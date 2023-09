La RAF aurait du mal à défendre la Grande-Bretagne pendant la guerre en raison des coupes budgétaires, prévient un rapport accablant

La RAF aurait du mal à défendre le Royaume-Uni dans une guerre en raison de coupes budgétaires, prévient un rapport accablant.

Un nombre « alarmant » d’avions nous expose « dangereusement ».

La RAF aurait du mal à défendre le Royaume-Uni dans une guerre en raison de coupes budgétaires, prévient un rapport accablant Crédit : PA

Le nombre de flottes est passé de 500 en 1973 à 169 cette année, soit un chiffre inférieur à celui de la France, de l’Allemagne et de l’Italie.

Les députés du comité restreint de la défense déclarent : « De sérieuses questions se posent quant à savoir si la flotte aérienne de combat réduite peut dissuader et se défendre contre l’agression ennemie. »

Le président Tobias Ellwood a ajouté : « La RAF a donné la priorité à la qualité au détriment de la quantité, nous laissant avec une flotte d’avions haut de gamme et coûteux, mais d’un nombre alarmant.

« L’invasion de l’Ukraine a marqué le début d’une ère plus sombre et plus dangereuse pour l’Europe.

« Malgré cela, le ministère de la Défense n’a réussi à annuler aucune de ses réductions de 2021 dans nos capacités aériennes. »

Les députés ont critiqué le retrait anticipé de la flotte de transport C-130J Hercules, qui laisse les forces dépendantes du peu fiable Atlas.

Ils ont fustigé la décision « perverse » de réduire le nombre d’avions d’alerte précoce Wedgetail E-7 de cinq à trois, et ont déclaré que la RAF avait « détourné les yeux » de la formation des pilotes.

Le ministère de la Défense a insisté : « La RAF reste une force de défense de premier plan au monde et dispose des capacités nécessaires pour remplir les engagements de l’OTAN et du Royaume-Uni. »