La rage de Trump enflamme l’assaut de la foule contre la démocratie

NEW YORK (AP) – La foule émue qui a assiégé le Capitole américain mercredi était le produit des forces destructrices que le président Donald Trump a agité pendant des années, aboutissant à la perturbation d’un rituel démocratique qui mettrait officiellement fin à sa candidature inconstitutionnelle. pour rester au pouvoir.

La scène qui s’est déroulée – traverser les barricades de la police, briser les fenêtres, puis occuper les sièges du pouvoir – était une scène que les Américains ont l’habitude de regarder dans des pays lointains sous des régimes autoritaires.

Mais la violence, qui comprenait des coups de feu tirés dans le Capitole, un mort et une occupation armée du parquet du Sénat, est née de l’homme qui a prêté serment de protéger les traditions très démocratiques que les émeutiers ont tenté de défaire en son nom.

Les émeutiers ont choisi de prendre d’assaut le Capitole, un bâtiment symbolique comme une citadelle de la démocratie, et ont suscité des échos de l’angoisse et du sang de l’époque de la guerre civile. Ce n’est que cette fois qu’elle a été lancée par un président dûment élu qui ne voulait pas honorer le credo fondamental d’un transfert pacifique du pouvoir.

«Il s’agit d’une tentative de coup d’État incitée par le président des États-Unis», a déclaré l’historien présidentiel Michael Beschloss. «Nous sommes dans un moment sans précédent où un président qui est prêt à conspirer avec des foules pour faire tomber son propre gouvernement. C’est totalement contraire à l’idée de démocratie que la nation défend depuis plus de deux siècles.

La certification des votes du Collège électoral qui officialise la victoire du président élu Joe Biden, une cérémonie consacrée par la Constitution généralement conçue pour montrer la force de la démocratie américaine, a été interrompue quelques heures après la demande incendiaire d’action de Trump dans un discours à ses partisans, comme il les implorait. «se battre» pour arrêter le «vol» de l’élection et marcher sur le Capitole.

«Après cela, nous allons descendre – et je serai là avec vous – nous allons descendre, nous allons descendre au Capitole», a déclaré Trump, «et nous allons pour encourager nos courageux sénateurs et membres du Congrès, et nous n’allons probablement pas encourager autant certains d’entre eux.

Alors que sa présidence entre dans ses derniers jours, le discours de Trump était une vengeance qui bouillonnait de colère et a réveillé ceux qui l’ont pris comme un appel à l’insurrection. Les émeutiers ont envahi et surclassé les forces de sécurité du Capitole, brisant des fenêtres, volant des souvenirs et se moquant de l’institution avec des photos les montrant dans les sièges du pouvoir.

Un membre de la foule a saisi l’estrade de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, un autre son bureau. Une mer de chapeaux rouges «Make America Great Again» a pris d’assaut le Statuary Hall, une partie du Capitole familière aux touristes. Un homme portait un drapeau confédéré sous la même rotonde où Abraham Lincoln – et, l’année dernière, le membre du Congrès et héros des droits civiques John Lewis – était resté dans l’État. Un nœud coulant a été photographié non loin du front ouest du Capitole.

Et le stand d’inauguration où Biden mettra la main sur une Bible dans deux semaines a été utilisé par la police du Capitole américaine pour tirer du gaz poivré sur la foule violente.

Rares sont ceux qui ont échappé à la rage de Trump – pas même son lieutenant le plus fidèle, le vice-président Mike Pence, qui avait, pour une fois, déclaré qu’il ne pouvait pas honorer le souhait du président d’annuler le décompte des voix électorales car il n’y avait aucune autorité légale pour le faire.

Lors de son rassemblement sur l’Ellipse, Trump a déclaré qu’il serait «très déçu» de son vice-président, qui, peu de temps après, a dû être mis en sécurité par les services secrets lorsque les barrières du Capitole ont été franchies.

Mais les bases de la violence ont été posées bien avant le rassemblement, qui comprenait également un appel de l’avocat personnel du président, Rudy Giuliani, pour un «procès par combat» pour régler les accusations de fraude électorale.

Trump, qui a longtemps évité de s’engager dans un transfert pacifique du pouvoir, a passé la majeure partie de 2020 à déclarer que l’élection avait été «truquée» tout en faisant des accusations sans fondement de fraude électorale généralisée que de nombreux tribunaux fédéraux et son ancien procureur général ont déclaré ne pas exister.

Le président a été habilité par des dizaines de ses compatriotes républicains, qui ont déclaré qu’ils étaient prêts à s’opposer au décompte, une manœuvre qu’ils savaient retarderait mais ne changerait pas le résultat.

Même lorsqu’il est devenu clair qu’il avait perdu les élections, Trump a refusé de reconnaître la réalité, insistant à plusieurs reprises sur le fait qu’il avait gagné dans un glissement de terrain. Il a perdu contre Biden par 7 millions de voix.

Mais ses partisans étaient plus que disposés à accepter ses efforts pour renverser le verdict des électeurs.

Il y a quelques semaines à peine, il a tweeté: «Grande manifestation à Washington le 6 janvier. Soyez là, sera sauvage! Et même après le début du siège, et des membres de son propre parti – y compris certains piégés dans le Capitole et se cachant pour sauver leur vie – l’ont supplié de condamner par la force l’acte de terrorisme intérieur, Trump a refusé.

Il a passé la majeure partie de l’après-midi dans sa salle à manger privée à côté du bureau ovale, à regarder la violence à Washington sur une grande télévision montée, bien que la majeure partie de son attention soit focalisée sur la déloyauté de Pence.

Il a enregistré à contrecœur une vidéo dans laquelle il appelait à la «paix» et disait aux émeutiers de «rentrer chez eux», mais il a mis entre parenthèses sa demande avec d’autres fausses allégations de fraude électorale et a dit aux insurgés: «Nous vous aimons. Vous êtes très spécial. »

Dans un tweet, plutôt que de critiquer directement la foule, il leur a présenté des excuses. «Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée des grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pendant si longtemps. Et il les a encouragés à «se souvenir» de la journée comme si elle serait un jour considérée comme une célébration plutôt qu’une émeute.

Le message a ensuite été supprimé par Twitter.

Ses paroles étaient un contraste remarquable avec l’homme qui l’a vaincu et celui qui l’a précédé.

«À leur meilleur, les paroles d’un président peuvent inspirer. Au pire, ils peuvent inciter », a déclaré Biden dans une adresse à la nation du Delaware. «Le travail du moment et le travail des quatre prochaines années doivent être la restauration de la démocratie et le rétablissement du respect de l’état de droit, et le renouvellement d’une politique qui consiste à résoudre les problèmes – sans attiser les flammes de la haine et du chaos . » Il a imploré Trump de «se lever». Trump ne l’a pas fait.

George W. Bush, le plus récent président républicain, a déclaré que «l’insurrection pourrait nuire gravement à notre nation et à notre réputation».

«L’assaut violent contre le Capitole – et la perturbation d’une réunion du Congrès mandatée par la Constitution – a été entrepris par des gens dont les passions ont été enflammées par des mensonges et de faux espoirs», a déclaré Bush.

Trump tarde depuis longtemps à condamner l’extrémisme violent, refusant de dénoncer les suprémacistes blancs, applaudissant les manifestants armés à la capitale de l’État du Michigan au printemps dernier et disant aux Proud Boys d’extrême droite de «rester en retrait et de rester fidèles».

Le Capitole américain a été violé en 1814, lorsque les Britanniques l’ont attaqué et l’ont incendié pendant la guerre de 1812, selon la US Capitol Historical Society. Et le moment de conflit interne, alimenté par le président, «ne peut que rappeler la guerre civile», selon l’historien présidentiel Julian Zelizer.

«C’est une attaque contre le gouvernement», a déclaré Zelizer, qui enseigne à l’Université de Princeton. «Le président a attisé les divisions et il a appelé à cette manifestation, il a appelé à ce chaos. Nous n’avons jamais été ici auparavant.

Lemire a couvert la Maison Blanche et la politique pour l’Associated Press depuis 2013.