalant les mouffettes malades ou mortes à la Division des ressources naturelles du Département de la santé des poissons et de la faune de l’Indiana à l’adresse suivante : sur.IN.gov/sickwildlife. Les membres du public ne doivent pas approcher ni toucher les mouffettes ou tout autre animal sauvage, même ceux qui semblent en bonne santé.

La rage est une infection virale qui se propage principalement par la salive, par la morsure d’un animal infecté. Le virus ne se transmet pas par le sang, l’urine, les excréments ou les aérosols de mouffette. Aux États-Unis, le virus se trouve généralement chez les animaux sauvages tels que les chauves-souris, les mouffettes, les ratons laveurs et les renards, mais les animaux de compagnie et le bétail non vaccinés peuvent également être infectés. Bien que la détection de la rage mouffette dans le centre-sud de l’Indiana soit nouvelle, la rage a toujours été présente chez les chauves-souris dans tout l’État.

Il n’est pas toujours possible de savoir si un animal a la rage simplement en le regardant. La seule façon d’en être sûr est de le faire tester. Les animaux atteints de la rage se comportent généralement de façon étrange ; certains peuvent être agressifs et essayer de mordre des personnes ou d’autres animaux, tandis que d’autres peuvent se montrer timides ou ennuyeux et insensibles. Certains animaux enragés bave plus que d’habitude (« écume à la bouche »), mais ce n’est pas toujours le cas.

Une infection rabique non traitée chez l’homme est presque toujours mortelle, mais elle peut être évitée grâce à un traitement rapide après une morsure. Si vous pensez avoir été exposé à la rage, contactez immédiatement votre professionnel de la santé. Si vous pensez qu’un animal de compagnie ou un animal d’élevage a été exposé à la rage, contactez immédiatement votre vétérinaire.

Visiter le Site Internet de l’IDOH pour plus d’informations sur la rage.

(Communiqué de presse du ministère de la Santé de l’Indiana)