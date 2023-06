La RAF du Royaume-Uni filtre les « pilotes masculins blancs inutiles » dans le cadre de la promotion de la diversité : rapport

La Royal Air Force du Royaume-Uni subit des pressions pour filtrer les « pilotes masculins blancs inutiles » dans le but d’atteindre les objectifs de diversité, selon des courriels divulgués obtenus par les médias locaux.

Les messages vus par Sky News montrent également qu’un certain nombre de jurys de sélection utilisés pour placer de nouvelles recrues ont été annulés s’ils n’incluaient pas de femmes ou de minorités.

La RAF maintient que ses normes n’ont pas été abaissées pour augmenter le nombre ou la diversité des candidats.

« Les normes de sélection n’ont pas été et n’ont pas été modifiées et il n’y a eu aucun compromis sur les normes d’entrée et aucun impact sur la ligne de front ou l’efficacité opérationnelle », a déclaré un porte-parole de la RAF au média.

La branche militaire verse également plus de 123 000 dollars à 31 hommes blancs qui, selon elle, ont été désavantagés par la nouvelle politique. Les paiements contredisent les déclarations du maréchal en chef de l’Air Wigston selon lesquelles la poussée de la diversité ne serait pas discriminatoire à l’égard des hommes blancs, ont déclaré des sources à la station d’information.

Les e-mails divulgués étaient datés entre 2020 et 2021. Un message du 19 janvier 2021 à un sergent semblait montrer la pression exercée pour filtrer les recrues masculines blanches en faveur des femmes et des minorités.

« Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me fournir le détail des candidats en attente d’embarquement, par le Br [branch – the type of profession, such as pilot, engineer or chef] et BAME [black, Asian and minority ethnic]/Femme », disait le message.

« J’ai noté que les planches ont récemment été principalement composées d’hommes blancs, si nous n’avons pas assez de BAME et de femmes pour embarquer, nous devons prendre la décision de suspendre l’embarquement et de chercher plus de BAME et de femmes de la RF. [recruitment force] », a-t-il poursuivi.

« Je n’ai pas vraiment besoin de voir des tas de pilotes masculins blancs inutiles, voyons [sic] obtenir un [sic] concentré que possible, je suis plus qu’heureux de réduire l’embarquement si nécessaire pour avoir un tableau équilibré BAME/femelle/masculin. »

Fox News Digital a contacté la RAF.