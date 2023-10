La radio parlée conservatrice donne à 910AM Superstation une augmentation spectaculaire du nombre d’auditeurs | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Kevin Adell, propriétaire de la superstation 9h10, posant à côté d’un château d’eau portant son nom à Novi.

Environ 29 000 auditeurs ont écouté 910AM Superstation au cours de la première semaine de transition vers une radio parlée conservatrice, une augmentation significative par rapport à son précédent format Black Talk, selon les audiences de Nielsen.

La station de 50 000 watts n’attirait que 2 100 auditeurs par mois lorsque le propriétaire, Kevin Adell, a débranché la radio Black Talk. Au rythme actuel, 910AM Superstation est en passe d’attirer près de 125 000 auditeurs mensuels qui écoutent une programmation comprenant des conservateurs comme Glenn Beck, Sean Hannity, Jesse Kelly, Bill O’Reilly et Clay Travis et Buck Sexton.

Les classements Nielsen sont généralement publiés une fois par mois, mais un dirigeant de l’industrie de la radio qui a vu les chiffres hebdomadaires a partagé les données avec Horaires du métro. Adell a confirmé les audiences, qui couvrent la période du 7 au 13 septembre.

La station a présenté sa nouvelle programmation le 5 septembre.

Dans une interview vaniteuse avec Horaires du métroAdell affirme que l’augmentation des notes démontre que la division politique croissante dans le pays est une opportunité de gagner de l’argent.

« Plus nous sommes divisés, mieux c’est pour la radio », dit Adell. « Cela se résume à une chose : le show business. Si nous vivons dans une utopie, nous n’avons rien à dire.

Adell dit qu’il s’attend à ce que les audiences grimpent à 200 000 par mois alors qu’il continue de promouvoir la nouvelle programmation.

Adell, un millionnaire qui possède également The Word Network, un réseau de télévision chrétien mondial mettant en vedette des pasteurs noirs, a été critiqué pour avoir débranché la radio Black talk en août et alerté ses animateurs non rémunérés dans un e-mail laconique qu’ils avaient été licenciés. Tout en construisant la programmation conservatrice, Adell a joué non-stop sur ESPN Radio.

Adell a acheté la station à Radio Disney en janvier 2015 et a lancé le format de talk-show, le présentant à un public noir. Il a recouvert la région de panneaux publicitaires faisant la promotion de 910AM, qu’il a surnommé « la seule station de discussion urbaine de Détroit ».

Adell reconnaît que son style impétueux consistant à faire passer les profits avant les gens le rend impopulaire, mais il ne présente aucune excuse.

« J’ai plus de critiques que de fans », déclare Adell. « Les oiseaux mangent ensemble en gazouillant les graines. Je suis un lion. Les lions mangent seuls. Je sais que beaucoup de gens me détestent. Ce n’est pas un concours de popularité. C’est un concours Benjamin.

Adell dit qu’il n’a aucun scrupule à présenter une programmation qui promeut l’indignation et la division de droite. Il y a de l’argent à gagner dans la polarisation croissante des Américains, dit-il.

« Fox News est un gagnant. Ils vont jusqu’au bout », explique Adell. « CNN va au milieu. Personne ne veut du milieu.

Adell, qui se décrit comme apolitique et n’a pas voté depuis les années 1990, dit qu’il ne paie pas pour diffuser la nouvelle programmation syndiquée. Avec une augmentation des audiences, il est désormais en mesure de faire fortune grâce aux publicités.

«Je diffuse toute cette programmation nationale sur un excellent signal, et ce n’est pas comme si j’avais changé quoi que ce soit», dit Adell. « Je n’ai pas changé les tours. Je n’ai pas augmenté la puissance. Je n’ai pas changé de studio. Il est toujours 9h10 Superstation. En un mois, je n’ai rien changé à part la programmation.

Pour promouvoir le changement de format, Adell a acheté 32 panneaux d’affichage, diffusé sept spots sur Fox News et a jusqu’à présent enregistré 800 000 impressions sur les réseaux sociaux, dit-il. En novembre, il annonce lancer une autre campagne pour gagner de nouveaux auditeurs.

«Je crée une excellente station basée sur la programmation et je vais toucher un public plus large que mon homologue AM parce que j’ai des voix nationales», déclare Adell. «Ils sont au top.»

Adell dit qu’il envisage d’acheter un traducteur FM afin de pouvoir adapter son format conservateur au cadran le plus populaire. Il dit avoir envoyé des avis d’intention pour acheter des traducteurs à Beasley Media et Salem Media.

Adell n’est pas étranger à la controverse. En octobre 2019, Adell a admis il a envoyé un mème offensant à un pasteur de Caroline du Nord qui a animé une émission sur The Word Network. Le mème représentait Adell drapé dans un manteau de fourrure blanc et un chapeau de fourrure avec quatre pasteurs noirs et une Lamborghini derrière lui.

En avril, l’IRS a allégué Adell doit 17,8 millions de dollars en impôts sur les successions et les donations impayés de son héritage. Le gouvernement fédéral demande une ordonnance du tribunal pour vendre sa maison de 3,7 millions de dollars.

Et le mois dernier, son cousin l’a poursuivi en justice devant un tribunal fédéral, alléguant qu’il avait commis des fraudes et du racket lorsqu’il aurait volé aux membres de sa famille un site commercial de premier ordre de 25 acres à Novi. Adell qualifie le procès de « shakedown » frivole et dit qu’il envisage de demander des sanctions contre l’avocat de son cousin.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter