La rage des jets privés augmente alors qu’un nombre record de tracts met le système à rude épreuve

Les clients qui ont payé cinq ou six chiffres pour leurs vols de rêve apprennent maintenant que même les jets privés rencontrent des retards et des problèmes de logistique.

Le flot de nouveaux clients de jets privés – entraîné par des problèmes de santé pendant la pandémie et la création rapide de richesses – impose désormais une industrie axée sur une croissance plus lente. Une pénurie d’avions neufs et d’occasion, des retards dans l’obtention de pièces d’avion, des pénuries d’équipage et de pilotes, des problèmes de restauration et des problèmes de trafic aérien se combinent pour créer un nombre croissant de retards et d’annulations, selon les dirigeants de l’industrie.

Juillet a été le mois le plus chargé pour les vols en jet privé, avec plus de 300 000 vols, selon Argus International. Alors que les affaires se refroidissent généralement à l’automne, septembre a vu près de 300 000 vols et Argus prévoit que le rythme d’octobre battra le record de juillet.

Les dirigeants de l’industrie affirment que le principal problème est le manque d’avions. Les personnes qui possèdent des jets privés et les louent généralement pour l’affrètement utilisent elles-mêmes plus souvent les avions, ce qui en laisse moins de disponibles pour le marché de l’affrètement.

Les propriétaires fractionnaires utilisent également davantage leurs avions. La pénurie d’approvisionnement se répercute sur l’ensemble du système de l’aviation privée, des sociétés de charter et des sociétés de gestion d’avions aux courtiers et aux opérateurs. Le stock d’avions d’occasion est au plus bas et les fabricants de jets privés Bombardier, Textron et Gulfstream de General Dynamics ont tous augmenté leur production pour répondre à la demande.

Les pilotes manquent également. De nombreux pilotes ont pris leur retraite ou rappelé pendant la pandémie de Covid-19, et avec les compagnies aériennes commerciales embauchant agressivement, les compagnies de jets privés et les propriétaires se démènent pour trouver des pilotes. Trouver du personnel de cabine devient également difficile et coûteux.

Les pénuries et les retards nuisent également à la disponibilité des pièces d’avions, ce qui signifie que les réparations qui devraient prendre un jour ou deux s’étendent désormais sur une semaine ou plus, mettant plus d’avions hors de la circulation.

Wheels Up, qui a commencé ses activités en tant que société ouverte cet été, vient de lancer une nouvelle subvention pilote pour l’équité des employés pour tenter d’attirer et de retenir davantage de pilotes. Le programme offrira l’équité aux pilotes à temps plein et à temps partiel figurant sur sa liste d’ancienneté au 31 août, et les nouveaux pilotes embauchés après le 1er septembre seront admissibles.

Même la restauration est devenue une source de plaintes des clients. Les clients des jets privés appellent généralement leur commande de restauration un jour ou deux avant le vol. Mais de nombreux nouveaux dépliants l’appellent la veille, ce qui a créé une course folle pour les traiteurs qui tentent de trouver et de préparer les repas – et d’aligner le bon vin ou les bons spiritueux – que les clients demandent.

« Dites que vous avez un client qui a commandé de la vodka Belvedere et que le traiteur ne pouvait pas seulement obtenir Grey Goose », a déclaré Gollan. « Alors le client monte dans l’avion et il a coché qu’il payait tout cet argent et a dit » pourquoi n’ai-je pas eu ma vodka Belvedere ?' »