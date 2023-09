La RAF envahit la mer Noire pour empêcher les voyous de Poutine de saisir les cargaisons | Monde | Nouvelles

Les experts estiment que le blocus qui en résulterait pourrait entraîner des pénuries alimentaires dans les pays en développement et une hausse des prix mondiaux.

Cela survient après des semaines de bombardements de drones et de missiles russes contre des ports et des infrastructures clés servant au commerce alimentaire international de l’Ukraine.

Une source n°10 a déclaré : « Nous utiliserons nos services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour surveiller l’activité russe en mer Noire.

« Dans le cadre de ces opérations, des avions de la RAF survolent la zone pour dissuader la Russie de mener des frappes illégales contre des navires civils transportant des céréales. »

Rishi Sunak a déclaré avant le sommet du G20 à New Delhi vouloir souligner « l’impact sur les prix alimentaires » de « la guerre menée par la Russie sur des millions de personnes vulnérables dans le monde ».

Le Premier ministre a ajouté : « Je soulignerai cet impact dévastateur afin que les gens soient conscients de ce qui se passe et fassent pression sur la Russie pour qu’elle cesse d’attaquer les infrastructures civiles en Ukraine. »

Il a déclaré : « Une fois de plus, Vladimir Poutine ne parvient pas à se montrer au G20. Il est l’architecte de son propre exil diplomatique, s’isolant dans son palais présidentiel et bloquant la critique et la réalité.

«Le reste du G20, quant à lui, démontre que nous serons présents et travaillerons ensemble pour ramasser les morceaux de la destruction causée par Poutine. Cela commence par faire face aux terribles conséquences mondiales de la mainmise de Poutine sur les ressources les plus fondamentales, y compris son blocus et ses attaques contre les céréales ukrainiennes. »