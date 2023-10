Cette histoire fait partie de Second Opinion de CBC Health, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par courrier électronique aux abonnés le samedi matin. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en en cliquant ici .

Lorsque deux chiens importés d’Iran au Canada à différentes occasions en 2021 ont développé la rage canine mortelle, la sonnette d’alarme a sonné pour les responsables de la santé publique. Ils se sont dépêchés de retrouver des dizaines de personnes susceptibles d’avoir été en contact avec la salive des animaux afin de leur administrer un traitement préventif avant qu’il ne soit trop tard.

Cette action rapide a permis d’éviter ce qui aurait pu devenir une maladie mortelle chez au moins 60 personnes, y compris les familles d’accueil et adoptives des chiens, leurs amis, ainsi que le personnel de plusieurs cliniques vétérinaires à travers l’Ontario.

Pour les épidémiologistes, des cas comme ceux-là soulignent l’importance de la surveillance des nouvelles souches de virus et de bactéries entrant au Canada par le biais d’animaux, un sujet souligné dans un rapport. document de révision publié dans Science Translational Medicine la semaine dernière.

“C’est assez inquiétant pour les individus lorsqu’on leur dit qu’un chien avec lequel vous avez été en contact était atteint de la rage”, a déclaré la Dre Tasha Epp, vétérinaire et épidémiologiste à l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon, qui suit les maladies pouvant être transmises entre les animaux et les humains. .

Epp fait partie des nombreux chercheurs à la recherche d’une augmentation de la rage canine en Amérique du Nord. Les auteurs de l’article de synthèse appliquent les mêmes principes à d’autres maladies provenant d’animaux sauvages et domestiques.

Clé de prévention et de contrôle

Bien que les animaux sauvages soient porteurs de la rage au Canada, les cas humains sont extrêmement rare. Néanmoins, les médecins recommandent de rester à l’écart des animaux sauvages et de se faire soigner en cas de morsure.

Le Canada est exempt de la forme canine de la rage depuis des décennies, ce qui responsables fédéraux de la santé publique c’est grâce à d’excellents programmes de prévention et de contrôle.

Un chat errant se lèche le nez en regardant par la porte d’un café à Belgrade. Les chats errants modifient la dynamique entre les humains, les animaux domestiques et la faune sauvage, explique un virologue. (Marko Djurica/Reuters)

Mais la récente frayeur les a amenés à prendre des précautions et à resserrer leurs obligations. règles transfrontalières .

Le défi vient de la durée pendant laquelle le virus de la rage peut incuber chez un chien avant qu’il ne commence à modifier son comportement, par exemple en devenant inhabituellement agressif.

La rage se transmet généralement aux humains par la morsure d’un animal enragé par contact direct avec sa salive (par exemple à travers la peau ou les membranes cassées de nos yeux, de notre nez ou de notre bouche). Cela affecte les nerfs. Personnes peut d’abord ressentir des picotements autour de la plaie ou de l’égratignure, puis une faiblesse, de la fièvre ou des maux de tête. Les muscles peuvent devenir paralysés, suivis du coma et éventuellement de la mort.

Dans le premier des deux cas 2021 de la rage canine, le chiot de trois mois arrivé d’Iran n’a pas eu besoin d’être mis en quarantaine car il s’agissait d’un animal de compagnie personnel.

Le chiot n’a été exposé à aucun animal porteur d’animaux sauvages au Canada.

Cependant, sept mois après son arrivée, le chiot a développé des symptômes neurologiques et a finalement été euthanasié.

“Vous ne pouvez pas simplement dire: ‘OK, eh bien, si nous les surveillons pendant quelques semaines après leur arrivée, ils vont bien'”, a déclaré Scott Weese, spécialisé dans les maladies infectieuses au Collège vétérinaire de l’Ontario de l’Université. de Guelph.

“Ils peuvent incuber la maladie pendant une période assez longue.”

Il est possible que le chien ait été correctement vacciné avec un certificat valide et un vaccin de bonne qualité, a déclaré Weese.

“C’était tout simplement trop peu, trop tard parce que cela avait été révélé au préalable.”

Vaccinez-vous et ne partez pas sans surveillance, disent les experts

Dans le deuxième cas les responsables de la santé publique du bureau de santé du district de Simcoe Muskoka, basé à Barrie, en Ontario, ont découvert 24 personnes qui avaient été en contact avec un chien diagnostiqué avec la rage.

Parmi eux, 14 ont été considérés comme exposés et ont reçu une prophylaxie post-exposition – des immunoglobulines et des vaccins pour arrêter le virus dans son élan – à un coût moyen pour la province d’environ 2 000 $ par personne.

Steven Rebellato, vice-président du département de santé environnementale de l’unité de Simcoe Muskoka, a travaillé sur l’enquête.

Rebellato a déclaré que les chiens de compagnie, les chats et les furets âgés de plus de trois mois, ainsi que certains chevaux, bovins et moutons, doivent être vaccinés contre la rage par un vétérinaire agréé et avec un vaccin approuvé. Des lois similaires existent partout au Canada.

Il a également encouragé les propriétaires d’animaux à protéger leurs animaux de la rage en veillant à ce qu’ils ne se promènent pas sans surveillance, surtout la nuit, lorsque les chauves-souris, les renards, les ratons laveurs et les mouffettes sont les plus actifs.

Règles d’importation et failles

Voyageurs risquent de contracter la rage. Dans de nombreux pays en dehors de l’Amérique du Nord, les autorités sanitaires signalent la rage canine en raison d’infections contractées au niveau national et de facteurs tels que le manque de traitements post-exposition facilement disponibles.

Epp dirige un projet visant à vérifier que les chiens nouvellement importés n’introduisent pas de nouvelles formes d’agents pathogènes, comme la rage canine, dans le pays. Elle recrute toujours des participants et est heureuse que les chiens soient en bonne forme jusqu’à présent. Des chercheurs en Ontario utilisé un questionnaire en ligne pour un projet similaire.

Les vétérinaires et les médecins encouragent les propriétaires de chiens à surveiller de près leurs animaux lorsqu’ils les promènent à proximité d’animaux sauvages. (Katerina Georgieva/CBC)

Bien que l’Ukraine soit répertoriée comme l’un des pays à haut risque de rage canine, les règles du Canada autorisent les gens à amener leurs animaux de compagnie pour des raisons de compassion, et certaines des personnes fuyant la guerre en Ukraine en ont profité, a déclaré Epp.

“Tant qu’ils sont complètement vaccinés et qu’ils passent par ce système, il y a toujours quelques petites failles… en termes de destination des chiens. [from] et pourquoi viennent-ils.

La catégorie des « chiens importés » de l’Agence canadienne d’inspection des aliments est vaste. Cela englobe tout, depuis les chiens de sauvetage bien soignés et les chiens appartenant à des Canadiens rentrant chez eux qui passent une partie de l’année aux États-Unis, jusqu’aux animaux trafiqués illégalement en provenance de usines à chiots et ailleurs qui présentent des risques pour la santé et le bien-être, a déclaré Weese.

Les infections augmentent et la sensibilisation est à la traîne

Gary Whittaker, professeur de virologie à l’Université Cornell à Ithaca, New York, co-auteur du récent document de révision avec ses collègues, affirme que les animaux qui peuvent transmettre des infections aux humains vont des chiens de compagnie, des chats ou des chevaux aux oiseaux sauvages ou aux poules de basse-cour et autres créatures qui traversent les cours ou les parcs : pensez ratons laveurs, chauves-souris, écureuils, coyotes ou mouffettes.

“Nous assistons à une dynamique changeante en matière de possession d’animaux de compagnie, et je pense que c’est ce qui me préoccupe le plus”, a déclaré Whittaker. “Notre sensibilisation aux maladies n’est pas vraiment à la hauteur.”

Whittaker s’intéresse particulièrement aux infections chez les chats errants, comme le félins sauvages interagissant de plus en plus avec les ratons laveurs celui de Brooklyn parcs et cimetières.

À l’intérieur, lorsqu’une population nombreuse et dense de chats ou de chiens se trouve à proximité abris ou en mouvement entre les familles d’accueil, les chenils ou les garderies pour chiens, c’est l’occasion d’événements grippaux à grande échelle se produire, a-t-il déclaré.

Superbactéries provenant des aliments crus pour animaux de compagnie

Whittaker et d’autres scientifiques surveillent également de près les microbes résistants aux antimicrobiens et se concentrent sur nourriture crue pour animaux à la mode en raison de son potentiel de propagation de ces insectes entre les chats, les chiens et les humains et vice-versa.

Le Dr Scott Weese affirme que les régimes alimentaires crus pour animaux de compagnie comportent des risques supplémentaires sans plus d’avantages. (Dave MacIntosh/CBC)

“Il y en a au moins un [human] décès identifié au Royaume-Uni il y a quelques années à partir de E. coli O157 c’était dans le régime alimentaire des animaux de compagnie”, a déclaré Weese.

“L’alimentation peut certainement jouer un rôle sur la santé, mais il n’y a pas vraiment d’indication en faveur d’une alimentation crue. Elle entraîne des risques et des coûts supplémentaires sans conférer d’avantages supplémentaires.”

Les animaux de compagnie nous transmettent rarement des infections multirésistantes, ou superbactéries, qu’ils ont contractées dans les aliments crus, mais ce risque pourrait être réduit à zéro si nous supprimions complètement les aliments crus pour animaux de compagnie, a-t-il déclaré.