La rage a été détectée chez deux chauves-souris dans la région de Peel

La Ville de Mississauga exhorte les résidents à « s’informer et à rester en sécurité » après que la rage a été récemment détectée chez deux chauves-souris de la région.

Ces derniers cas à Peel sont les neuvième et dixième cas positifs connus au cours des cinq dernières années, a noté la municipalité.

Aucun humain ni animal n’a été infecté, mais la ville de Mississauga conseille aux gens d’être prudents, car le virus peut présenter un « risque grave pour la santé ».

La rage est une maladie mortelle qui affecte le système nerveux central des animaux à sang chaud, dont les humains, et se transmet par morsure, léchage ou griffure d’un animal infecté. En général, la plupart des cas sont observés chez les chauves-souris, les renards, les ratons laveurs et les mouffettes, mais les chiens et les chats risquent également de contracter le virus.

La rage est presque toujours mortelle pour les animaux et les humains si elle n’est pas traitée. Un vaccin post-exposition est disponible pour les personnes qui entrent en contact avec un animal infecté.

« Une fois dans le corps, le virus traverse le système nerveux jusqu’à la moelle épinière et au cerveau, se réplique, puis se déplace vers d’autres zones du corps », a déclaré la Ville de Mississauga.

Les symptômes de la rage expliqués

Certains des premiers symptômes humains de la rage comprennent l’anxiété, la toux, la fièvre, les maux de tête, l’irritabilité, les maux de gorge et la fatigue.

Une personne qui a été exposée à la rage sans traitement peut également ressentir de la douleur, des picotements, des engourdissements ou des démangeaisons autour de la plaie, a noté la municipalité.

Les symptômes de la rage peuvent prendre entre trois et huit semaines pour apparaître après l’exposition, mais ils peuvent progresser rapidement et le virus peut être mortel quelques semaines après l’apparition des symptômes.

Les symptômes les plus avancés de la rage comprennent la confusion, l’excitation, les hallucinations, l’incapacité à boire de l’eau, une production accrue de salive, une paralysie partielle et des troubles du sommeil et de la déglutition.

Toute personne qui pense avoir été exposée à la rage doit immédiatement laver la plaie avec de l’eau et du savon, appliquer un antiseptique et consulter immédiatement un médecin ou un hôpital local, car il peut être nécessaire d’administrer un vaccin contre la rage. On demande également aux personnes de signaler tout incident au service de santé publique de Peel.

Les animaux infectés par la rage peuvent manifester une agressivité ou une gentillesse inhabituelle, avoir des difficultés à avaler ou à baver excessivement, et peuvent trébucher ou être paralysés.

Les animaux nocturnes, comme les ratons laveurs et les chauves-souris, peuvent également être actifs pendant la journée, a précisé la municipalité. La période d’incubation de la rage chez les chiens et les chats est généralement de 10 jours.

Toute personne craignant qu’un animal, y compris un animal de compagnie, soit potentiellement atteint de la rage est priée de contacter un professionnel pour obtenir un diagnostic approprié.

Toute personne qui voit un animal présentant ces types de symptômes et soupçonne qu’il pourrait être atteint de la rage est priée de contacter Mississauga Animal Services au 905-896-5858.

La ville de Mississauga participe au programme d’appâts antirabiques du gouvernement de l’Ontario et du ministère des Richesses naturelles. Les résidents doivent savoir que de petits sachets de pilules jaunes contenant un vaccin antirabique ont été laissés dans les parcs, les sentiers ou les forêts de la ville. Ces sachets ne sont pas dangereux pour les animaux domestiques ou les humains, mais ne doivent pas être touchés, car ils sont destinés à la consommation par les animaux sauvages.

Rage dans la région de Peel : comment se protéger

· Ne vous approchez pas, ne touchez pas et ne nourrissez pas les animaux sauvages, surtout s’ils semblent malades ou agressifs.

· Assurez-vous que vos animaux de compagnie sont à jour dans leurs vaccins contre la rage.

· Gardez les poubelles fermées et ne laissez pas de nourriture pour animaux à l’extérieur pour éviter d’attirer les animaux sauvages.

· Ne laissez pas vos animaux de compagnie errer librement à l’extérieur – gardez-les en laisse pour éviter tout contact avec les animaux sauvages.

· Surveillez attentivement vos animaux de compagnie, même sur votre propre propriété, afin de réduire le risque qu’ils soient exposés à un porteur potentiel.

· Dites aux enfants de ne pas s’approcher, de nourrir ou de toucher les animaux sauvages, même s’ils semblent amicaux.

· Si vous ou votre animal de compagnie êtes mordu ou griffé par un animal sauvage, consultez immédiatement un médecin et signalez-le au service de santé publique de Peel au 905-799-7700. Un inspecteur de la santé publique enquêtera sur l’incident.

· Ne gardez pas d’animaux sauvages comme animaux de compagnie.