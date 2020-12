VARSOVIE, Pologne (AP) – Karolina Micula avait déjà utilisé sa poitrine nue dans le cadre d’une manifestation politique.

Lorsque le gouvernement de droite polonais a tenté pour la première fois de restreindre le droit à l’avortement, l’actrice et chanteuse a livré une performance intense sur scène à Wroclaw en 2017, qui comprenait sa peinture aux couleurs nationales – blanc et rouge – sur ses seins et son visage, se terminant par un poing. soulevé haut.

Lorsque les autorités ont tenté à nouveau d’imposer une interdiction quasi totale de l’avortement en octobre de cette année, Micula, accompagnée d’un ami, s’est de nouveau déshabillée jusqu’à la taille et s’est tenue au sommet d’une voiture à un carrefour très fréquenté de Varsovie lors d’une manifestation, tenant une fusée éclairante. haut et donnant le majeur.

«Le corps d’une femme est un lieu de bataille politique», a déclaré la femme de 32 ans depuis son appartement de Varsovie dans une interview. «Mon geste signifiait que je ferais de mon corps tout ce que je veux en faire. Si je veux me tenir nue devant les gens, je le ferai, car c’est mon choix.

L’amie de Micula venait de sortir de physiothérapie suite à une double mastectomie et voulait encourager les autres manifestants en montrant sa poitrine tatouée. Ils font partie des nombreux actes de briser les tabous commis par des femmes furieuses en Pologne ces dernières semaines.

Le bouleversement a commencé lorsque la cour constitutionnelle polonaise, remplie de fidèles du parti conservateur au pouvoir, a décidé le 22 octobre d’interdire les avortements en cas de malformations fœtales congénitales, même si le fœtus n’avait aucune chance de survie.

La Pologne avait déjà l’une des lois sur l’avortement les plus restrictives d’Europe, et la décision signifierait que les seules raisons juridiques de l’avortement seraient le viol, l’inceste ou si la vie de la femme est en danger.

Jaroslaw Kaczynski, le chef du parti au pouvoir et le politicien le plus puissant de Pologne, avait déclaré qu’il voulait que même les fœtus non viables soient portés à la naissance, afin qu’ils puissent recevoir un baptême, un nom et un enterrement.

La rage des femmes polonaises, et de nombreux hommes également, a éclaté dans les rues du pays, devenant le plus grand mouvement de protestation des trois décennies qui ont suivi la chute du communisme.

L’histoire continue

Dans un premier temps, les manifestants ont perturbé les messes, crié des obscénités aux prêtres et peint à la bombe le numéro d’une ligne d’assistance pour l’avortement sur les façades des églises. Ces premières tactiques de provocation ont été en grande partie abandonnées après avoir déclenché une réaction brutale dans une société où beaucoup chérissent les traditions catholiques.

Ils ont cependant continué leurs manifestations dans les rues, refusant de se laisser intimider par les autorités ou par la pandémie.

«Mon eau s’est cassée. Je suis en train de livrer une révolution », a déclaré un panneau lors d’une manifestation à Varsovie le 18 novembre, exprimant le point de vue d’un nombre croissant de manifestants.

Le ministre de l’Intérieur a récemment averti que le gouvernement ne tolérerait pas «une révolution faite par la force contre les organes constitutionnels de l’État polonais». La police a de plus en plus arrêté et inculpé des manifestants et, dans certains cas, a utilisé des gaz lacrymogènes et d’autres moyens.

Pourtant, au milieu du bouleversement social massif, le gouvernement n’a pas officiellement mis en œuvre la décision du tribunal et a parlé de proposer une nouvelle loi. Mais les militants des droits reproductifs affirment que les hôpitaux refusent déjà de pratiquer des avortements de fœtus congénitaux.

La tentative du parti au pouvoir d’interdire l’avortement, avec l’utilisation d’un tribunal rempli de loyalistes et pendant une pandémie, a semblé excessivement cruelle à Nina Michnik, 21 ans, étudiante en études et en philosophie arabes.

«Ils l’ont fait à ce moment critique où tout le monde avait peur de la pandémie», a déclaré Michnik. Elle a décrit se sentir extrêmement seule et fragile lorsque la décision du tribunal a été rendue.

«Ils nous ont pris dans ce moment très sensible», a déclaré Michnik. «C’est pourquoi nous étions si en colère.»

Alors qu’elle était coincée chez elle par le verrouillage du pays contre le coronavirus, Michnik avait arrêté les entraînements de boxe qu’elle adore. Après le déclenchement des manifestations, elle a recommencé à s’entraîner et a rejoint un groupe qui scanne les manifestations à la recherche de fauteurs de troubles d’extrême droite.

Les récentes manifestations sont certainement devenues un réveil politique pour la jeunesse polonaise, mais les Polonais plus âgés ont également participé. Elles sont dirigées par la grève des femmes, un groupe de femmes militantes, mais de nombreux hommes se sont également joints à eux. Ce qui a commencé comme une révolte contre une décision sur l’avortement est devenu une lutte plus large pour la démocratie et les droits humains.

Avant la décision du tribunal, les personnes en première ligne de la guerre culturelle en Pologne étaient des militants des droits des LGBT qui étaient fréquemment dénoncés par le gouvernement et les dirigeants de l’Église comme une menace pour la culture et les familles polonaises.

Ces griefs ont maintenant été tissés ensemble dans une lutte plus large contre un gouvernement que les manifestants espèrent finir par faire tomber. Les drapeaux arc-en-ciel sont tenus haut à toutes les manifestations d’avortement.

Gabe Wilczynska, 19 ans, a jusqu’à présent rejoint cette année des rassemblements pour les droits des LGBT, la justice raciale aux États-Unis et contre la violence sexuelle. Avec des convictions politiques façonnées par le viol d’un garçon au lycée, Wilczynska, qui s’identifie comme lesbienne et comme non binaire, a obtenu cinq citations judiciaires pour son implication dans les récentes manifestations.

Les formes de protestations de Wilczynska ont inclus de s’habiller dans un costume de servante rouge pour protester contre les «tentatives du gouvernement de contrôler nos corps» et de rejoindre un groupe qui a collé des slogans la nuit sur les murs de la ville avec des messages tels que: «Mon utérus n’est pas un cercueil». et « L’avortement est un droit et non une faveur. »

Lors d’entretiens, les manifestants disent souvent qu’ils ressentent un lien avec les femmes de la Biélorussie voisine, qui sont devenues une force motrice dans un soulèvement contre le régime du président autoritaire de longue date Alexander Lukashenko.

La décision d’organiser des manifestations hebdomadaires plutôt que quotidiennes, par exemple, a été inspirée par ce qui se passe en Biélorussie, l’objectif étant d’empêcher les gens de s’épuiser par les manifestations quotidiennes, a déclaré Micula.

Conscients des batailles mondiales entre les forces autoritaires et démocratiques, certains Polonais font également confiance au président élu américain Joe Biden, qui devrait encourager la démocratie et les droits de l’homme.

Micula a dit qu’elle espérait qu’une société nouvelle et meilleure est en train de naître maintenant, son espoir renforcé par la vue de jeunes danser dans les rues pendant les manifestations et leur solidarité les uns avec les autres.

Peu importe ce qui se passe politiquement à court terme, à plus long terme, «nous gagnons», a-t-elle déclaré.

« La révolution sociale est déjà en cours », a-t-elle poursuivi. « La société change. »