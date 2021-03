Vous êtes-vous déjà demandé comment l’univers que nous connaissons et reconnaissons aujourd’hui est né? Des formations comme les planètes et les étoiles aux minuscules éléments individuels qui aident à leur création? La plupart des experts s’accordent à dire que l’univers a environ 13,7 milliards d’années. La plupart des éléments lourds que nous connaissons et utilisons aujourd’hui ne se sont pas formés immédiatement le long de l’univers, mais il a fallu des millions d’années de réactions nucléaires pour créer de nouveaux éléments. Des éléments tels que le fer et l’argent sont le résultat d’une série de réactions de nucléosynthèse.

De nombreux éléments plus lourds que le fer, y compris l’iode, l’or, le platine, l’uranium, le plutonium et le curium, ont été formés par le processus de capture rapide des neutrons (processus r), une sorte de nucléosynthèse. Les scientifiques se sont souvent demandé comment les événements astronomiques pouvaient produire les éléments les plus lourds. Une étude récemment publiée dans la revue Science tente de répondre à «l’origine cosmique des éléments les plus lourds du tableau périodique». L’étude est dirigée par des scientifiques du Réseau international de recherche en astrophysique nucléaire (IReNA) et du Joint Institute for Nuclear Astrophysics – Center for the Evolution of the Elements (JINA-CEE)

Le processus R, selon notre compréhension actuelle, se produit lors de violentes collisions entre deux étoiles à neutrons. Alternativement, cela peut se produire lors d’un affrontement entre une étoile à neutrons et un trou noir ou même des explosions rares, comme une supernova, qui se produisent lorsque des étoiles massives meurent.

Bien que ces événements de haute énergie soient plutôt rares, lorsqu’ils se produisent, ils incorporent des neutrons dans le noyau des atomes qui sont ensuite convertis en protons. Les noyaux du processus R ont donc tendance à être plus lourds.

Certains noyaux produits par le processus r peuvent être radioactifs – il faut des millions d’années pour se désintégrer en noyaux stables. L’iodine-129 et le curium-247 sont des exemples de ce processus et ont été produits avant même la formation de notre soleil. Celles-ci se seraient ensuite incorporées dans des roches (ou d’autres solides) flottant dans l’espace qui sont ensuite tombées sur Terre sous forme de météorites. Les scientifiques pensent que le rapport entre l’iode 129 et le curium 247 n’a pas changé depuis leur création, il y a des milliards d’années.

«C’est une coïncidence étonnante, d’autant plus que ces noyaux sont deux des cinq noyaux radioactifs du processus r qui peuvent être mesurés dans les météorites», a déclaré Benoit Côté, de l’Observatoire Konkoly, auteur principal duétudier. Il a comparé le ratio à être figé dans le temps comme «un fossile préhistorique». Cela pourrait être une fenêtre sur l’observation de la dernière vague de production d’éléments lourds qui a abouti à la création de tout ce qui constitue notre système solaire.

Grâce à leurs calculs, ils ont découvert que des événements importants comme les collisions d’étoiles à neutrons n’étaient pas aussi importants pour cette formation qu’on le pensait auparavant.