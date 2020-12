Des avions de combat et des hélicoptères britanniques pourraient entrer en action à moteur partiel au bois, aux algues et aux déchets ménagers d’ici 30 ans, dans le cadre de nouveaux plans de réduction des émissions.

Les avions, y compris les F-35, les Typhoons et les hélicoptères Wildcat, pourraient utiliser jusqu’à 50% de sources de carburant durables d’ici 2050, espèrent les chefs du ministère de la Défense (MOD).

Les graisses et huiles hydrogénées, les déchets de bois, les alcools, les sucres, les déchets ménagers, la biomasse et les algues pourraient être utilisés dans le cadre des plans.

On espère que les biocarburants réduiront les émissions de CO2 jusqu’à un cinquième en remplaçant 30% du carburant conventionnel dans un avion parcourant 1 000 miles nautiques.

Le plan carburant fait partie de la stratégie du MOD visant à réduire ses émissions de carbone et de gaz à effet de serre.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré: «Le Royaume-Uni ouvre la voie en matière de durabilité et en affinant nos normes de carburant d’aviation, nous prenons des mesures simples mais efficaces pour réduire l’empreinte environnementale de la défense.

Les avions, y compris les F-35 (photo), les hélicoptères Typhoons et Wildcat, pourraient utiliser jusqu’à 50% de sources durables à l’avenir, espèrent les chefs du ministère de la Défense (MOD)

Le plan fait partie de la stratégie du MOD visant à réduire ses contributions aux émissions de carbone et de gaz à effet de serre. Sur la photo: un hélicoptère Wildcat

« Alors que nous nous efforçons d’atteindre l’objectif d’émissions de carbone nettes zéro de ce gouvernement d’ici 2050, il est juste que nous nous mobilisions pour mener ces changements positifs dans les secteurs militaire et civil. »

Cette décision intervient après l’entrée en vigueur des nouvelles normes de carburant d’aviation du MOD en novembre 2020.

Les patrons du MOD espèrent que les normes entraîneront une réduction significative des émissions et amélioreront l’empreinte carbone de la défense.

Actuellement, l’aviation représente près des deux tiers du carburant utilisé dans la défense.

Les chefs du MOD espèrent que cette décision incitera d’autres pays, dont l’Australie et plusieurs alliés de l’OTAN, à emboîter le pas.

Ils espèrent également que cela conduira à une poussée pour un carburant plus vert dans le secteur de l’aviation commerciale.

Secrétaire aux transports, Grant Shapps: «Il est essentiel de rendre toutes les formes de transport plus durables si nous voulons atteindre notre objectif ambitieux de Net Zero.

« De la propulsion des jets de la RAF aux avions de passagers qui nous mènent de A à B, les carburants durables joueront un rôle important dans la décarbonisation de l’aviation et je suis ravi d’explorer les possibilités en rendant les transports plus propres, plus verts et plus efficaces. »

La propulsion de carburant plus propre est l’une des mesures examinées dans le cadre de l’examen en cours du Ministère sur les changements climatiques et la durabilité, dirigé par le lieutenant-général Richard Nugee.

Des sources de combustibles durables, notamment des graisses et huiles hydrogénées, des déchets de bois, des alcools, des sucres, des déchets ménagers, de la biomasse et des algues pourraient être utilisées

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré que « le Royaume-Uni ouvre la voie en matière de durabilité »

L’examen se concentrera sur une gamme d’initiatives allant de la stratégie NZ50 du MOD à la définition de la bonne base de référence pour les émissions et l’empreinte carbone de la défense.

Les résultats devraient être publiés au début de 2021.

Le lieutenant-général Richard Wardlaw OBE, chef de la logistique et du soutien de la défense, a déclaré: « L’Autorité des carburants stratégiques de la défense a travaillé sans relâche avec des partenaires de l’industrie pour changer la norme de défense pour le carburant d’aviation, permettant les livraisons SAF au MOD.

«Il s’agit d’un changement important pour la Défense, qui nous permet de franchir une étape clé vers la réduction de notre empreinte CO2, conformément à notre ambition plus large d’atteindre NZ50. Et ce n’est que le début.

« Avec la stratégie de défense sur le changement climatique et la durabilité, qui doit être publiée plus tard cette année, nous sommes au début d’un voyage pour adopter une gamme de politiques plus vertes et de nouvelles technologies plus vertes, afin que nous puissions réduire notre impact environnemental tout en améliorant nos capacités opérationnelles. ».