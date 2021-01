Le président Joe Biden prend la parole lors de la 59e investiture présidentielle. | Patrick Semansky / AP

Les actions inversent les politiques de Trump et lancent une ère d’élaboration des politiques plus progressiste.

Le président Joe Biden n’attend pas que le Congrès commence à adopter son programme politique. Sa présidence commence par des 10 premiers jours agressifs dans le bureau ovale avec une suite de décrets et d’actions.

Les actions promises vont du substantif au plus symbolique. Certains abrogent des éléments clés de l’agenda de l’ancien président Donald Trump; d’autres jettent les bases de certaines des promesses progressistes de Biden.

Lors de son premier jour, Biden signera 17 initiatives exécutives. Il imposera des masques sur la propriété fédérale. Il annulera la décision de Trump de se retirer de l’Organisation mondiale de la santé. Il prolongera les moratoires d’expulsion et de forclusion ainsi que la suspension des prêts étudiants. Il entreprendra de multiples actions sur le réchauffement climatique, notamment en rejoignant l’accord de Paris. Il passera à l’immigration, annulant l’interdiction de voyager de Trump et arrêtant la construction d’un mur à la frontière américano-mexicaine. Il renforcera les engagements en matière d’équité raciale et de protection contre la discrimination pour les personnes LGBTQ. Et plus.

L’équipe de Biden a souligné lors d’un appel aux journalistes que ces actions du premier jour n’étaient que le début. UNE note de service du chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain a souligné les plans de Biden pour s’attaquer à «quatre crises qui se chevauchent et s’aggravent»: Covid-19, l’économie, le réchauffement climatique et la justice raciale. En l’absence d’action du Congrès, Biden signera «des dizaines de décrets, de mémorandums présidentiels et de directives aux agences du Cabinet» pour aborder ces domaines et plus encore.

«Dans les jours et semaines à venir, nous annoncerons des actions supplémentaires de l’exécutif pour relever ces défis et tenir les promesses du président élu au peuple américain, notamment la révocation de l’interdiction du service militaire par les Américains transgenres et le renversement de la politique de Mexico», Le porte-parole Jen Psaki a déclaré mardi dans un communiqué.

Il y a des limites à ce que Biden peut faire par des actions exécutives. La résolution de certains problèmes – y compris les crises les plus immédiates de Covid-19 et de l’économie – nécessitera plus d’argent. Biden aura besoin du Congrès pour approuver cela. Alors que Biden a proposé un plan de relance de 1,9 billion de dollars (qui comprend un plan Covid-19 de 400 milliards de dollars), les démocrates ne détiennent que les majorités les plus minces au Congrès, et on ne sait pas encore si les décideurs politiques approuveront une proposition avec un prix aussi élevé.



Andrew Harnik / AP Joe Biden est assermenté en tant que 46e président des États-Unis. Derrière lui se trouve maintenant le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell.

Les actions exécutives de Biden, en partie, reconnaissent cette réalité et garantissent qu’il sera en mesure de revendiquer certains mouvement dans ses premiers jours alors que le travail acharné de faire passer la législation par le Congrès commence.

Certaines de ces mesures auront également un impact immédiat – en aidant des millions d’Américains qui auraient du mal à payer leur loyer et leurs prêts étudiants, en apportant un certain soulagement aux immigrants sans papiers et en poussant le pays à lutter contre le changement climatique.

La portée des actions est le reflet de Biden fonctionnant sur l’un des programmes les plus progressistes de l’histoire. Mais c’est aussi une reconnaissance que les démocrates n’ont pas assez bien performé dans les courses au Congrès pour mettre pleinement en œuvre cet agenda. Désormais, Biden devra utiliser ses pouvoirs exécutifs plus limités pour combler certaines des lacunes entre ses promesses de campagne et les dures réalités politiques.

Ce que font les actions exécutives de Biden

Biden prendra rapidement une série de mesures exécutives, visant simultanément à faire passer le pays au-delà de l’ère Trump, à résoudre les crises urgentes et à tenir les promesses de la campagne. Les détails complets peuvent être lus dans une fiche d’information et note, mais voici quelques-uns des plus gros composants:

Action sur Covid-19 : Biden imposera des exigences de masquage et de distance physique sur la propriété fédérale – dans le cadre de son «100-Days Masking Challenge» pour amener les Américains à porter des masques. Il rejoindra l’Organisation mondiale de la santé, suite à la décision de Trump de se retirer du groupe. Il créera un poste de coordinateur de la réponse Covid-19 et rétablira la Direction du Conseil de sécurité nationale pour la sécurité sanitaire mondiale et la biodéfense, une équipe de direction que Trump a dissoute et qui s’occupait de la réponse à la pandémie. D’autres actions seraient à venir, notamment des efforts pour étendre les tests et mettre en place des «normes de santé publique claires» concernant Covid-19.

: Biden imposera des exigences de masquage et de distance physique sur la propriété fédérale – dans le cadre de son «100-Days Masking Challenge» pour amener les Américains à porter des masques. Il rejoindra l’Organisation mondiale de la santé, suite à la décision de Trump de se retirer du groupe. Il créera un poste de coordinateur de la réponse Covid-19 et rétablira la Direction du Conseil de sécurité nationale pour la sécurité sanitaire mondiale et la biodéfense, une équipe de direction que Trump a dissoute et qui s’occupait de la réponse à la pandémie. D’autres actions seraient à venir, notamment des efforts pour étendre les tests et mettre en place des «normes de santé publique claires» concernant Covid-19. Aide économique : Biden demandera aux agences fédérales de prolonger les moratoires fédéraux sur les expulsions et les saisies jusqu’au 31 mars au moins, ce qui aidera probablement des millions d’Américains. Il prolongera également une pause sur les paiements d’intérêts et de principal pour les prêts étudiants fédéraux directs jusqu’au 30 septembre au moins. Et Biden s’est engagé à ordonner à son cabinet «de prendre des mesures immédiates pour apporter une aide économique aux familles de travailleurs qui souffrent le plus de cette crise».

: Biden demandera aux agences fédérales de prolonger les moratoires fédéraux sur les expulsions et les saisies jusqu’au 31 mars au moins, ce qui aidera probablement des millions d’Américains. Il prolongera également une pause sur les paiements d’intérêts et de principal pour les prêts étudiants fédéraux directs jusqu’au 30 septembre au moins. Et Biden s’est engagé à ordonner à son cabinet «de prendre des mesures immédiates pour apporter une aide économique aux familles de travailleurs qui souffrent le plus de cette crise». Efforts pour lutter contre le réchauffement climatique : Biden rejoindra l’Accord de Paris, un traité international liant les pays pour lutter contre le réchauffement climatique. Biden signera également un ordre annulant un large éventail d’actions de Trump sur le changement climatique et prenant ses propres actions. Inclus dans cette liste: ordonner aux agences fédérales de réviser les normes d’économie de carburant et d’émissions des véhicules, imposer un moratoire sur la location de pétrole et de gaz dans l’Arctique National Wildlife Refuge et révoquer le permis de pipeline Keystone XL. L’équipe de Biden a également promis de nouvelles actions dans les semaines à venir «avec l’urgence qu’exige la science».

: Biden rejoindra l’Accord de Paris, un traité international liant les pays pour lutter contre le réchauffement climatique. Biden signera également un ordre annulant un large éventail d’actions de Trump sur le changement climatique et prenant ses propres actions. Inclus dans cette liste: ordonner aux agences fédérales de réviser les normes d’économie de carburant et d’émissions des véhicules, imposer un moratoire sur la location de pétrole et de gaz dans l’Arctique National Wildlife Refuge et révoquer le permis de pipeline Keystone XL. L’équipe de Biden a également promis de nouvelles actions dans les semaines à venir «avec l’urgence qu’exige la science». Réforme de l’immigration : Biden signera plusieurs actions et ordonnances sur l’immigration, annulant largement le travail de Trump dans ce domaine. Biden renforcera l’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), qui a fourni des protections juridiques aux enfants d’immigrants sans papiers. Il renversera également l’interdiction de voyager de Trump, annulera les tentatives de Trump d’exclure les immigrants sans papiers du recensement et prendra des mesures pour arrêter la construction du mur frontalier, entre autres étapes. Biden proposant déjà une législation pour réformer le système d’immigration, c’est un domaine sur lequel il reviendra certainement à l’avenir.

: Biden signera plusieurs actions et ordonnances sur l’immigration, annulant largement le travail de Trump dans ce domaine. Biden renforcera l’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), qui a fourni des protections juridiques aux enfants d’immigrants sans papiers. Il renversera également l’interdiction de voyager de Trump, annulera les tentatives de Trump d’exclure les immigrants sans papiers du recensement et prendra des mesures pour arrêter la construction du mur frontalier, entre autres étapes. Biden proposant déjà une législation pour réformer le système d’immigration, c’est un domaine sur lequel il reviendra certainement à l’avenir. Rejeter le sectarisme: Biden signera un décret établissant que «la promotion de l’équité pour tous… est la responsabilité de l’ensemble de notre gouvernement», ordonnant aux agences fédérales d’agir selon ce principe. L’ordonnance annulera également la Commission 1776 de Trump et les limites de la formation à la diversité et à l’inclusion au sein des agences fédérales. Par ailleurs, Biden signera une ordonnance reconnaissant l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans la loi sur les droits civils de 1964 et interdisant la discrimination au travail sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, y compris dans les agences fédérales.

Biden signera un décret établissant que «la promotion de l’équité pour tous… est la responsabilité de l’ensemble de notre gouvernement», ordonnant aux agences fédérales d’agir selon ce principe. L’ordonnance annulera également la Commission 1776 de Trump et les limites de la formation à la diversité et à l’inclusion au sein des agences fédérales. Par ailleurs, Biden signera une ordonnance reconnaissant l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans la loi sur les droits civils de 1964 et interdisant la discrimination au travail sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, y compris dans les agences fédérales. Améliorer la fonction du gouvernement: Biden signera une ordonnance exigeant que «chaque personne nommée dans la branche exécutive signe un engagement éthique» et visant à «garantir que les employés de la branche exécutive agissent dans l’intérêt du peuple américain et non pour un gain personnel», s’appuyant sur une action similaire par l’ancien Le président Barack Obama. Il retirera également les règles de l’ère Trump sur l’établissement de nouvelles réglementations tout en chargeant le directeur du Bureau de la gestion et du budget d’améliorer le processus d’examen réglementaire. Et il émettra un gel réglementaire pour donner à son administration le temps de revoir les nouvelles réglementations imposées pendant les derniers jours de Trump.

Une grande partie des actions exécutives sont axées sur le renversement de l’héritage de Trump, en particulier sur sa question emblématique de l’immigration. De l’interdiction de voyager au mur frontalier, Trump a beaucoup fait sur ce sujet auquel Biden et les démocrates se sont opposés. Mais parce qu’une grande partie était liée à l’exécutif plutôt qu’aux actions du Congrès, un nouveau président a la chance d’annuler l’essentiel de ce travail.

L’équipe de Biden a souligné que davantage était à venir – en particulier pour faciliter dans les mois et les années à venir la demande d’asile aux États-Unis, ce que Trump a rendu beaucoup plus difficile au cours de ses années au pouvoir.

Mais Biden prendra également une série d’actions qui s’appuieront essentiellement sur la présidence d’Obama. Sur le changement climatique, par exemple, les démarches de Biden pour rejoindre l’Accord de Paris et ramener les règles d’abord imposées par Obama commencent là où la dernière administration démocrate s’est terminée. Le changement climatique reste un problème majeur parmi les démocrates, c’est donc un domaine logique, politiquement, sur lequel Biden doit concentrer une énergie proactive.

Et certaines des actions abordent simplement les problèmes les plus urgents de l’heure, en particulier Covid-19 et la crise économique.

Pourtant, ces actions sont limitées. Ils sont prêts à apporter un certain soulagement à des millions d’Américains et à apporter d’autres améliorations ici et là, mais ils ne parviendront pas à résoudre l’une des crises persistantes et aggravantes que l’équipe de Biden a reconnues. Cela prendra un acte du Congrès – et probablement des semaines, des mois ou des années de travail.

Biden fait ce qu’il peut pour le moment

Bien qu’il ait été largement considéré comme l’option modérée de la primaire présidentielle démocrate, Biden a finalement mené une campagne très progressiste une fois qu’il a remporté l’investiture. Des inégalités économiques aux soins de santé en passant par le réchauffement climatique, Biden a promis un grand virage vers la gauche sur une multitude de problèmes. Comme Matt Yglesias l’a écrit pour Vox, «sa plate-forme est à bien des égards une approche étonnamment progressiste de la politique que la gauche considère comme un triomphe de son propre travail en essayant de changer les termes du débat dans la politique américaine.



Patrick Semansky-Pool / AP « La politique ne doit pas être un feu qui fait rage, détruisant tout sur son passage », a déclaré Biden dans son discours d’investiture. «Nous devons rejeter la culture dans laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés et même fabriqués.»

Les espoirs progressistes ont été largement déçus le jour des élections 2020 lorsque les démocrates ont perdu des sièges à la Chambre des représentants et n’ont pas pris le contrôle du Sénat. Certains de ces espoirs ont été ravivés par le second tour de la Géorgie, qui a donné aux démocrates une majorité minime au Sénat avec le vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris. Mais avec une si faible majorité et des modérés comme les Sénateurs Joe Manchin (WV) et Kyrsten Sinema (AZ) fixant efficacement les limites de l’agenda démocrate, il y a un plafond à jusqu’où Biden pourra aller.

Cela ne veut pas dire que Biden a abandonné. Il a déjà proposé un plan de relance de 1,9 billion de dollars, y compris un plan Covid-19 de 400 milliards de dollars et un projet de loi complet sur la réforme de l’immigration. Il a parlé de trouver un terrain d’entente avec les républicains – ce qui défierait les tendances polarisées des dernières administrations présidentielles mais donnerait à Biden une marge de manœuvre pour faire plus.

La réalité, cependant, est que cela va être un environnement politique difficile pour le vaste programme sur lequel Biden a fonctionné. Il y aura probablement une action sur certains des problèmes les plus urgents, en particulier Covid-19 et ce plan de relance. Mais des actions plus controversées, en particulier celles qui ne peuvent pas être adoptées par le Sénat avec une majorité simple en tant que mesures fiscales et de dépenses, semblent moins probables, comme s’appuyer sur la loi sur les soins abordables, une hausse du salaire minimum, une réforme démocratique, une action radicale sur changement climatique ou législation pénale importante.

Se tourner vers les actions exécutives est un moyen pour la Maison-Blanche de Biden de se lancer. Mais c’est aussi le reflet de cette réalité politique plus large.